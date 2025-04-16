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Узбекистан увеличил импорт угля из Кыргызстана в полтора раза
22:42 18.04.2025

Узбекистан увеличил импорт угля из Кыргызстана на 52,4%

С начала 2025 года Узбекистан значительно нарастил закупки каменного угля из Кыргызстана. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, за январь и февраль текущего года объем импорта составил 186,8 тысячи тонн. Это на 52,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В денежном эквиваленте поставки угля из Кыргызстана также показали рост. Сумма импорта достигла 12,4 миллиона долларов, что на 12,6% выше прошлогодних показателей. Узбекистан укрепил свои позиции как ключевой покупатель кыргызского угля, забрав более 97% от общего объема экспорта этого ресурса из Кыргызстана.

Однако не все виды угля показали рост. Импорт бурого угля, или лигнита, из Кыргызстана в Узбекистан сократился почти вдвое. Если в прошлом году объем поставок составлял значительно больше, то в 2025 году он снизился до 51,3 тысячи тонн. Это говорит о том, что Узбекистан сделал акцент именно на каменный уголь, который, вероятно, больше соответствует его промышленным и энергетическим потребностям.

Стоит отметить, что в конце 2024 года, а именно в ноябре, власти Кыргызстана ввели ограничения на экспорт угля. Запрет коснулся вывоза угля автомобильным транспортом за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Несмотря на это, поставки в Узбекистан не остановились, так как основная часть угля транспортируется по железной дороге. Этот способ доставки оказался более устойчивым и позволил сохранить стабильные торговые отношения между странами.

Узбекистан активно развивает угольную промышленность и планирует к 2030 году увеличить добычу собственного угля на 20%, чтобы снизить зависимость от импорта.

Источник - upl.uz
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