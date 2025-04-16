ProFinance: США предложили смягчить санкции против России

23:39 18.04.2025

США предложили в рамках урегулирования кризиса на Украине смягчить санкции против РФ - СМИ



Соединенные Штаты Америки поделились с партнерами по альянсу ключевыми аспектами своего мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. План предполагает, в том числе, смягчение санкционного давления на Россию, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.



"США представили своим союзникам предложения, которые могли бы способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Эти предложения включают общие условия для прекращения боевых действий и смягчения санкций в отношении Москвы в случае длительного перемирия", - говорится в сообщении агентства.



"По информации европейских официальных лиц, знакомых с ситуацией, план США был представлен на встрече в Париже в четверг", - отмечает агентство.



