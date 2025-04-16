|ProFinance: США предложили смягчить санкции против России
23:39 18.04.2025
США предложили в рамках урегулирования кризиса на Украине смягчить санкции против РФ - СМИ
Соединенные Штаты Америки поделились с партнерами по альянсу ключевыми аспектами своего мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. План предполагает, в том числе, смягчение санкционного давления на Россию, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
"США представили своим союзникам предложения, которые могли бы способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Эти предложения включают общие условия для прекращения боевых действий и смягчения санкций в отношении Москвы в случае длительного перемирия", - говорится в сообщении агентства.
"По информации европейских официальных лиц, знакомых с ситуацией, план США был представлен на встрече в Париже в четверг", - отмечает агентство.
По информации от источников, в предложениях рассматривается возможность сохранения контроля России над занятыми территориями. Также Украине будет отказано в возможности вступить в НАТО.
Однако источники отказались предоставить дополнительные детали проекта США.
Один из источников уточнил, что потенциальное мирное соглашение не будет окончательным, и европейские страны не признают присоединение новых территорий к России. При этом представители европейских властей подчеркнули, что предоставление гарантий безопасности Киеву является ключевым условием для обеспечения жизнеспособности любого соглашения.
В Совете национальной безопасности США отказались комментировать эту информацию.
По данным Bloomberg, переговоры в Париже также основывались на идеях Франции и Великобритании о направлении войск на Украину и обеспечении Киева ресурсами и военной силой. В Париже и Лондоне хотят продемонстрировать серьезность намерений и убедить президента США Дональда Трампа поддержать планы Франции и Великобритании.
Следующая встреча по вопросу Украины запланирована в Лондоне на следующей неделе.
Ранее представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил в четверг министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о том, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине.
В четверг МИД РФ сообщил, что 17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
"Госсекретарь, находящийся в Париже, рассказал о своих встречах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран, которые состоялись там с участием специального представителя президента США С. Уиткоффа. Было отмечено, что эти встречи проходили в контексте консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавний разговор президента России В. В. Путина с С. Уиткоффом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении МИД РФ.