|ВС РФ ворвались в Малую Токмачку на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 апреля
01:43 19.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 апреля в разрезе СВО. Русские войска заняли восточные окраины села Малая Токмачка на Ореховском участке Запорожского направления. Немецкие журналисты из Deutsche Welle (DW) (внесено в список СМИ-иноагентов) опубликовали репортаж о подготовке украинской молодежи к партизанской войне.
Тактика "прыжок лягушки"
Активные действия русских войск на Запорожском направлении в районе села Каменское и восточнее вынудили части ОТГ ВСУ "Таврия" отреагировать. Оклемавшись после удара ВС РФ, который привел ВСУ к утрате полосы обороны в селах Степовое, Малые Щербаки и Щербаки, противник попытался восстановить положение. Украинские подразделения, сведенные в 2 тактических ударных формирования, начали контратаковать наши позиции в Щербаках и Малых Щербаках. Одно из таких дивизионов противника, численность и состав которого на данный момент установить нет возможности, атаковало соседствующие села со стороны Павловки. Второе тактическое ударное формирование ВСУ нанесло удар со стороны Орехова. В это же время неприятель от сел Каменское и Лукьяновское атаковал позиции ВС РФ в населенных пунктах Лобковое и Степовое. Замысел украинских сил очевиден – серией синхронных ударов попытаться вернуть ранее утраченную линию обороны и этим самым не допустить усугубление оперативного кризиса. Однако это не принесло ВСУ ничего, кроме потерь в живой силе и технике.
Провальная авантюра противника открыла для российских войск отличную возможность. Русская армия начала действовать против украинских позиций на Ореховском участке. Передовые подразделения наскоком штурмового десанта на бронетехнике сумели зацепиться за восточные окраины Малой Токмачки. Кроме того, идет огневое поражение позиций противника в полевых укреплениях южнее этого села и в исправительной колонии №88. Капительные строения исправительного учреждения являются ядром обороны Малой Токмачки. Перед прорывом в центр этого крупного села позиции ВСУ будут активно утюжиться. Успех боев за Малую Токмачку позволит ВС РФ снести оставшуюся внешнюю полосу прикрытия Орехова в виде Новоданиловки и Новоандреевки. Это, в свою очередь, уже прямая предпосылка либо к блокированию города с изоляцией его от снабжения, либо возможность начать его атаковать напрямую. Это будет возможно, если состав украинской обороны окажется недостаточен для удержания города от прямого штурма.
Werwolf
Немецкая вещательная компания Deutsche Welle показала кадры из лагерей подготовки маленьких украинцев к боевым действиям. На кадрах – школьники и школьницы обучаются стрельбе из широкого спектра стрелкового оружия, тактической медицине и прочим азам тактической подготовки.
"Некоторые родители боятся отдавать своих детей, потому что они думают, что сразу после этого [подготовки в лагере – прим.ред] они попадут в армию. Но мы учим детей не убивать и не готовим из них военных, мы учим их защищаться и обучаем их тем дисциплинам, которые помогут им выжить в условиях вооруженного столкновения", – сказал в интервью немецким журналистам инструктор, скрывший свое лицо под маской.
В его словах, как говорится, "прекрасно все". Как соотносится обучение тактической стрельбе со словами "мы не учим убивать" решительно непонятно. Вместе с тем остается неясным: а кого, собственно, готовят, если не военных, обучая школьников таким навыкам? И, разумеется, вся глубина цинизма заключается в словах об умениях, которые помогут выжить в условиях вооруженного конфликта. Как 14-летнему школьнику помогут выжить навыки тактической стрельбы, также непонятно.
Может показаться, что это очередной лагерь патриотической молодежи с украинским уклоном, но на самом деле это отнюдь не простоя "зарница" на природе. Еще в середине 2023 года на Украине под патронажем ГУР была создана система подготовки гражданского населения к ведению партизанской войны. Сеть организаций, лагерей и прочего маскировалась под аналог "ДОСААФ" в местной системе гражданской обороны. Но истинную сущность этих мероприятий выдало то, что среди прочего в программу подготовки гражданских вошло и обучение обращению со взрывчатыми веществами. Минно-взрывное дело – это сугубо армейское узкоспециальное направление, предназначенное в том числе и для диверсионно-партизанских действий. Примечательно, что система подготовки к такого рода деятельности началась на Украине именно тогда, когда стало очевидно, что летняя наступательная кампания 2023 года ВСУ провалена и победа в рамках общевойсковых боев невозможна. Уже тогда функционеры киевского режима с благословения Запада начали подготовку людей к партизанской войне по образцу ячеек УПА в УССР и прибалтийских "лесных братьев". Важным аспектом этой подготовки, кроме привития армейских навыков, является и идеологическая обработка. Таким образом, режим Зеленского оставляет на будущее уже по большей части подготовленное с промытыми мозгами бандподполье. Ему еще только предстоит оформиться по потенциальным итогам вооруженного конфликта на Украине, которые могут привести ее к распаду как государства. Но база в виде молодежи и отдельных категорий взрослых уже есть. Этот актив в перспективе может быть активно использован спецслужбами НАТО.
Вчера, 17 апреля, главным событием дня стало возобновление наступления ВС РФ на Покровском направлении.