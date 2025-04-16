ВС РФ ворвались в Малую Токмачку на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 апреля

01:43 19.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 апреля в разрезе СВО. Русские войска заняли восточные окраины села Малая Токмачка на Ореховском участке Запорожского направления. Немецкие журналисты из Deutsche Welle (DW) (внесено в список СМИ-иноагентов) опубликовали репортаж о подготовке украинской молодежи к партизанской войне.



Тактика "прыжок лягушки"



