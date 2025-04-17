Ближневосточный рейх. США и Израиль запустили новый круг геноцида, - Сергей Кожемякин

12:25 19.04.2025 Ближневосточный рейх. США и Израиль запустили новый круг геноцида



Империалистическая интервенция на Ближнем Востоке вышла на новый уровень. Израиль возобновил операцию в секторе Газа, продолжая бомбардировки Ливана и Сирии. Одновременно США активизировали боевые действия в Йемене и угрожают вторжением Ирану, взяв курс на развязывание полномасштабной войны.



Новый круг геноцида



Нет ничего безрассуднее надежд на то, что экспансия капитала может иметь предел, что, "наевшись", буржуазные хищники успокоятся. Такие расчеты уже показали свою несостоятельность в 1930-е годы. Гитлеровская Германия вовсе не умерила аппетиты, заполучив Австрию и Чехословакию, а фашистская Италия - захватив Албанию. Наоборот, они убедились в своей безнаказанности, обратив штыки, в том числе против вчерашних благодетелей.



Столь же глупо повели себя нынешние европейские и арабские элиты. Закрыв глаза на геноцид, совершаемый Израилем и США в секторе Газа, и ограничившись выражением обеспокоенности, они открыли "ящик Пандоры". Пламя войны охватывает весь регион и обязательно заденет - прямо или косвенно - самих "умиротворителей".



Перемирие, вступившее в силу в январе, с самого начала было обречено на провал. Руководство еврейского государства взяло тактическую паузу на время "пересменки" в Вашингтоне, но продолжало сеять смерть. Режим прекращения огня в секторе Газа был нарушен им более 1200 раз, блокада анклава только усилилась. Израиль отключил от электроснабжения единственную в регионе опреснительную установку, члены правительства призывали не допускать туда "ни единого зернышка".



18 марта под предлогом невыполнения движением ХАМАС условий договоренностей Тель-Авив возобновил тотальную интервенцию. За прошедший месяц убиты около 2 тыс. жителей сектора Газа, общее число жертв агрессии достигло 70 тыс. Словно в насмешку над миром, не способным и не желающим остановить ее бесчинства, израильская военщина разбомбила здание представительства ООН. Будничным стали атаки против журналистов, врачей. 23 марта была обстреляна колонна машин "скорой помощи", погибли 15 медиков. 13 апреля авиаудару подверглась больница "Аль-Ахли".



Не меньшую ответственность несут США. В Вашингтоне признались, что заранее знали о планах разрыва перемирия и тесно координируют действия с Тель-Авивом. Очередному витку насилия предшествовали соглашения о поставках новых партий оружия, включая тяжелые бомбы MK-84 и мощнейшие неядерные боеприпасы GBU-43/B (MOAB). Как с полным на то основанием сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, "Трамп - самый большой друг, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме".



США не просто помогают еврейскому государству - они открыто толкают его к расширению геноцида. До недавнего времени даже Нетаньяху не решался открыто говорить об изгнании палестинского населения. Этим занимались крайне правые члены его кабмина вроде министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Теперь же это на деле осуществляемый план. Столь ценный подарок сделал реакционному правительству Трамп. Еще в январе он заявил о выселении палестинцев и превращении сектора Газа в "ближневосточную ривьеру" и с тех пор повторяет эту мысль на разные лады. По итогам переговоров с Нетаньяху



7 апреля он назвал регион "невероятно важным объектом недвижимости", добавив, что "владеть им было бы хорошо". Что касается жителей, то, как уверяет Трамп, их готовы принять у себя "множество стран".



При министерстве обороны Израиля создано управление по эмиграции из сектора Газа, члены правительства вычисляют оптимальный темп выселения. По словам Смотрича, при отправке 10 тыс. палестинцев в день процесс займет "всего полгода". Также представители власти будто соревнуются между собой в том, кто станет самым ярким наследником идей "третьего рейха". "Бог послал нам Трампа, и мы должны унаследовать наши земли. Очищение Газы от жителей Газы - единственное решение", - заявляет министр окружающей среды Идит Сильман. "Нам нужно проснуться и изгнать арабов. Нам нужно выслать всех сейчас. Мы не должны бояться, бог с нами", - призывает депутат от правящей партии "Ликуд" Ниссим Ватури. "Земля Израиля - для народа Израиля. Газа - для евреев. Иудея и Самария (Западный берег реки Иордан) - для евреев. Они наши по заслугам наших отцов и по заслугам наших дел", - добавляет его коллега Лимор Сон Хар-Мелех.



Не менее откровенны лица, от которых напрямую зависит политика Тель-Авива. "То, что вы называете Палестиной, это земля Израиля", - заявил глава МИД Гидеон Саар на Мюнхенской конференции по безопасности. "Израиль никогда не согласится на создание палестинского государства", - вторит ему министр обороны Исраэль Кац.



Скелеты в шкафу



Следуя этой установке, израильские власти усиливают террор на Западном берегу реки Иордан. "Геноцид, начавшийся в секторе Газа, распространяется на Западный берег. Цель - уничтожение самой концепции существования палестинцев на оккупированных территориях и дальнейшее расширение "Великого Израиля", - отмечает спецдокладчик ООН по правам человека в Палестине Франческа Альбанезе. За последние полтора года здесь убиты почти 1 тыс. жителей, 7 тыс. получили ранения.



Как и в Газе, "окончательное решение палестинского вопроса" началось после возвращения Трампа. Израиль приступил к масштабным операциям в Дженине, Тулькарме и других районах. Оттуда изгнаны свыше 40 тыс. жителей, снесены 600 домов, еще 3 тыс. стали непригодны для проживания. Уничтожаются системы жизнеобеспечения: сети водо- и энергоснабжения, канализации. Семьям дается несколько часов на выселение, по пытающимся вернуться открывают огонь на поражение.



"Жизненное пространство" очищается для еврейских поселенцев. Израиль легализовал 13 поселений, ранее был объявлен тендер на строительство 974 единиц жилья в районе Вифлеема. Это может окончательно отрезать южную часть палестинской автономии от северной. "Вместо того чтобы прятаться и извиняться, мы поднимаем флаг, строим и заселяемся. Это еще один важный шаг на пути к фактическому суверенитету над Иудеей и Самарией", - объявил Смотрич.



За показным нахальством скрывается страх потерять власть и понести заслуженную кару. В Израиле продолжается расследование уголовных дел о коррупции в отношении Нетаньяху. Очередное слушание намечалось на 18 марта, но было отложено из-за возобновления бомбардировок сектора Газы. Набирает обороты еще один скандал, прозванный "катаргейтом". На протяжении нескольких лет ближайшие помощники премьера получали деньги от Катара в обмен на выгодные контракты. Кроме того, израильские власти позволяли эмирату оказывать помощь ХАМАС. Давший ход расследованию глава внутренней разведки ШАБАК Ронен Бар был уволен. Затем кабмин выразил недоверие генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара, которая оспорила отставку Бара.



Откровенный произвол только подогрел протесты. Каждую неделю сотни тысяч жителей выходят на улицы, требуя отставки Нетаньяху и прекращения войны. По опросам, в случае выборов правящий блок набрал бы 50-54 места при необходимом для формирования правительства 61. Власти пытаются всеми силами отсрочить крах. В коалицию вернулась партия Бен-Гвира "Еврейская сила", которая была несогласна с перемирием. Эти грязные маневры разоблачают коммунисты Израиля. "Правительство, которое отказывается прекратить кровопролитие и соблюдать законы, опасно и должно быть остановлено", - заявляют они. Компартия призывает к всеобщей забастовке.



Чем слабее опора власти, тем масштабнее ее внешнеполитические авантюры. Срывается соглашение о прекращении огня с Ливаном, предусматривающее полный вывод израильских войск. В Тель-Авиве заявили о намерении сохранить за собой пять "стратегических" позиций на юге страны. Возобновились масштабные авиаудары по Ливану, включая его столицу - Бейрут. Поводом стали несколько ракет, якобы запущенных "Хезболлой". В самом движении обвинили Израиль в фабрикации сомнительных предлогов для продолжения агрессии.



Еще одним объектом интервенции остается Сирия. По словам Каца, Израиль останется в захваченной им буферной зоне площадью 400 квадратных километров. Оттуда военные совершают регулярные рейды в сопредельные районы. В провинции Деръа во время одной из атак погибли девять мирных жителей. Помимо этого, налетам подвергаются военные объекты в глубине страны, например авиабаза "Тияс" в окрестностях Пальмиры.



В израильском руководстве заявляют, что тем самым хотят предотвратить размещение турецких сил. Крайне маловероятно, впрочем, что дело дойдет до конфликта Анкары и Тель-Авива. Скорее всего, они договорятся о разделе сфер влияния. Как сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, страна не хочет конфронтации с еврейским государством. "Если новые власти Сирии решат наладить отношения с Израилем, Турция не будет мешать этому", - прибавил он. 9 апреля представители Анкары и Тель-Авива провели встречу в Азербайджане для обсуждения "механизмов деэскалации".



В израильском публичном пространстве все чаще можно услышать о "коридоре Давида" - геополитической конструкции, встроенной в концепцию "Великого Израиля". Она предполагает формирование подконтрольной полосы от оккупированных Голанских высот через населенный друзами юг Сирии до курдских территорий. Помимо политических, проект сулит и экономические выгоды. Так, в Израиль сможет напрямую поставляться нефть из Иракского Курдистана.



Действия властей подтверждают, что это не досужие фантазии ура-патриотов. Нетаньяху потребовал создания на юге Сирии демилитаризованной зоны, а Саар - федерализации страны. Недавно Израиль посетила делегация друзских шейхов, с курдами у Тель-Авива установлены крепкие, хотя и не афишируемые широко, связи.



Дубинка "свободного мира"



Израильская политика целиком соответствует интересам США, использующих союзника как боевой авангард. Побывавший в Бейруте представитель Белого дома Морган Ортагус потребовал от ливанских властей разоружения "Хезболлы". Также Вашингтон пообещал Нетаньяху уладить разногласия с Анкарой и способствовать тому, что Сирия и Ливан установят дипотношения с Израилем. "Аль-Джулани (временный президент Сирии, более известный как Ахмел аш-Шараа. - С.К.) стал другим человеком, они вытеснили Иран", - заявил спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.



Иран является главной мишенью разжигаемого в регионе конфликта. Назвав йеменское движение хуситов "агентами Тегерана", США 15 марта начали масштабные бомбардировки страны. Жертвами атак стали десятки мирных жителей, но останавливаться захватчики не намерены. "Мы будем действовать все более безжалостно", - предупредил глава Пентагона Пит Хегсет. По данным СМИ, готовится наземная операция против хуситов с участием коллаборантов, находящихся на содержании у Саудовской Аравии и ОАЭ. "Свободный мир не позволит Йемену оставаться заложником в руках Ирана", - заявили в марионеточном правительстве.



Самому Тегерану Трамп пригрозил "невиданными бомбардировками" в случае отказа от требований Вашингтона. Последние включают не только полное сворачивание ядерных разработок, но и ограничения для ракетной программы и прекращение поддержки союзников. Согласившись на переговоры при посредничестве Омана, Иран заявил, что готов вести диалог только на равных условиях, без ультиматумов.



Пентагон тем временем наращивает и без того внушительное присутствие. На острова Диего-Гарсия в Индийском океане переброшены семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, в регион отправлена вторая авианосная группировка. Израиль получил системы противоракетной обороны THAAD "на случай иранских атак".



Ведется активная обработка руководства арабских монархий. Эр-Рияд посетил глава центрального командования американской армии Майкл Курилла, королевству посулили помощь в создании национальной ядерной программы. Как уверяют местные СМИ, власти Саудовской Аравии, Катара и Кувейта заявили, что не позволят использовать свою территорию для ударов по Ирану. Но верится в это с большим трудом. Ближневосточные династии не только "проглотили" геноцид в Палестине, но и укрепляют связи с Израилем. С 31 марта по 11 апреля ВВС Катара и ОАЭ участвовали в военных учениях Iniochos 2025 в Греции совместно с подразделениями из Израиля и США. Государственный оборонный конгломерат Эмиратов Edge Group купил 30 процентов акций израильской оружейной компании Thirdeye Systems.



Именно арабские монархии понесут основной урон в случае начала "большой войны". Но глубина их зависимости от Запада такова, что они толкают свои страны в пропасть.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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