В Узбекистане самса подорожала почти в 7 раз за 11 лет

12:28 19.04.2025

В Узбекистане самса подорожала почти в 7 раз



Узбекистанцы подсчитали динамику роста цен на самсу. Согласно данным из архива постов в неформальном сообществе покупателей товаров и продуктов на территории Узбекистана "Потребитель.Уз", цены на простую тандырную самсу за последние 11 лет показали удивительный рост:



• 2014 год - 1 800 сумов;

• 2017 год - 4 000 сумов;

• 2019 год - 6 000 сумов;

• 2021 год - 7 000 сумов;

• 2025 год - 12 000 сумов.



Анализ цен на тандырную самсу в период с 2014 по 2025 год демонстрирует значительное подорожание, которое объясняется ростом цен на ключевые ингредиенты, такие как мясо, лук и мука, а также увеличением тарифов на электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги.



Таким образом, любимая многими узбекистанцами самса стала значительно дороже за последнее десятилетие, что отражает общие экономические тенденции в стране.



