Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй анонсировала июньский саммит "Китай – Центральная Азия" в Казахстане

13:32 19.04.2025

Перспективы сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем



Генконсул КНР в Казахстане Цзян Вэй анонсировала второй саммит "Китай – Центральная Азия", который пройдет в Казахстане в июне. Лидеры шести стран обсудят углубление партнерства. "Китай готов укреплять стратегическое доверие, продолжать вековую дружбу и строить тесное сотрудничество", – подчеркнула она.



