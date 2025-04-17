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Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй анонсировала июньский саммит "Китай – Центральная Азия" в Казахстане
13:32 19.04.2025

Перспективы сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем

Генконсул КНР в Казахстане Цзян Вэй анонсировала второй саммит "Китай – Центральная Азия", который пройдет в Казахстане в июне. Лидеры шести стран обсудят углубление партнерства. "Китай готов укреплять стратегическое доверие, продолжать вековую дружбу и строить тесное сотрудничество", – подчеркнула она.



Добрососедство, дружба и взаимная выгода - генконсул КНР в Алматы рассказала о перспективах сотрудничества Китая и стран Центральной Азии

За 30 лет дипломатических отношений объем двусторонней торговли вырос более чем в 100 раз и достиг в 2024 году 94,8 миллиарда долларов США

Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О горизонтах взаимовыгодного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии рассказала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе международного форума "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии", передает корреспондент агентства.

В своем приветственном слове дипломат отметила, что китайско-центральноазиатское сотрудничество процветает благодаря прочному фундаменту взаимного уважения и поддержки.

В последние годы между Китаем и странами Центральной Азии последовательно укрепляется политическое доверие, ускоряется сопряжение стратегий развития. Мы совместно достигли всестороннего стратегического партнерства, реализации концепции сообщества единой судьбы человечества на двустороннем уровне, а также заключения соглашений о совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь", - подчеркнула Цзян Вэй.

Она также отметила поступательное развитие практического взаимодействия стран Центральной Азии и Китая. За 30 лет дипломатических отношений объем двусторонней торговли вырос более чем в 100 раз и достиг в 2024 году 94,8 миллиарда долларов США. Китай стал крупнейшим торговым партнером и основным источником инвестиций для стран Центральной Азии.

Контейнерные поезда Китай - Европа (через Центральную Азию), прозванные "караваном стальных верблюдов", продолжают играть важную роль в международной логистике. Суммарный объем поставок природного газа по газопроводу Китай - Центральная Азия превысил 500 миллиардов кубометров, внеся весомый вклад в устойчивое развитие региональной экономики и улучшение благосостояния народов", - привела данные дипломат.

Также, по ее словам, становятся более интенсивными гуманитарные обмены, углубляется взаимопонимание между народами.

Количество городов-побратимов и дружественных регионов между нашими странами неуклонно увеличивается, достигнув 87 пар. Взаимные поездки ежегодно совершают сотни тысяч наших граждан. Сотрудничество в области образования, культуры и туризма активно расширяется, а симпатия и взаимное уважение между нашими народами укрепляются", - рассказала генконсул.

Вместе с тем она отметила совершенствование механизмов взаимодействия. В частности, она напомнила, что в 2020 году был создан механизм "Китай - Центральная Азия". В мае 2023 года в Сиане успешно прошел первый саммит "Китай - Центральная Азия", ознаменовавший новый этап сотрудничества и переход данного механизма на качественно новый уровень. В марте 2024 года начал функционировать секретариат механизма "Китай - Центральная Азия", что способствует эффективной реализации достигнутых договоренностей и дальнейшему продвижению взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии.

В настоящее время Китай всесторонне продвигает модернизацию в китайском стиле, ключевыми элементами которой являются неуклонное следование по пути мирного развития, отстаивание международной справедливости и правосудия, содействие инклюзивной и выгодной для всех экономической глобализации, а также активное продвижение построения сообщества единой судьбы человечества", - сказала Цзян Вэй.

Она подчеркнула, что сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии развивается на основе добрососедства, дружбы и взаимной выгоды.

Мы должны и дальше укреплять политическое взаимное доверие. Следует твердо поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы сторон, такие как суверенитет, независимость, безопасность и территориальная целостность; уважать пути развития и модели государственного управления каждой страны в соответствии с их реалиями. Решительно противостоять вмешательству любых сил во внутренние дела других государств, совместно защищать чистую землю взаимовыгодного сотрудничества в регионе", - заявила дипломат.

Кроме того, будет расширяться взаимовыгодное сотрудничество. По ее словам, необходимо и далее сопрягать инициативу "Один пояс, один путь" с национальными стратегиями развития стран Центральной Азии, содействовать практической реализации инициативы по глобальному развитию в регионе, поддерживать синхронизированное развитие стран Центральной Азии с помощью китайской модернизации, совместно формировать новую модель сотрудничества, характеризующуюся взаимодополняемостью и высокой степенью взаимной выгоды.

Мы будем и дальше укреплять фундамент общественного мнения. Следует наращивать обмены в таких сферах, как туризм, наука и техника, образование и молодежная политика; продвигать создание культурных центров, расширять взаимодействие людей (…) укрепляя взаимопонимание и дружбу между народами как прочную, устойчивую и долговременную основу для сопряженности и взаимодействия", - отметила Цзян Вэй.

В завершение дипломат напомнила, что в июне текущего года в Казахстане состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия", в рамках которого лидеры шести государств соберутся для обсуждения перспектив китайско-центральноазиатского сотрудничества.

Китайская сторона готова сотрудничать со всеми сторонами, чтобы воспользоваться этой возможностью для дальнейшего углубления политического и стратегического взаимодоверия, продолжения вековой добрососедской дружбы и в полной мере использования эффективной роли механизма "Китай - Центральная Азия", а также для совместного построения еще более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии!" - заключила генконсул.

Напомним, в Алматы проходит международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии". Организаторами форума выступили генеральное консульство КНР в Алматы, информационное агентство "Синьхуа" (КНР), экспертный клуб "Один пояс и один путь".

Источник - KAZAKHSTAN TODAY
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745058720


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