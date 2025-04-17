"Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского, - Axios

14:30 19.04.2025

Axios

США



Трамп разглагольствовал перед помощниками о том, что умывает руки от российско-украинской дипломатии

Axios: Трамп усиливает давление на Украину для заключения мирного соглашения



Трамп разочарован тем, что мирные переговоры никак не сдвинутся с мертвой точки, пишет Axios. При этом его нетерпение адресовано именно Киеву, отмечает автор. Администрация США стремится надавить на Украину, а вот об угрозах России речи не идет.



