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"Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского, - Axios
14:30 19.04.2025

Axios
США

Трамп разглагольствовал перед помощниками о том, что умывает руки от российско-украинской дипломатии
Axios: Трамп усиливает давление на Украину для заключения мирного соглашения

Трамп разочарован тем, что мирные переговоры никак не сдвинутся с мертвой точки, пишет Axios. При этом его нетерпение адресовано именно Киеву, отмечает автор. Администрация США стремится надавить на Украину, а вот об угрозах России речи не идет.



За несколько дней до того, как президент Трамп и члены его администрации заявили во всеуслышание, что готовы умыть руки и отказаться от дипломатического урегулирования украинского конфликта, Трамп в частном порядке выразил свое разочарование тем, что переговоры застопорились.

Почему это важно. Пообещав заключить "сделку" за 24 часа после вступления в должность, но проведя за переговорами несколько недель, Трамп в пятницу заявил, что готов сдаться. При этом он не установил крайнего срока и не уточнил, какие еще действия намерен предпринять.

Если любая из сторон продолжит чинить препоны соглашению, "мы просто скажем: "Вы глупцы - причем не только глупцы, а еще и ужасные люди", и просто откажемся участвовать", - заявил Трамп в пятницу.

За кулисами. Несколькими днями ранее в импровизированной беседе о прекращении огня с рядом ведущих советников, включая госсекретаря Марко Рубио и дипломатического представителя Стива Уиткоффа, Трамп ясно выразил свое разочарование.

Именно тогда Трамп высказал мысль, что он может просто перейти к другим внешнеполитическим вопросам, если соглашения не удастся достичь в ближайшее время, сообщил осведомленный американский чиновник.

В новостях. К пятнице закулисная тирада Трампа превратилась в публичное политическое заявление. По словам Рубио, Трамп решил, что "посвятил этому достаточно времени и сил, и сейчас в мире происходит множество других событий, на которых нам нужно сосредоточиться".

"Нам нужно поскорее определиться, и я говорю о считанных днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель или нет. Если нет, то, я думаю, мы просто пойдем дальше", - сказал Рубио.

Позже в пятницу Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и повторил, что " США откажутся от посреднических усилий, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру", - заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Подробнее. Рубио также поделился разочарованием Трампа с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами, собравшимися в четверг на дипломатический "марафон" в Париже, чтобы обсудить путь к миру.

"Рубио не уточнил, как будет выглядеть следующий шаг, но лишь подчеркнул, что США хотят скорых успехов", - сообщил один европейский дипломат изданию Axios.

Два европейских дипломата подтвердили слова Рубио, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса урегулирования, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Между строк. Трое европейских дипломатов сочли, что комментарии Рубио адресовались главным образом украинцам.

Близкий к украинскому правительству источник также предположил, что комментарии Рубио призваны надавить на Украину. Источник выразил тревогу, что выход Трампа из переговоров чреват остановкой американской военной помощи.

Европейские дипломаты заявили, что на встречах в Париже Рубио не говорил об усилении нажима на Россию. "Создалось впечатление, что Рубио и Уиткофф сами действуют под большим давлением Трампа и перенаправляют его на других игроков", - заявил один европейский дипломат.

Сверка с реальностью. Украина поспешно согласилась с планами Трампа о тридцатидневном прекращении огня, тогда как Россия не торопится. Москва считает, что побеждает на поле боя и, таким образом, выдвигает ряд условий для мирного соглашения.

В результате маловероятно, что Кремль испугается отказа Трампа от дипломатии.

Состояние дел. На данный момент США еще не вышли из игры.

По данным Госдепартамента, в четверг на встречах в Париже Рубио и Уиткофф также представили структуру потенциального мирного соглашения. Рубио заявил, что ждет ответа Киева и Москвы.

Автор: Барак Равид (Barak Ravid).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745062200


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