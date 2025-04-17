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Власти Кыргызстана опровергли причастность к схемам обхода санкций и связь "Капитал Банка" с Иланом Шором
18:17 19.04.2025

Власти КР опровергли связь "Капитал Банка" с Шором и причастность к схемам обхода санкций

Иван Донис
17 апреля 2025

Власти КР опровергли связь "Капитал Банка" с Шором и причастность к схемам обхода санкций

Служба информполитики (СИП) Администрации президента КР опровергла информацию о якобы причастности АО "Капитал Банк Центральной Азии" к схемам обхода санкций и взаимодействию с лицами, находящимися под международными ограничениями.

В АП КР подчеркнули, что банк является государственным учреждением, 100% акций которого принадлежат Министерству финансов КР.

"Капитал Банк Центральной Азии" создан для обеспечения прозрачности и подотчетности финансовых потоков, а также для минимизации рисков, связанных с возможным попаданием в оборот средств, подпадающих под санкции. Распространяемые заявления о связях с Иланом Шором и другими структурами, находящимися под санкциями, не соответствуют действительности и направлены на дискредитацию финансовой системы КР", - говорится в заявлении.

По данным авторов заявления, "одной из ключевых целей создания банка является установление полного государственного контроля за трансграничными рублевыми операциями и предотвращение использования финансовых институтов страны для обхода санкционных режимов".

"Любые транзакции, проходящие через банк, проверяются в соответствии с требованиями международных стандартов и национального законодательства в сфере внутреннего контроля, борьбы с отмыванием средств и финансированием противоправной деятельности", - подчеркивают в СИП.

Гражданам, представителям СМИ и международным партнерам в АП КР рекомендовали руководствоваться только проверенной и официальной информацией и воздерживаться от распространения недостоверных публикаций.

Напомним, 17 марта 2025 года распоряжением кабмина КР №171-Р банк был назначен расчетным банком для проведения трансграничных операций в российских рублях, включая переводы физических и юридических лиц, а также обменные операции свыше 3 млн рублей в месяц на одного клиента. Однако решение правительства вызвало неоднозначную реакцию со стороны бизнес-сообщества КР.

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РУВИКИ
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Шор,_Илан_Миронович

Илан Миронович Шор (молд. Ilan Șor; род. 6 марта 1987, Тель-Авив, Израиль) - молдавский политик и бизнесмен еврейского происхождения. Депутат парламента Молдавии с 2019 по 2023. Примар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019.

Председатель политической партии "Шор", прошедшей в 2019 году в парламент по партийным спискам. Председатель общественно-политического движения "Равноправие".
С 26 октября 2022 года Шор находится под санкциями США "за организацию беспорядков с целью смены власти в Молдавии".
В январе 2024 года Шор получил российское гражданство.

21 июня 2017 года Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Республики Молдова. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривалось в апелляционной инстанции, Шор был помещен под судебный контроль, но после смены власти выехал за границу.
26 июня 2020 года Илан Шор объявлен в международный розыск, Антикоррупционная прокуратура наложила арест на несколько принадлежащих ему объектов движимого и недвижимого имущества.
13 апреля 2023 года Апелляционная палата Кишинева вынесла решение по делу Шора, которое является частью "Банковского скандала в Молдавии". Шор был заочно признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы в закрытом исправительном учреждении, а также лишен права занимать должности в банковской системе в течение пяти лет. В соответствии с решением, на Шора возложена обязанность возвратить более 5,2 млрд леев (260 млн евро). Сам Шор назвал вердикт суда незаконным, местью режима Майи Санду за организованное им протестное движение в Молдавии. 13 декабря 2024 года Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии оставила приговор в силе.
15 февраля 2024 года молдавское отделение "Интерпола" заявило, что российские власти подтвердили нахождение Шора в России и отказались его выдать. В России уголовное преследование Шора сочли политически мотивированным; к тому времени Шор уже обладал российским гражданством, а по Конституции РФ выдача гражданина России иностранному государству невозможна.

Источник - Economist.kg
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