 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва не будет терпеть враждебные акции Токио, - Анатолий Кошкин
19:58 19.04.2025

Москва не будет терпеть враждебные акции Токио
Японцы предупреждают свое правительство: "Не провоцируйте Россию! Не повторяйте ошибок Украины! Кремль не оставляет враждебные действия безнаказанными"

19.04.2025 | Анатолий КОШКИН

Представленный японскими властями чуть ли не как дипломатический скандал временный запрет Москвы на проход иностранных кораблей и других судов вблизи российских южных Курильских островов получил свое объяснение как законная, предусмотренная международным правом мера безопасности на кратковременный период проведения в этом районе военных тренировочных стрельб.

Однако японское правительство не преминуло использовать учения вооруженных сил сопредельной страны как повод еще раз заявить своему народу и миру о "непризнании" суверенитета Российской Федерации над Курильскими островами и омываемыми их территориальными водами и 200-мильными экономическими зонами. Более того, официальный Токио повторно разразился дипломатическим протестом, на сей раз "обвинив" российские власти в "укреплении военного присутствия" в данном пограничном с Японией районе.

Отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Японии Такэси Ивая сообщил, что японская сторона получила уведомление от РФ о том, что с 17 по 22 апреля в районе островов Кунашир, Шикотан и Хабомаи (российское название – Плоские) будут проводиться стрельбы. Японское правительство же, как известно, безосновательно настаивает на том, что на эти территории якобы "распространяется суверенитет Японии". "По дипломатическим каналам был выражен протест. Укрепление военного присутствия России, включая подобные учения, противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам и является неприемлемым", – заявил глава японского внешнеполитического ведомства.

В протесте японской стороны упоминается, что это первые за последние годы учения, которые проводятся в непосредственной близости от Японии и охватывают настолько обширную территорию.

Между тем даже русофобские националистические СМИ отмечают, что российские власти в данном случае действуют согласно международному праву. Так, занимающая непримиримые к нашей стране позиции газета "Санкэй симбун" вынуждена признать, что "при этом японцы призывают правительство избегать эскалации и работать над улучшением отношений с Россией".

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву признает право мирного прохода иностранных судов через территориальные воды других стран, если таковой проход не нарушает безопасность прибрежного государства. Отмечая это, газета не исключает, что учения на Курилах и запрет на проход кораблей могут быть связаны с направлением Российской Федерацией посольству Японии решительного протеста в связи с планами Токио по проведению в июне учебных стрельб "сил самообороны" на соседнем с Россией острове Хоккайдо. Сообщается, что Россия раскритиковала ракетные учения Японии, назвав их "провокационной военной активностью".

Среди откликов на публикацию "Санкэй симбун" приводится мнение профессора факультета социологии Университета "Ямато" Масааки Сасаки, который не видит ничего необычного в реакции Москвы на явно провокационные действия Токио. Приведем мнение японского ученого:

"Япония входит в число стран, оказывающих поддержку Украине. Российская Федерация, как и Китай с КНДР, неоднократно выражали критику в адрес Японии, особенно в свете ее милитаристского прошлого и 80-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны. К сожалению, это яркий признак того, что геополитика в Восточной Азии изменилась.

После начала российско-украинского конфликта Охотское море к северу от Хоккайдо приобрело повышенное военное значение как район действий атомных подводных лодок, оснащенных БРПЛ (баллистическими ракетами на подводных лодках).

Проведение российских стрельб также можно рассмотреть в этом контексте.

Но следует подчеркнуть, что с точки зрения России подобные действия выглядят вполне естественно: на территории Японии размещены американские военные базы. Существуют и другие аспекты, которые не представляется возможным понять без анализа масштабов реальных военных учений.

История не в первый раз сталкивается с подобным: в XX веке Охотское море также было зоной напряженности. Учитывая, что переговоры по вопросу принадлежности "северных территорий" поставлены на паузу (?! – А.К.), создается впечатление, что время поворачивается вспять".

А комментатор под ником JSF, назвавшийся писателем, специализирующимся на военной и животноводческой тематике, напоминает, что приостановление права мирного прохода предусмотрено статьей 25-3 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Он пишет: "Прибрежное государство может без дискриминации по форме или по существу между иностранными судами временно приостанавливать в определенных районах своего территориального моря осуществление права мирного прохода иностранных судов, если такое приостановление существенно важно для охраны его безопасности, включая проведение учений с использованием оружия. Такое приостановление вступает в силу только после должного его опубликования. Россия опубликовала соответствующее уведомление и находится в своем праве".

Еще один безымянный пользователь соцсетей в своем комментарии называет действия России не только "в высшей степени законными и своевременными, но и крайне уместными мерами". Читаем:

"☆☆☆☆☆

Проведение военных стрельб и приостановка права мирного прохода – это ответные меры.

Сейчас на Дальнем Востоке расширяются и крепнут военные альянсы и суб-альянсы (sub-alliance) между Японией и США, США и Республикой Корея, США и Тайванем, США и Филиппинами. Тысячи их. Военные союзы во главе с Соединенными Штатами разлетаются по миру, как бактерии из сливного бачка. НАТО, АНЗЮС, все прочие альянсы и организации за пределами АТР подрывают безопасность и стабильность стран этого региона. Штаты вмешиваются в экономику, внешнюю и внутреннюю политику наших стран.

На этом фоне военные учения России и приостановление права мирного прохода являются крайне законными и своевременными, крайне уместными мерами. Это окажет чрезвычайно благотворное влияние на установление сбалансированного международного порядка на Дальнем Востоке. Чтобы принести сюда мир, Японии следует отказаться от военного альянса с Соединенными Штатами.

Звучит как паранойя, но у меня создается впечатление, что США и Россия закулисно объединяют усилия, чтобы дестабилизировать Японию с точки зрения ее безопасности и заставить ее стать более зависимой от США. Это помогло бы Штатам скорректировать баланс сил на Дальнем Востоке.

Напряженность вокруг "северных территорий" растет одновременно с усилением военного присутствия США в Японии. Совпадение? Не думаю".

Есть под статьей в "Санкэй симбун" и прямое тревожное обращение к японским властям, опасно провоцирующим Россию:

"Конэконоконоко

Не провоцируйте Россию! Не повторяйте ошибок Украины! Кремль не оставляет враждебные действия безнаказанными. В былые времена полководцы страны, борющейся с врагами, не стали бы обострять кризис одновременно на севере и юге. Максимум обменялись бы заложниками или заключили секретное соглашение. Японским дипломатам пора проявить себя…"

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745081880


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