Президент России сделал неожиданный ход - объявил пасхальное перемирие

20:37 19.04.2025

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО



МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.



Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.



- Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия;



- российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника;



- ход перемирия покажет, насколько искренне киевский режим желает и готов соблюдать договоренности, а также участвовать в процессе переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.



Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил - первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий.



Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.



