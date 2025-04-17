|Президент России сделал неожиданный ход - объявил пасхальное перемирие
20:37 19.04.2025
Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.
Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
- Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия;
- российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника;
- ход перемирия покажет, насколько искренне киевский режим желает и готов соблюдать договоренности, а также участвовать в процессе переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.
Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил - первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий.
Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.
Разведка не боем. Владимир Путин объявил пасхальное перемирие
Евгений Норин
СВО
Президент России сделал сегодня неожиданный ход. В Кремле во время доклада начальника Генштаба о ситуации на фронте Путин объявил о пасхальном перемирии с 18 часов сегодняшнего и до 24 часов завтрашнего дня. ВС РФ останавливают боевые действия.
Шаг был неожиданным, но сейчас, когда он уже сделан, все выглядит очень выверенно. Российская сторона готова соблюдать объявленное ею же прекращение огня только при условии, что ВСУ будут делать то же самое. Военные получили указание быть готовыми к провокациям и не расслабляться. Командование ВС РФ явно отдает себе отчет, что противник не сильно договороспособен, и не намерено дать ему шанс безнаказанно обстреливать наши войска.
Это перемирие выглядит несколько неожиданным, хотя о нем говорили уже давно. Однако оно, очевидно, должно послужить реализации сразу нескольких разных замыслов.
Во-первых, срок перемирия – 30 часов; за это время противник при всем желании не сможет серьезно улучшить свое положение. Зато мы получаем возможность понаблюдать его реакцию на такие инициативы. Зеленский уже заявил, что это просто попытка "поиграть жизнями людей", официально похерив предложение. Возможно, лидер незалежной еще успеет переобуться в прыжке, но он за все время конфликта еще ни разу не упустил возможность запихать в топку еще украинцев, будучи готовым воевать до последнего соотечественника.
Во-вторых, одной из целей перемирия, очевидно, была как раз демонстрация реальных намерений Украины мировому сообществу в целом и США в частности. Зеленский оказался в очень пикантной ситуации. Он с 2022 года обвинял Россию в непримиримости и недоговороспособности. Теперь хозяин Банковой оказался в положении Президента Потрошиллинга, который принципиально не готов на прекращении огня, пусть даже и в ответ на недвусмысленное предложение России. Зеленский является действительно плохим партнером для переговоров. С другой стороны, если "гетьман" согласится остановить боевые действия, то ему предстоит пережить настоящий шторм внутри страны. Крикливое меньшинство, озверевшие от крови фанатики, сделавшие состояния на согражданах волонтеры, бывшие командиры всяческих добробатов и фюреры околофашистских военизированных групп, разжиревшие генералы и боссы ТЦК – хотя все эти люди и не представляют действительно широкие массы, но у них есть весомый силовой, медийный и административный ресурс, чтобы окунуть лидера незалежной в чан с кипящим дерьмом, если тот попробует отвернуть от пропасти, в которую летит Украина. Так что Зеленский, не-президент, потерявший управление над кадавром, которого неосмотрительно возглавил на прошлых выборах – уже просто не может спокойно выйти из конфликта. Оставаясь главой страны незаконно, он не имеет ни прав, ни, конечно, желания заключать мир.
И сейчас ему волей-неволей придется этот простой факт продемонстрировать не только России, но и всему миру.
Ранее, 18 апреля, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Малую Токмачку.