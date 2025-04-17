 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.04.2025
23:30  Америка уходит - Трампу не нужны посольства и дипмиссии за границей
22:25  "Великому Турану" грош цена, когда на кону миллиарды от Евросоюза и Китая, - Станислав Тарасов
20:37  Президент России сделал неожиданный ход - объявил пасхальное перемирие
19:58  Москва не будет терпеть враждебные акции Токио, - Анатолий Кошкин
18:17  Власти Кыргызстана опровергли причастность к схемам обхода санкций и связь "Капитал Банка" с Иланом Шором
14:30  "Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского, - Axios
13:32  Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй анонсировала июньский саммит "Китай – Центральная Азия" в Казахстане
13:24  В какой церкви крестился князь Владимир, - П.В.Густерин
12:38  Казахстан доставил в Афганистан 36 вагонов гуманитарной помощи при содействии KazAID
12:28  В Узбекистане самса подорожала почти в 7 раз за 11 лет
12:25  Ближневосточный рейх. США и Израиль запустили новый круг геноцида, - Сергей Кожемякин
01:43  ВС РФ ворвались в Малую Токмачку на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 апреля
Пятница, 18.04.2025
23:39  ProFinance: США предложили смягчить санкции против России
22:42  Узбекистан увеличил импорт угля из Кыргызстана в полтора раза
22:36  В Монголии "реанимируют" древнюю столицу Каракорум
21:52  Украину приговорили к разделу. Америка убедила Европу обменять Одессу и Киев на деньги и земли, - Антон Трофимов
20:31  В Ташкенте проходит форум Crypto Week Uzbekistan 2025. Узбекистан подтверждает статус крипто-хаба ЦА
20:24  Deutsche Bank: китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги
19:44  Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане
19:38  Власти Таджикистана насчитали в стране официально безработными 50 тысяч человек
19:23  Бахтиер Эргашев: "Водный вопрос - самый острый вызов для Центральной Азии за последние три десятилетия"
17:24  Клавдий Птолемей о Каспии и Казахстане: открытие таинственного города античного времени
16:20  Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану
15:00  Таджикистан майнит криптовалюту кишлаками. Служба госнадзора и прокуратура изучают приписки местных электросетей
14:41  Британские ученые научились считать счастье. Самой счастливой страной Центральной Азии признан Казахстан
14:25  На Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила ряд инициатив
14:18  Эрдоган потребует от дипломатов объяснений по ситуации с Центральной Азией и Кипром
14:16  Кыргызстан. Атамбаев признан виновным по делу Батукаева, но не наказан из-за срока давности
14:12  Таджикистан. Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего, - Халима Хушкадамова
14:05  Инвесторы из Афганистана впервые вошли в топ-5 по числу фирм в Узбекистане
14:02  Туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана
13:19  Внеочередное заседание Правительства Таджикистана по устранению последствий землетрясения
11:54  S&P Global: Прогноз по рейтингу "Uzauto Motors" пересмотрен на "развивающийся"
10:13  В Кыргызстане скончался Мамадияр Исабаев – бывший председатель Верховного суда Республики
03:39  Президент Туркменистана встретился с Императором Японии Нарухито
02:04  Fitch Ratings о приватизации госбанков, передаче активов Franklin Templeton и рисках финансового сектора Узбекистана
01:05  В Грузии начнут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного
00:50  Океанариум в Новом Ташкенте на берегу реки Чирчик будет самым большим в Центральной Азии
00:40  Россия ввела временный запрет на проход судов у Южных Курил, Япония протестует...
00:30  Власти Молдавии взял курс на ликвидацию автономии Гагаузии
00:20  Теперь в ООН США, Россия, Белоруссия и Северная Корея солидарно голосуют против резолюций Евросоюза
00:15  ПРАЙМ: На Украине арестовали крупнейшее в Европе Полоховское месторождение лития
00:10  Нож в спину Эрдогана от тюркских государств Центральной Азии: признали Турцию оккупантом на Северном Кипре
00:07  ВС РФ развивают наступление в Сумской области для создания зоны безопасности
00:05  Специально для RT: Хотя Трамп постоянно говорит о Китае, его ближайшей целью является Европа, - Дмитрий Евстафьев
Четверг, 17.04.2025
23:41  ВС РФ наступают на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
22:25  В Грузии ужесточают правила пребывания в стране иностранцев
21:54  Трамп призвал главу ФРС (центральный банк США) покинуть свой пост
21:43  Армения в ловушке: сделав ставку на Запад, она потеряла Восток, а теперь западные деньги кончились, - Арман Гукасян
20:20  Александр Лукашенко: новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев
20:08  Британский суд открыл Америку: оказывается женщина - это биологический пол, а не самоопределение
19:31  Баб-эль-Мандебский пролив: как правильно называть, - П.В. Густерин
16:22  Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в РФ c 17 апреля 2025
16:14  TuckerCarlson: правда о теракте 11 сентября
13:36  Страны Центральной Азии планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу
13:31  Китай и Монголия строят в пустыне Гоби солнечные теплицы в рамках инициативы "Пояс и путь"
13:23  МИД России: В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы"
11:56  Все идет по плану! В Казахстане стартовали масштабные ремонтно-путевые работы по обновлению 1480 км ж/д
11:46  Война США против Китая из торговой превращается в санкционную, - Валентин Катасонов
11:34  Венгрия приняла 15-ю поправку в Конституцию, узаконившую существование только двух полов
11:31  Самоопределение и целостность: противоречие или баланс? - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Президент России сделал неожиданный ход - объявил пасхальное перемирие
20:37 19.04.2025

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.

Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

- Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия;

- российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника;

- ход перемирия покажет, насколько искренне киевский режим желает и готов соблюдать договоренности, а также участвовать в процессе переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.

Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил - первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий.

Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.



Разведка не боем. Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

Евгений Норин

СВО

Президент России сделал сегодня неожиданный ход. В Кремле во время доклада начальника Генштаба о ситуации на фронте Путин объявил о пасхальном перемирии с 18 часов сегодняшнего и до 24 часов завтрашнего дня. ВС РФ останавливают боевые действия.

Шаг был неожиданным, но сейчас, когда он уже сделан, все выглядит очень выверенно. Российская сторона готова соблюдать объявленное ею же прекращение огня только при условии, что ВСУ будут делать то же самое. Военные получили указание быть готовыми к провокациям и не расслабляться. Командование ВС РФ явно отдает себе отчет, что противник не сильно договороспособен, и не намерено дать ему шанс безнаказанно обстреливать наши войска.

Это перемирие выглядит несколько неожиданным, хотя о нем говорили уже давно. Однако оно, очевидно, должно послужить реализации сразу нескольких разных замыслов.

Во-первых, срок перемирия – 30 часов; за это время противник при всем желании не сможет серьезно улучшить свое положение. Зато мы получаем возможность понаблюдать его реакцию на такие инициативы. Зеленский уже заявил, что это просто попытка "поиграть жизнями людей", официально похерив предложение. Возможно, лидер незалежной еще успеет переобуться в прыжке, но он за все время конфликта еще ни разу не упустил возможность запихать в топку еще украинцев, будучи готовым воевать до последнего соотечественника.

Во-вторых, одной из целей перемирия, очевидно, была как раз демонстрация реальных намерений Украины мировому сообществу в целом и США в частности. Зеленский оказался в очень пикантной ситуации. Он с 2022 года обвинял Россию в непримиримости и недоговороспособности. Теперь хозяин Банковой оказался в положении Президента Потрошиллинга, который принципиально не готов на прекращении огня, пусть даже и в ответ на недвусмысленное предложение России. Зеленский является действительно плохим партнером для переговоров. С другой стороны, если "гетьман" согласится остановить боевые действия, то ему предстоит пережить настоящий шторм внутри страны. Крикливое меньшинство, озверевшие от крови фанатики, сделавшие состояния на согражданах волонтеры, бывшие командиры всяческих добробатов и фюреры околофашистских военизированных групп, разжиревшие генералы и боссы ТЦК – хотя все эти люди и не представляют действительно широкие массы, но у них есть весомый силовой, медийный и административный ресурс, чтобы окунуть лидера незалежной в чан с кипящим дерьмом, если тот попробует отвернуть от пропасти, в которую летит Украина. Так что Зеленский, не-президент, потерявший управление над кадавром, которого неосмотрительно возглавил на прошлых выборах – уже просто не может спокойно выйти из конфликта. Оставаясь главой страны незаконно, он не имеет ни прав, ни, конечно, желания заключать мир.

И сейчас ему волей-неволей придется этот простой факт продемонстрировать не только России, но и всему миру.

Ранее, 18 апреля, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Малую Токмачку.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745084220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нацеленный на увеличение объема взаимных инвестиций среди стран СНГ закон одобрили сенаторы
- Новые точки роста экономики: Олжас Бектенов проверил в Кордае работу по строительству транспортно-логистического комплекса
- Про преемников и дедлайны
- Кадровые перестановки
- Конституционный Суд: определение и указание национальности должно быть в соответствии с Конституцией
- Глава МИД Казахстана обсудил с представителями турецкого бизнеса реализацию инвестпроектов
- Мажилисмены обсудили вопросы государственной поддержки садоводческих товариществ
- Инвестиционные проекты по развитию автомобильных и железных дорог рассмотрели в Правительстве
- Национальный день книги: новые векторы поддержки чтения и издательского дела
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  