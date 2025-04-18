Путин поручил сформировать условия для иностранных бизнес-возвращенцев

00:10 20.04.2025

Путин поручил сформировать условия для обратного выкупа активов иностранцами - Кремль



Президент Российской федерации Владимир Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля (см. ниже).



В нем указано, что условия обратного выкупа должны "учитывать права и законные интересы российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)".



Также подчеркивается необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств "финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации".



Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ему также поручено утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.



Предусматривается включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, "а также иной информации".



Помимо этого президент утвердил список поручений по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшего 18 марта.



В частности, Владимир Путин распорядился до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в России.



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Перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей



Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта 2025 года.



http://kremlin.ru/

18 апреля 2025 года



Правительству Российской Федерации:



1. Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:



а) порядка согласования сделок (операций), в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотрев в том числе:



учет обстоятельств прекращения (сокращения) и (или) продолжения после 22 февраля 2022 г. лицами недружественных иностранных государств предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;



учет особенностей субъектов предпринимательской деятельности, являющихся лицами недружественных иностранных государств и планирующих осуществлять такую деятельность на территории Российской Федерации;



необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;



приоритет интересов отечественных хозяйствующих субъектов, которые после 22 февраля 2022 г. начали или продолжили предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации в соответствующих сферах;



б) особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах).



Срок – 15 мая 2025 г.



2. Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации.



Доклад – до 15 мая 2025 г., далее – ежеквартально.



Ответственный: Мишустин М.В.