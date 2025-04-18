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Путин поручил сформировать условия для иностранных бизнес-возвращенцев
00:10 20.04.2025

Путин поручил сформировать условия для обратного выкупа активов иностранцами - Кремль

Президент Российской федерации Владимир Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля (см. ниже).

В нем указано, что условия обратного выкупа должны "учитывать права и законные интересы российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)".

Также подчеркивается необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств "финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации".

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ему также поручено утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

Предусматривается включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, "а также иной информации".

Помимо этого президент утвердил список поручений по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшего 18 марта.

В частности, Владимир Путин распорядился до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в России.

***

Перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта 2025 года.

http://kremlin.ru/
18 апреля 2025 года

Правительству Российской Федерации:

1. Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:

а) порядка согласования сделок (операций), в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотрев в том числе:

учет обстоятельств прекращения (сокращения) и (или) продолжения после 22 февраля 2022 г. лицами недружественных иностранных государств предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

учет особенностей субъектов предпринимательской деятельности, являющихся лицами недружественных иностранных государств и планирующих осуществлять такую деятельность на территории Российской Федерации;

необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

приоритет интересов отечественных хозяйствующих субъектов, которые после 22 февраля 2022 г. начали или продолжили предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации в соответствующих сферах;

б) особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах).

Срок – 15 мая 2025 г.

2. Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации.

Доклад – до 15 мая 2025 г., далее – ежеквартально.

Ответственный: Мишустин М.В.

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745097000


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