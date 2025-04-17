|Посольство России в Германии представляет книгу Натальи Нарочницкой "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?"
04:00 20.04.2025
Сегодня хотим представить книгу из электронной библиотеки Посольства: "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?". Автор-составитель - Наталия Нарочницкая
По устоявшемуся в исторической науке мнению, Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. Однако этому предшествовали масштабные вооруженные конфликты в других частях света, которые зачастую незаслуженно рассматриваются как второстепенные эпизоды.
Книга "Партитура Второй мировой" предлагает читателю более широкий взгляд на события 1930–1940-х годов. Сборник, открывающийся предисловием Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, объединяет статьи известных историков, дипломатов, международных экспертов и общественных деятелей.
Авторы обращаются к предыстории войны, анализируют международную обстановку, скрытые дипломатические процессы и политическую борьбу, развернувшуюся за кулисами официальных переговоров. Особое внимание уделяется тем событиям, которые западная историография предпочитает не акцентировать, - в том числе вкладу Советского Союза в Победу и освобождение Европы от нацизма.
Многие материалы сборника основаны на недавно рассекреченных документах, ставших доступными исследователям спустя десятилетия. В приложении представлены архивные документы из фонда Архива внешней политики МИД России, часть из которых публикуется впервые.
Это издание будет интересно не только специалистам по истории международных отношений, но и всем, кто неравнодушен к вопросам исторической памяти, роли России в мировой истории и осмыслению причин катастроф ХХ века.
Ознакомиться с книгой можно по ссылке
https://germany.mid.ru/upload/iblock/d28/063n2lafq2djd7a147naogyz969ov9p3.pdf
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РУВИКИ
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Нарочницкая,_Наталия_Алексеевна
Ната́лия Алексе́евна Нарочни́цкая (род. 23 декабря 1948, Москва, РСФСР, СССР) - российский государственный, общественный и политический деятель, ученый-историк, политолог, публицист, православный идеолог. Создатель и руководитель Фонда изучения исторической перспективы в Москве (с 13 марта 2007).
Доктор исторических наук (2002). Специалист по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. В прошлом - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва (2003-2007). С 2008 до 2015 года возглавляла Европейский Институт демократии и сотрудничества в Париже - одну из двух российских неправительственных организаций за пределами России.
В 2009-2012 годах Нарочницкая являлась членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России при президенте РФ. Член Общественной палаты РФ с 2017.