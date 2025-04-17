Посольство России в Германии представляет книгу Натальи Нарочницкой "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?"

04:00 20.04.2025

Сегодня хотим представить книгу из электронной библиотеки Посольства: "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?". Автор-составитель - Наталия Нарочницкая



По устоявшемуся в исторической науке мнению, Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. Однако этому предшествовали масштабные вооруженные конфликты в других частях света, которые зачастую незаслуженно рассматриваются как второстепенные эпизоды.



