 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 20.04.2025
04:00  Посольство России в Германии представляет книгу Натальи Нарочницкой "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?"
00:10  Путин поручил сформировать условия для иностранных бизнес-возвращенцев
Суббота, 19.04.2025
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22:25  "Великому Турану" грош цена, когда на кону миллиарды от Евросоюза и Китая, - Станислав Тарасов
20:37  Президент России сделал неожиданный ход - объявил пасхальное перемирие
19:58  Москва не будет терпеть враждебные акции Токио, - Анатолий Кошкин
18:17  Власти Кыргызстана опровергли причастность к схемам обхода санкций и связь "Капитал Банка" с Иланом Шором
14:30  "Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского, - Axios
13:32  Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй анонсировала июньский саммит "Китай – Центральная Азия" в Казахстане
13:24  В какой церкви крестился князь Владимир, - П.В.Густерин
12:38  Казахстан доставил в Афганистан 36 вагонов гуманитарной помощи при содействии KazAID
12:28  В Узбекистане самса подорожала почти в 7 раз за 11 лет
12:25  Ближневосточный рейх. США и Израиль запустили новый круг геноцида, - Сергей Кожемякин
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Пятница, 18.04.2025
23:39  ProFinance: США предложили смягчить санкции против России
22:42  Узбекистан увеличил импорт угля из Кыргызстана в полтора раза
22:36  В Монголии "реанимируют" древнюю столицу Каракорум
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20:24  Deutsche Bank: китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги
19:44  Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане
19:38  Власти Таджикистана насчитали в стране официально безработными 50 тысяч человек
19:23  Бахтиер Эргашев: "Водный вопрос - самый острый вызов для Центральной Азии за последние три десятилетия"
17:24  Клавдий Птолемей о Каспии и Казахстане: открытие таинственного города античного времени
16:20  Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану
15:00  Таджикистан майнит криптовалюту кишлаками. Служба госнадзора и прокуратура изучают приписки местных электросетей
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14:25  На Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила ряд инициатив
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03:39  Президент Туркменистана встретился с Императором Японии Нарухито
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Четверг, 17.04.2025
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Посольство России в Германии представляет книгу Натальи Нарочницкой "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?"
04:00 20.04.2025

Сегодня хотим представить книгу из электронной библиотеки Посольства: "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?". Автор-составитель - Наталия Нарочницкая

По устоявшемуся в исторической науке мнению, Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. Однако этому предшествовали масштабные вооруженные конфликты в других частях света, которые зачастую незаслуженно рассматриваются как второстепенные эпизоды.



Книга "Партитура Второй мировой" предлагает читателю более широкий взгляд на события 1930–1940-х годов. Сборник, открывающийся предисловием Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, объединяет статьи известных историков, дипломатов, международных экспертов и общественных деятелей.

Авторы обращаются к предыстории войны, анализируют международную обстановку, скрытые дипломатические процессы и политическую борьбу, развернувшуюся за кулисами официальных переговоров. Особое внимание уделяется тем событиям, которые западная историография предпочитает не акцентировать, - в том числе вкладу Советского Союза в Победу и освобождение Европы от нацизма.

Многие материалы сборника основаны на недавно рассекреченных документах, ставших доступными исследователям спустя десятилетия. В приложении представлены архивные документы из фонда Архива внешней политики МИД России, часть из которых публикуется впервые.

Это издание будет интересно не только специалистам по истории международных отношений, но и всем, кто неравнодушен к вопросам исторической памяти, роли России в мировой истории и осмыслению причин катастроф ХХ века.

Ознакомиться с книгой можно по ссылке
https://germany.mid.ru/upload/iblock/d28/063n2lafq2djd7a147naogyz969ov9p3.pdf

***

РУВИКИ
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Нарочницкая,_Наталия_Алексеевна

Ната́лия Алексе́евна Нарочни́цкая (род. 23 декабря 1948, Москва, РСФСР, СССР) - российский государственный, общественный и политический деятель, ученый-историк, политолог, публицист, православный идеолог. Создатель и руководитель Фонда изучения исторической перспективы в Москве (с 13 марта 2007).

Доктор исторических наук (2002). Специалист по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. В прошлом - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва (2003-2007). С 2008 до 2015 года возглавляла Европейский Институт демократии и сотрудничества в Париже - одну из двух российских неправительственных организаций за пределами России.

В 2009-2012 годах Нарочницкая являлась членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России при президенте РФ. Член Общественной палаты РФ с 2017.

Источник - Посольство России в Германии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745110800


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