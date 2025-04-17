Дмитрий Рогозин: "Я не "предсказывал" банкротство OneWeb. Я его тщательно спланировал"

15:04 20.04.2025

Вчера один популярный в экспертных околокосмических кругах телеграм-канал написал, что я спророчествовал, "предсказал", так сказать, банкротство британо-индийской спутниковой компании OneWeb, планировавшей стать аналогом Starlink Илона нашего Маска. Но если говорить по правде, я не "предсказывал" банкротство OneWeb. Я его тщательно спланировал.



Я не предсказатель и пророк, а человек, который принимает решения.



Да, я решил остановить развертывание западниками еще одной многоспутниковой группировки космической связи, за которой стояло британское правительство во главе с придурком Борисом Джонсоном. В сложившихся к началу СВО обстоятельствах OneWeb неминуемо начал бы работать на врага.



