 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дмитрий Рогозин: "Я не "предсказывал" банкротство OneWeb. Я его тщательно спланировал"
15:04 20.04.2025

Вчера один популярный в экспертных околокосмических кругах телеграм-канал написал, что я спророчествовал, "предсказал", так сказать, банкротство британо-индийской спутниковой компании OneWeb, планировавшей стать аналогом Starlink Илона нашего Маска. Но если говорить по правде, я не "предсказывал" банкротство OneWeb. Я его тщательно спланировал.

Я не предсказатель и пророк, а человек, который принимает решения.

Да, я решил остановить развертывание западниками еще одной многоспутниковой группировки космической связи, за которой стояло британское правительство во главе с придурком Борисом Джонсоном. В сложившихся к началу СВО обстоятельствах OneWeb неминуемо начал бы работать на врага.



Я принял решение снять ракету-носитель "Союз-2" с 36 спутниками "ОпеWeb", готовую к старту 5.03.22. с космодрома "Байконур", в ответ на отказ компании OneWeb выполнить следующие требования Роскосмоса:
1) предоставить России гарантии, что эта спутниковая система связи ни при каких обстоятельствах не будет использована против наших интересов;
2) вывести представителей британского правительства, как враждебно настроенного к России, из состава акционеров этой компании.

За день до старта, а именно 4 марта 2022 года я дал указание государственной комиссии на Байконуре снять ракету со спутниками OneWeb со стартового комплекса и вернуть ее в технический корпус. Комиссия это решение поддержала. Этому решению за день до него предшествовал звонок одного очень высокопоставленного человека, который требовал этого не делать, но был послан.

Освободившуюся ракету "Союз-2" я передал под запуск иранского спутника. Партнеры по достоинству оценили этот жест. Последствия для улучшения отношений между двумя странами были очевидными, объяснять не буду.

Пророк, не обладая всей информацией, за счет своего незаурядного ума и интуиции угадывает будущее. Но мы не пророки. Нам до них далеко. Мы просто обладаем нужной информацией и принимаем решения, чтоб в этом будущем наша страна была защищена.

P.S. Всего в результате контрсанкций, обьявленных Роскосмосом спонсорам украинских фашистов, Западу уже в первый месяц экономической войны был нанесен прямой ответный ущерб в 17 млрд долларов США. Я помню эту цифру, поскольку ее лично докладывал.

Источник - Дмитрий Рогозин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745150640


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