Кадровые перестановки в Казахстане: новые назначения в акиматах, АНК и квазигоссекторе

22:06 20.04.2025

В Казахстане на этой неделе произошел ряд кадровых изменений в местных исполнительных органах, дипломатическом корпусе, квазигосударственном секторе и общественных институтах, передает корреспондент агентства Kazinform.



Указом Главы государства Толежан Барлыбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине.



Толежан Барлыбаев родился в г. Темиртау.

В 1992 г. окончил Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва).

Владеет казахским, русским, английским, польским и украинским языками.

С 1993 по 2007 гг. - работа в системе МИД РК.

1994-1997 гг. - третий, второй секретарь Посольства РК в Украине.

1997-1998 гг. - 1-й секретарь Управления информационного анализа и планирования внешнеполитических мероприятий МИД РК.

1998-2002 гг. - 1-й секретарь, советник Посольства РК в Украине.

2002-2003 гг. - начальник отдела общеполитических проблем Департамента Европы и Америки МИД РК, начальник отдела анализа Секретариата Министра иностранных дел РК.

2003 г. - начальник Управления международных договоров Международно-правового департамента МИД РК.

2003-2007 гг. - советник Посольства РК в Республике Польша.

2007-2008 гг. - главный инспектор ЦВП Администрации Президента РК.

2008-2009 гг. - завсектором ЦВП Администрации Президента РК.

2009-2012 гг. - замзаведующего ЦВП Администрации Президента РК.

С 4 июня 2012 г. - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента.

С мая 2017 - 30.03.2022 - посол Казахстана в Хорватии

С 4 мая 2018 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

С 30 марта 2022 - 15.11.2024 - посол Республики Казахстан в Словацкой Республике.



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Экс-министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева избрали членом совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Казына".



Свою карьеру Канат Шарлапаев начал в банковском секторе.

С 2006 по 2008 годы работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управления продажами инвестбанка "Сити" в Лондоне (Великобритания) и Праге (Чехия).

С 2008 по 2014 годы был старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка "Сити".

С 2014 по 2015 годы - вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити".

С 2015 по 2017 годы Канат Шарлапаевтрудился главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом "Ситибанк Казахстан".

В 2017-2020 годах - главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент "Ситибанк Россия".

В 2020-2022 годах - региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 по сентябрь 2023 года -председатель правления АО Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

4 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

6 февраля 2024 года Указом Президента был переназначен на должность министра.

25 января 2025 года избран президентом Федерации регби Казахстана.

28 февраля 2025 года Указом Президента РК назначен помощником Президента РК по экономическим вопросам.



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Расул Ахметов и Дмитрий Останькович назначены заместителями председателя АНК.



Расул Ахметов работал помощником президента Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB) по вопросам внешней политики и международных отношений, член Ассамблеи народа Казахстана.



Дмитрий Останькович возглавлял столичный филиал ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана", член Республиканского совета Ассамблеи народа Казахстана.



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Журналист стал заместителем акима Кызылорды.



Бакытжан Омаров родился в 1987 году.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальностям "международные отношения" и "журналистика".

Трудовую деятельность начал в 2008 году редактором корреспондентского отдела ДИАП АО "РТРК Казахстан".

В 2010-2011 годы - корреспондент НТК "Qazaqstan".

В 2011-2012 годы - старший корреспондент корреспондентского отдела НТК Qazaqstan.

В 2012-2016 годы - собственный корреспондент национального телеканала в Турции, ведущий отдела новостей турецкой телерадиокорпорации "TRT".

В 2016-2018 годы - старший корреспондент НТК Qazaqstan, корреспондент президентского пула. В 2018-2020 годы - главный редактор отдела новостей телеканала "Хабар-24".

В 2020-2021 годы - руководитель пресс-службы акима Кызылординской области. В 2021-2025 годы был представителем Министерства культуры и информации РК в международной организации ТЮРКСОЙ (Анкара).

С февраля 2025 года и по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области.

На новой должности он будет курировать вопросы общественного развития, занятости и социальных программ, физической культуры, спорта и туризма, культуры и развития языков.



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В Астане назначен аким района Сарыарка.



Жанасыл Шаукентаев - экс-заместитель руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны". С ноября 2014 года занимал разные должности в акимате города Астаны: в управлении земельных отношений города, в аппарате акима города, управлении государственного архитектурно-строительного контроля города и др. В последние годы занимал должности руководителя государственно-правового отдела в аппарате акима города Астаны, заместителя руководителя.



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Акимом Каратауского района Шымкента назначен Алмас Абаев.



Он родился в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский финансово-экономический колледж и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

С 2011 года работает в сфере государственных закупок. За это время прошел путь от специалиста до руководителя управления. Работал в РГП "Енбек", АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", а также в структуре управления тылового обеспечения столицы.

В 2015-2016 годах занимал должность заместителя директора ТОО "Даму ИТД-2017".

Позже работал в управлении государственных закупок города Астаны - руководил отделом проведения процедур, в том числе по бюджетным инвестиционным проектам.

Был заместителем директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК.

Занимал пост заместителя руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султана. Работал заместителем руководителя управления активов и государственных закупок столицы.

До нового назначения Алмас Абаев возглавлял управление государственных закупок акимата Шымкента.



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Руководителем управления сельского хозяйства Алматинской области назначен Токпеисов Галым Касымулы.



Галым Токпеисов родился в 1967 году в Балхашском районе Алматинской области, имеет высшее образование. В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит" и Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал рабочим в колхозе Жидели. В разные годы работал бухгалтером в колхозе Карой, помощником бригадира и экономистом в колхозе Акдала, начальником отдела, акимом села Акдала Балхашского района, руководителем Жамбылского областного управления рыбного хозяйства, заместителем акима Коксуского района, начальником отдела аппарата акима Алматинской области, акимом Коксуского района, руководителем управления земельных отношений Алматинской области, акимом Балхашского района и советником акима Алматинской области.

С февраля 2024 года занимал должность руководителя управления мобилизационной подготовки Алматинской области.



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На должность руководителя управления физической культуры и спорта Костанайской области назначен Дулат Советханулы. Он родился 12 мая 1978 года. В 1999 году закончил Государственный университет "Семей". В 2011-2013 гг. получил степень магистра в университете Кайнар (Семей) и в 2017-2020 гг. окончил докторантуру Казахской академии спорта и туризма.



До назначения занимал должность директора республиканского специализированного училища-интерната-колледжа олимпийского резерва в городе Риддере.



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В Жамбылской области назначен руководитель управления образования



Нурбек Оршубеков родился в 1979 году.

Получил образование в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Является кандидатом физико-математических наук.

В 2003-2004 годах работал в коммерческих организациях.

С 2004 по 2011 год занимал должности преподавателя, руководителя отдела, директора департамента и доцента кафедры в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Работал директором департамента контроля в сфере образования в городах Алматы и Астана, а также заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки.

С 2017 года и по сегодняшний день руководил Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.



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Генеральным директором АО "Майкаинзолото" стал Даниал Набиев.



В разные годы он работал в "Еххоn corp-10", "Вeimar Oil", "РДЗ-1", был коммерческим директором, директором ТОО "БК Жетысу Мунай", советником гендиректора ТОО "Базис-Алатау". Работал в "ҚазМұнайГаз өнімдері - Восточно-Казахстанский филиал", "Казахалтын Technology". Председателем правления СПК "Улытау" назначили Нурлана Садыбекова. https://www.inform.kz/ru/predsedatelem-pravleniya-spk-ulitau-naznachili-nurlana-sadibekova-89093a Он родился в 1983 году. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Алматы менеджером маркетинга в товариществе с ограниченной ответственностью "ПК Вахтель и К".

С 2008 по 2014 годы работал в департаменте развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2014 по 2015 год был руководителем отдела предпринимательства города Аксу Павлодарской области.

С 2015 по 2019 годы был заместителем акима Павлодарского района Павлодарской области.

С 2019 по 2020 годы был руководителем управления сельского хозяйства Павлодарской области.

В 2020-2021 годах был директором Республиканского научно-методического центра агрохимической службы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 2021-2024 годах занимал руководящие должности в сфере бизнеса.

В 2024 году стал заместителем председателя правления "Социально-предпринимательская корпорация "Улытау".

До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима области Ұлытау.



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В Казахстане избрали нового президента Федерации кокпара. Эту должность занял депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров. До победы на выборах в Мажилис Парламента он занимался бизнесом.



Дамира Кеңесбай