МИД Афганистана похвалил и поблагодарил правительство России за исключение Талибан из черного списка

22:27 20.04.2025

Правительство России исключило название "Исламского Эмирата" из списка запрещенных в стране группировок



КАБУЛ, 18 апреля. /ИАБ/. Министр иностранных дел Маулави Амир Хан Муттаки встретился сегодня в своем офисе с послом Российской Федерации в Афганистане Дмитрием Жирновым.



По информации МИД, Жирнов официально проинформировал главу МИД о решении Верховного суда России, согласно которому Исламское государство Афганистан, ранее известное как "Движение Талибан", исключено из списка запрещенных в России группировок. Он назвал это решение историческим для развития отношений России и Афганистана в экономической и политической сферах.



В то же время министр иностранных дел похвалил и поблагодарил правительство Российской Федерации за этот шаг и назвал этот шаг значительным событием в отношениях между Афганистаном и Россией.



Г-н Муттаки пояснил, что с этим решением было устранено единственное оставшееся препятствие для дальнейшего политического и экономического сотрудничества между двумя странами.