Кыргызстан намерен стать экспортером электроэнергии. Уникальная экскурсию на крупнейшие энергообъекты страны

23:00 20.04.2025

Глава Минэнерго: В 2030 году КР планирует выйти на экспорт электроэнергии



19 апреля 2025 - Назгуль Абдыразакова



Министерство энергетики Кыргызстана организовало уникальную экскурсию на крупнейшие энергетические объекты страны, в которой приняли участие около 100 человек. Среди участников - журналисты, гражданские активисты, блогеры и студенты, изучающие энергетику. Этот визит стал уже второй подобной экскурсией, предоставившей уникальную возможность взглянуть на работу стратегических энергетических объектов.



Первая остановка - подстанция "Кемин" в Чуйской области. Здесь участники смогли не только ознакомиться с работой станции, но и увидеть на месте, как обеспечивается подача электроэнергии в северный регион страны.



