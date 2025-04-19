Министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров раскрыл коррупционные схемы в системе закупки лекарств

23:30 20.04.2025

Министр здравоохранения Узбекистана раскрыл коррупционные схемы в системе закупки лекарств



19 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Министр здравоохранения Асилбек Худаяров на "Часе правительства" в Законодательной палате открыто заявил о существовании коррупционных схем, связанных с поставками медикаментов в медучреждения. По его словам, просроченные препараты попадают в поликлиники в результате сговоров между фармкомпаниями и медицинским персоналом – за взятки и без учета реальной потребности пациентов.



Заседание было посвящено вопросам прозрачности и эффективности в здравоохранении. Депутат фракции "Адолат" Зухриддин Мавлонов поднял вопрос о нецелевом расходовании средств и привел пример семейной поликлиники № 34 в Чиланзарском районе Ташкента, где из 27 наименований гарантированных препаратов было закуплено лишь 15, и четверть из них – с почти истекшим сроком годности.



