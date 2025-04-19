|Министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров раскрыл коррупционные схемы в системе закупки лекарств
23:30 20.04.2025
Министр здравоохранения Узбекистана раскрыл коррупционные схемы в системе закупки лекарств
19 апреля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Министр здравоохранения Асилбек Худаяров на "Часе правительства" в Законодательной палате открыто заявил о существовании коррупционных схем, связанных с поставками медикаментов в медучреждения. По его словам, просроченные препараты попадают в поликлиники в результате сговоров между фармкомпаниями и медицинским персоналом – за взятки и без учета реальной потребности пациентов.
Заседание было посвящено вопросам прозрачности и эффективности в здравоохранении. Депутат фракции "Адолат" Зухриддин Мавлонов поднял вопрос о нецелевом расходовании средств и привел пример семейной поликлиники № 34 в Чиланзарском районе Ташкента, где из 27 наименований гарантированных препаратов было закуплено лишь 15, и четверть из них – с почти истекшим сроком годности.
Министр признал наличие схем, при которых фирмы, не сумевшие реализовать лекарства, договариваются с медучреждениями и сбывают их за взятки.
"Эти препараты до пациента не доходят, а уходят на списание и уничтожаются. Такая схема хорошо известна, и мы ведем с ней жесткую борьбу", – подчеркнул Худаяров.
Он также сообщил, что закупки лекарств контролируются совместно с прокуратурой, а в регионах, где внедряется система медстрахования, разрабатываются четкие перечни гарантированных медикаментов. По словам министра, перечень будет обнародован и вывешен в поликлиниках, чтобы граждане могли требовать положенные препараты.
Ранее в соцсетях уже поднималась проблема злоупотреблений в фармотрасли: бывшая сотрудница фармкомпании рассказала о схемах, при которых врачи назначают конкретные препараты в обмен на проценты, а сами лекарства часто продаются напрямую пациентам втридорога – мимо аптек. Эти заявления, подтвержденные другими источниками, показывают, что проблема коррупции в системе поставок и реализации медикаментов носит системный характер.