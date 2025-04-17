ВСУ демонстративно срывают объявленное пасхальное перемирие - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 21.04.2025 Объявление Пасхального перемирия Владимиром Путиным – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



Уходящая неделя ознаменовалась наступательными успехами сразу на нескольких ключевых направлениях: Константиновском, Краснолиманском, Покровском, Запорожском. На всех трех, выдержав попытки контратак противника и дождавшись его ослабления, русская армия пошла вперед в перспективные наступления. Продолжается поступательное уничтожение ВСУ на курской земле и ее освобождение. Тем временем настойчивые в своих намерениях помирить Москву и Киев американцы намекнули, что их терпение не безгранично, а президент России объявил перемирие в честь Пасхи. К сожалению, реакция Киева была ожидаемой.



Константиновское направление







Продолжает разыгрываться карта с "альтернативной" линией удара ВС РФ по стыку Покровского и Константиновского направлений. Русские войска пустили в игру второй "клин" прорыва вглубь обороны ВСУ в секторе южнее Константиновки и западнее поселка Нью-Йорк. Сложившаяся ситуация потребовала от украинского командования перебросить туда из района Покровска 93-ю ОМБр, на подкрепление 109-й и 111-й бригады ТрО. Последние объективно не в состоянии держать оборону у Нью-Йорка, особенно при угрозе окружения ряда своих подразделений.



Во избежание этого силы противника могут оттянуться из "кармана", границы которого протянуты вширь от Калиново до Валентиновки, уже занятых нашими, и встать на рубеж Александрополь – Заря – Романовка. Но этот вариант не принесет ВСУ стабильных и крепких позиций, а только временный "отскок" от окружения и прямую перспективу фланговых ударов. Есть основания полагать, что новая, уже полноценная линия обороны ВСУ будет выстроена еще дальше на север, по руслу реки Бычок и Клебан-Быкскому водохранилищу. Площадь последнего как раз будет залогом того, что не потребует развертывать там обширные силы.



Но пока эти перспективы только в стадии предположений. Русские войска, не теряя времени, пошли из северо-западных районов Торецка в направлении Плещеевки. Этот шаг при успешном достижении конечного пункта не только создает угрозу непосредственно Константиновке, но и чертит на карте между Часовом Яром и Торецком фигуру глубокого оперативного охвата ВСУ.



Краснолиманское направление



После освобождения Катериновки ВС РФ с двух сторон охватили село Новое и выбили противника оттуда. Наши штурмовые подразделения освободили Новомихайловку. Снова украинские силы в данном секторе проиграли "игру в наперстки", не справившись с тем, что русская армия вновь изменила направление удара. В первый раз вектор атаки был перенесен из окрестностей Катериновки в район Торского и Заречного. Неприятель, по всей видимости, понял степень угрозы и бросился аврально усиливать прикрытие Красного Лимана. Нашим войскам оставалось ловить момент ослабления обороны ВСУ к северо-западу.



При взгляде на карту приходит понимание, что планы командования ВС РФ здесь куда более амбициозны, чем казались на первых порах. Если раньше русская армия целенаправленно шла на перебивание коммуникаций между Северском и Красным Лиманом с прицелом истощить именно северский гарнизон и его смежников, то начавшийся штурм полевого укрепа у Торского и одновременно стремительность развития событий на Изюмском участке пока с осторожностью, но намекают на задачу совсем другого масштаба. Речь идет, ни много ни мало, о том, чтобы разом перебить логистику и Северску, и самому Красному Лиману.



Задумка русских войск, как это реализовать, может заключаться в овладении всем восточным берегом Оскольского водохранилища с переносом вектора атаки на юг. Вариант с атакой от уже упомянутых Торского и Заречного также не уходит в стол – кратчайший маршрут до трассы между Красным Лиманом и Славянском, которой ВСУ надо лишить, лежит как раз через эти села-укрепы. На наших глазах раскладывается очередной занимательный тактический пасьянс.



Сумское направление



Первоначальная радость от новости, что ВСУ изгнаны из Горнальского монастыря, подтвержденной видеокадрами с флагом, сменились новыми данными. Наши на уходящей неделе смогли войти на территорию монастыря, но его боевая зачистка, затрудненная наличием подземных коммуникаций, только идет, о чем генерал Герасимов и доложил Верховному главнокомандующему. Чтобы максимально по возможности уменьшить неизбежный ущерб святыне, наши хирургически действуют высокоточными "Краснополями", ЛМУР (они же ракета X-39). С окончательным падением крепости ВСУ в захваченном ими монастыре автоматически начнется штурм уже самого села Горналь. В свою очередь, неприятель утратил часть позиций в окрестностях хутора Олешня. Оборона противника здесь проседает, а тем временем северо-западнее, уже на Сумщине, русские войска продолжают уничтожение украинской мотопехоты в районе Локни и Владимировки, с двух сторон приближаясь к Юнаковке.



По соседству, в Краснояружском районе Белгородской области, противник сохраняет свое присутствие в лесных массивах и посадках у Демидовки и Поповки. Более того, ВСУ периодически пытаются контратаковать, но без результатов. Важно отметить, что действия неприятеля в этом секторе фронта преследуют конкретную цель: не дать группировке войск "Север" ВС РФ собраться в ударный кулак и атаковать в направлении Сум. Удерживая тем самым Дамоклов меч, пока можно, командование ВСУ пытается выиграть время, чтобы сформировать свое подразделение для прикрытия города, а также обновить полевые фортификации.



Покровское направление



На уходящей неделе стало окончательно ясно: оперативный выступ русских войск к западу от Покровска, ставший костью в горле обороны города, ВСУ за несколько месяцев так и не смогли "срезать". Последствия этой неудачи противника выразились в ситуации, прямым образом напоминающей Торецк: провал и растрата ресурсов впустую лишь увеличили дефицит, приведя к "обратному ходу маятника". Инициатива, соответственно, перешла к ВС РФ – наши возобновили атаки в Удачном, вернув под контроль позиции в восточной части населенного пункта. А восточнее Котлино атакой широким фронтом русская армия заняла сходу половину Зверево и полевые опорники противника севернее.



Приняв складывающиеся обстоятельства, командование ВС РФ очевидно временно отошло от прежней задумки нанести удар по трассе М-30 (она же Е-50) между Покровском и Павлоградом, исполняющей роль логистической артерии ВСУ. Однако маловероятно, чтобы от этой идеи отказались полностью – слишком много весомых перспектив она сулит при условии предварительно созданной угрозы штурма Покровска. От переднего края подразделений ВС РФ до черты города – чуть более 2 км, и противник просто будет вынужден отводить свои части на окраины Покровска, аврально выстраивая там оборону. Следовательно, в рядах ВСУ между полевыми позициями к западу от города и на его окраинах сформируется естественный разрыв. Учитывая дефицит сил у ВСУ, игра по этой тактике будет стоить и свеч, и спичек.



Запорожское направление



Активные действия русских войск в районе Каменского, что на самом берегу Днепра, и восточнее его вынудили части ОТГ ВСУ "Таврия" пытаться что-то предпринять. Как раз оклемавшись после стремительной потери линии сел к западу от Орехова, противник попытался восстановить свое положение. Сведенные в два тактических ударных формирования, ВСУ начали контратаковать наши позиции в Щербаках и Малых Щербаках. Одно из таких формирований атаковало соседствующие села со стороны поселка Павловка, а второе же – со стороны самого Орехова. В это же время со стороны Каменского и Лукьяновского неприятель пошел на наши позиции в Лобковом и Степовом.



Замысел украинского командования считывается на раз-два: серией синхронных ударов попытаться вернуть ранее утраченную линию обороны и тем самым не допустить усугубление оперативного кризиса. ВСУ не добились успеха, лишь потеряв живую силу и технику. А вот для наших войск это уже открыло отличную возможность воспользоваться растратой резерва противника и двинуться на "алаверды" к украинским позициям на Ореховском участке. Наскоком на бронетехнике штурмовой десант сумел зацепиться за восточные окраины Малой Токмачки – непосредственно восточного предместья города, за которой уже сам Орехов. Кроме того, идет огневое поражение позиций противника в полевых укреплениях южнее этого села и на территории ИК №88, из капитальных строений которой враг сделал ядро своей обороны.



Терпение не безгранично?



На этой неделе в кейсе миротворческой деятельности со стороны Вашингтона появились новые вводные. Их добавили президент Трамп и госсекретарь Рубио. "Прогревать" начал американский лидер, сказав интересную фразу, что "не возлагает ответственность за вооруженный конфликт на Зеленского, а пытается остановить Путина". На следующий день, покидая конференцию в Париже, получивший от своего шефа "пас" Марк Рубио объявил, что через несколько дней (разговор происходил в пятницу) Вашингтон выйдет из переговорного процесса, если так и не увидит прогресса в замирении России и Украины.



Им надо в конце концов двигаться дальше своим путем, хотя они по-прежнему заинтересованы в прекращении вооруженного конфликта, и Европа, кстати, пусть теперь тоже подключается к мирному урегулированию. Следом интриги добавил опять Трамп, намекнув, что и военную поддержку Украине США прекратят, и при саботаже одной из сторон умоет руки, но, впрочем, он по-прежнему рассчитывает на мир. Принимать каждое слово американских политиков сегодня за чистую монету не приходится. Однако это была очередная короткая-обязательная программа политического балета на льду со склонением Москвы к ответу на нее. И он был дан.



Перемирие с пустым местом



В субботу, накануне светлого праздника Пасхи, Владимир Путин принял у себя с докладом по обстановке на фронте начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова. Заслушав его, Верховный главнокомандующий распорядился об объявлении 30-часового перемирия в честь великого православного праздника. Это распоряжение, несмотря на оговорку про ответ на провокации, вызвало у общественности замешательство и даже "минские флешбеки", в том, что это будет перемирие в одни ворота, никто даже не усомнился. И тем не менее, как стало очень быстро ясно, и это был важный политический жест, силу которого Зеленский не мог не прочувствовать.



Сначала он попытался пафосно отказаться, но спустя несколько часов официально согласился на перемирие при условии, "что действительно будет тишина". На его условия согласились – вот только уже к пасхальному воскресному утру Минобороны РФ отчиталось, что пока русская армия отвечала за свои слова полным исполнением, со стороны ВСУ были 444 раза обстреляны из орудий и минометов позиции наших войск, нанесено 900 ударов беспилотниками, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и 7 сбросов боеприпасов. И это только за утро - позже в Белгородской области дрон ранил 3 человек, и это не считая сообщений об обстрелах Донецка, Горловки, Кременной. Разумеется, в нарушении перемирия первыми Киев обвинил Кремль, но этим никого не удивишь.



Ранее, 19 апреля, главным событием недели стало объявление Владимиром Путиным пасхального перемирия. Источник - Readovka

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