 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 21.04.2025
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Воскресенье, 20.04.2025
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14:40  Неожиданные последствия попыток поделить постсоветскую Центральную Азию, - Петр Акопов
04:00  Посольство России в Германии представляет книгу Натальи Нарочницкой "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?"
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Суббота, 19.04.2025
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12:38  Казахстан доставил в Афганистан 36 вагонов гуманитарной помощи при содействии KazAID
12:28  В Узбекистане самса подорожала почти в 7 раз за 11 лет
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Пятница, 18.04.2025
23:39  ProFinance: США предложили смягчить санкции против России
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22:36  В Монголии "реанимируют" древнюю столицу Каракорум
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19:44  Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане
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16:20  Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану
15:00  Таджикистан майнит криптовалюту кишлаками. Служба госнадзора и прокуратура изучают приписки местных электросетей
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14:25  На Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила ряд инициатив
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14:12  Таджикистан. Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего, - Халима Хушкадамова
14:05  Инвесторы из Афганистана впервые вошли в топ-5 по числу фирм в Узбекистане
14:02  Туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана
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Филиал МГУ имени М. Ломоносова в Душанбе налаживает сотрудничество с узбекским и казахским вузами
00:10 21.04.2025

ДУШАНБЕ, 19.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. Ряд двусторонних встреч руководства филиала Московского государственного университета имени М. Ломоносова с представителями Термезского государственного педагогического института и Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева состоялся 16 апреля в Душанбе, сообщили в вузе.

С руководством узбекского института рассмотрены вопросы, связанные с участием преподавателей и студентов в работе научных конференций, круглых столов и семинаров, развитием образовательного и научного сотрудничества, академическим обменом, повышением квалификации профессорско-преподавательского состава, реализацией совместных образовательных программ.

Не менее содержательной стала встреча с представителями казахского университета. Обсужденные темы касались повышения квалификации и профессиональной компетентности, расширения рамок научных знаний и эрудиции в научно-предметной области.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745183400


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