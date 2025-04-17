Филиал МГУ имени М. Ломоносова в Душанбе налаживает сотрудничество с узбекским и казахским вузами

00:10 21.04.2025

ДУШАНБЕ, 19.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. Ряд двусторонних встреч руководства филиала Московского государственного университета имени М. Ломоносова с представителями Термезского государственного педагогического института и Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева состоялся 16 апреля в Душанбе, сообщили в вузе.



С руководством узбекского института рассмотрены вопросы, связанные с участием преподавателей и студентов в работе научных конференций, круглых столов и семинаров, развитием образовательного и научного сотрудничества, академическим обменом, повышением квалификации профессорско-преподавательского состава, реализацией совместных образовательных программ.



Не менее содержательной стала встреча с представителями казахского университета. Обсужденные темы касались повышения квалификации и профессиональной компетентности, расширения рамок научных знаний и эрудиции в научно-предметной области.