Турция не спешит открывать свой рынок труда для мигрантов из Средней Азии, - Александр Шустов

00:20 21.04.2025 Турция не спешит открывать свой рынок труда для мигрантов из Средней Азии



21.04.2025 | Александр ШУСТОВ



Турция, активно стремящаяся нарастить свое влияние в тюркоязычных странах и регионах СНГ, открывать для них свой внутренний рынок труда, однако не спешит. Вместо этого она предпочитает использовать другие инструменты и институты.



В последние годы, особенно после победы поддержанного ею Азербайджана во Второй карабахской войне (2020 г.), Турция активно стремится нарастить свое влияние в странах Центральной (Средней) Азии. Так, в ноябре 2021 г. Совет сотрудничества тюркских государств (ССТГ), созданный еще в 2009 г., по предложению президента Р. Эрдогана переименовали в Организацию тюркских государств (ОТГ). В 2019 г. к ней присоединился Узбекистан, который ранее деятельность ССТГ игнорировал. В 2018 г. статус наблюдателя при ОТГ получила Венгрия, а в 2021 г. – Туркменистан.



В сентябре 2024 г. специальная комиссия ОТГ согласовала проект Общего тюркского алфавита из 34 букв. Усиливается сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В прошлом году название этого региона в турецких школьных учебниках изменили: вместо термина "Центральная Азия", который в Анкаре ошибочно посчитали связанным с завоеванием этого региона Россией, его теперь стали именовать Туркестаном.



При этом интенсивные усилия по наращиванию влияния в Средней Азии и Закавказье отнюдь не сопровождаются столь же активным развитием со странами СНГ связей в области трудовой миграции. Наиболее сильными эти связи являются с двумя республиками бывшего СССР – Туркменией и Азербайджаном, на что есть свои причины. По данным президентства по управлению миграцией МВД Турецкой Республики, на 3 апреля 2025 г. лидерами по числу обладателей вида на жительство в Турции являются три страны СНГ – Туркмения (121 990), Азербайджан (85 331) и Россия (81 413), помимо которых в пятерку лидеров входят также две соседние страны Ближнего Востока – Иран (76 416) и Сирия (73 063). На седьмом месте, пропустив вперед Ирак, находится Узбекистан (58 474), а на восьмом – Казахстан (45 134). Ни Таджикистан, ни Киргизия, которые входят в тройку лидеров по трудовой миграции в СНГ, в первые десять стран по наличию вида на жительство в Турции не попали.



Главным направлением эмиграции Турция для туркменистанцев стала вскоре после распада СССР. В 1999 г. Туркмения первой из стран СНГ по собственной инициативе ввела с Россией визовый режим, что закрыло для ее граждан российский рынок труда. Единственной страной, с которой у Ашхабада существовали безвизовый режим и прямое авиационное сообщение, оказалась Турция. 19 июля 2007 г. она ввела для туркменистанцев безвизовый режим въезда и пребывания по общегражданским паспортам длительностью до 30 дней в туристических целях. Как следствие, туркмены по объему эмиграции в Турцию очень скоро вышли на лидирующие позиции. Причем главной целью эмиграции была работа, а отнюдь не туризм. Так, в 2019 г. в Турцию из Туркмении прибыли 80 тыс. мигрантов, которых по сравнению с 2018 г. стало больше на 129%. По числу въехавших в страну мигрантов туркмены заняли второе место, лишь немного уступив иракцам (83 тыс.).



Обеспокоенный увеличением объемов эмиграции, официальный Ашхабад в начале сентября 2022 г. обратился к Анкаре с просьбой ввести на временной основе для туркменистанцев визовый режим. Турецкие власти с этим предложением согласились, и 13 сентября того же года безвизовый режим для граждан Туркмении отменили. Однако к заметному сокращению объемов эмиграции это решение не привело. Как отмечают СМИ, если в 2024 г. граждане Туркмении оформили в Турции 109,5 тыс. видов на жительство, то к 3 апреля этого года их число выросло почти на 12 тыс. и достигло 122 тыс. То есть туркменистанцы продолжают активно выезжать в Турцию несмотря на то, что визовый центр в Ашхабаде одобряет лишь около 20% всех заявок на визы. Большинство граждан этой страны едут в Турцию по краткосрочным видам на жительство (49,9 тыс.), что говорит о том, что их целью является именно работа. Кроме того, 28,8 тыс. туркменистанцев въехали в Турцию как студенты, что отнюдь не исключает их занятости, и 10,5 тыс. – по семейным видам на жительство.



Реальных объемов иммиграции из Туркмении официальная статистика турецкого МВД не отражает. Однократные туристические визы действуют всего три месяца, а въехать по ним в Турцию можно лишь на 15 дней. Краткосрочный вид на жительство, по которому в Турцию въезжает большинство туркменистанцев, как правило, действует от полугода до двух лет и редко выдается на более продолжительный срок. Поэтому многие выходцы из Туркмении, несмотря на крайне тяжелые условия труда, работают в Турции нелегально.



Оценки их численности можно встретить самые разные. По данным туркменской оппозиции на середину 2010-х гг. в Турции находились до полумиллиона граждан Туркмении, которые составляли основной контингент трудовых мигрантов в крупных городах, таких как Измир, Бурса и Стамбул. Из Турции они в качестве нелегальных мигрантов транзитом направлялись работать в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Сирию, Кипр и другие страны Ближнего Востока. По другим и, видимо, более близким к реальности неофициальным оценкам туркменских источников, в Турции на заработках находились до 60 тыс. туркменистанцев.



В дальнейшем число находившихся в Турции туркменистанцев продолжало расти. На сентябрь 2022 г., шпо данным миграционной службы МВД, действующие разрешения на проживание в Турции или визы имели более чем 230 тыс. граждан Туркмении. Однако после взрывов в Стамбуле 13 ноября 2022 г., в ходе которых 6 человек погибли и 81 пострадал, турецкие власти ужесточили миграционную политику, что привело к оттоку туркменских трудовых мигрантов. Причем проверки использующих труд мигрантов предприятий продолжались и в следующем году. Так, по данным туркменских источников в августе и сентябре 2023 г. около 2,5 тыс. туркмен, находившихся в турецких депортационных центрах, были высланы на родину. Как следствие, на середину сентября в Турции легально проживало только 198 тыс. граждан Туркмении, число которых за год сократилось на 14%. Правда, реальное их число заметно выше, поскольку многие проживают с просроченными документами.



Что касается Азербайджана, то его миграционные связи с Турцией начали складываться вскоре после распада СССР. Во многом этому способствовал карабахский конфликт, в котором Анкара поддерживала Баку. Сложная социально-экономическая ситуация в Азербайджане способствовала тому, что Турция стала для его граждан одним из привлекательных направлений эмиграции. Так, за 2000-2008 гг. туда переехали около 100 тыс. азербайджанцев, которые получили вид на жительство, и еще 20-25 тыс. работали в стране нелегально.



В дальнейшем миграция из Азербайджана в Турцию оставалась заметной, хотя ее объемы в связи с улучшением социально-экономической ситуации в стране были не столь значительными, как из Туркмении. Так, по данным за 2019 г., в Турцию прибыли 26,5 тыс. азербайджанцев, что на 6% превысило показатели предыдущего года, выбыли из нее в Азербайджан – 14,8 тыс., а миграционный прирост составил 11,7 тыс. чел. С 1 апреля 2021 г. две страны перешли на взаимные поездки по внутренним паспортам, что позволяет азербайджанцам находиться в Турции без оформления виз 90 дней.



Несмотря на активные попытки нарастить свое влияние в Средней Азии, открывать свой рынок труда для выходцев из этого региона Турция отнюдь не спешит. Более того, в связи с обострением террористических угроз, связанных с напряженной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, попасть на этот рынок стало заметно труднее. Так, 11 апреля этого года стало известно о задержании турецкой полицией в 23 провинциях 105 человек, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенного в РФ "Исламского государства"*. Всего же за год за связи с ИГ в Турции было задержано свыше 3 тыс. чел.



Годом ранее по подозрению в подготовке теракта от лица ИГ турецкими силовиками в Стамбуле были арестованы уроженцы Таджикистана и Киргизии, а после теракта в "Крокус Сити Холле" Анкара с 20 апреля 2024 г. вообще вышла из соглашения о безвизовом режиме с Таджикистаном. В конечном итоге соображения безопасности для Турции оказались важнее, чем интересы местного бизнеса, заинтересованного в дешевой иностранной рабочей силе.



Наращивая влияние в тюркоязычных республиках бывшего СССР, Турция свой рынок труда для основных поставщиков трудовых мигрантов Таджикистана, Узбекистана и Киргизии при этом особо не открывает. Масштабы трудовой миграции из этих стран на ее территорию не идут ни в какое сравнение с теми потоками, что направляются в Россию. Тем не менее предпринимать усилия по культурной, экономической, военной и политической интеграции тюркоязычных стран СНГ отсутствие значительной трудовой миграции Анкаре совершенно не мешает. Просто для этого используются иные культурно-идеологические инструменты влияния. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745184000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нацеленный на увеличение объема взаимных инвестиций среди стран СНГ закон одобрили сенаторы

- Новые точки роста экономики: Олжас Бектенов проверил в Кордае работу по строительству транспортно-логистического комплекса

- Про преемников и дедлайны

- Кадровые перестановки

- Конституционный Суд: определение и указание национальности должно быть в соответствии с Конституцией

- Глава МИД Казахстана обсудил с представителями турецкого бизнеса реализацию инвестпроектов

- Мажилисмены обсудили вопросы государственной поддержки садоводческих товариществ

- Инвестиционные проекты по развитию автомобильных и железных дорог рассмотрели в Правительстве

- Национальный день книги: новые векторы поддержки чтения и издательского дела

