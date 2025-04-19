Wildberries пришел в Таджикистан

00:21 21.04.2025

19 апреля 2025



Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов в России и СНГ, объявляет о начале продаж и запуске доставки товаров в Таджикистан. С 19 апреля 2025 жители республики смогут оформлять заказы в официальном мобильном приложении и на сайте Wildberries.tj с доставкой в города Душанбе и Худжанд.



Клиентам в Таджикистане доступен полный ассортимент продукции, представленной на платформе Wildberries, который превышает 8 миллионов наименований. Покупатели смогут выбрать товары в самых различных категориях, включая одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию, товары для красоты и здоровья, бытовую химию, электронику, продукты питания, товары для дома, семьи и детей, спорттовары и многое другое.



Покупатели смогут получать свои заказы в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), которые открываются на территории республики. Уже сегодня в Душанбе открываются сразу два первых ПВЗ Wildberries по следующим адресам:

улица Абдулкосима Лохути, 15,

улица Пулоди, 43.



А уже завтра, 20 апреля, заработает третий ПВЗ - в городе Худжанд, по адресу:

улица Камоли Худжанди, 138.



Средний срок доставки товаров из России и других стран на склад Wildberries в Таджикистане составит от 10 до 14 дней. Развитие маркетплейса в республике и открытие сети ПВЗ осуществляется совместно с местным партнером – компанией DC Market.



По словам основателя компании Wildberries и генерального директора объединенной компании Wildberries&Russ (ООО "РВБ") Татьяны Ким, выход на рынок Таджикистана стал логичным шагом в стратегии международной экспансии.



"Мы видим большой потенциал развития электронной торговли в Таджикистане. Страна и ее экономика активно развиваются, и электронная коммерция играет в этом процессе ключевую роль. Важно, что наши страны и народы традиционно связывают теплые партнерские отношения, а Wildberries хорошо знаком многим жителям Республики. Сегодня мы с нашим партнером DC Market рады объявить об официальном выходе на рынок Таджикистана. Наша ключевая задача – обеспечение высокого уровня сервиса, а также доступа к широкому ассортименту продукции по доступным ценам", - отметила Татьяны Ким.



Таджикистан стал девятой страной, в которой официально запущены продажи Wildberries. На сегодняшний день платформа представлена в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Китае. В КНР маркетплейс не работает напрямую с потребителями, но активно сотрудничает с продавцами и импортирует оттуда продукцию.



Wildberries&Russ (ООО "РВБ") была образована в результате объединения двух крупных игроков – IT-компании Wildberries, специализирующейся на онлайн-торговле, и компании Russ – одного из крупнейших операторов наружной рекламы. Целью объединения стало создание современной цифровой торговой платформы, которая предоставляет продавцам и бизнесу удобные и эффективные инструменты для продвижения, продаж и логистики.



Объединенная компания активно поддерживает малый и средний бизнес, предлагая доступ к широкой клиентской базе и возможности для роста на международных рынках. В рамках дальнейшего развития в Таджикистане Wildberries планирует расширение логистической сети, открытие новых пунктов выдачи заказов в других регионах страны, а также привлечение местных производителей и продавцов на платформу.



Таким образом, запуск Wildberries в Таджикистане открывает новые возможности как для покупателей, так и для представителей бизнеса, и становится еще одним шагом на пути цифровизации торговли в Центральной Азии.