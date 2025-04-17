Вечерний Бишкек: Как кыргызстанские бизнес-партнеры кинули инвестора из Китая

00:25 21.04.2025

Проблемы инвесторов в КР: откровенный диалог с китайским инвестором



18 апреля 2025 года в пресс-центре "ВБ" состоялась пресс-конференция: Проблемы инвесторов в Кыргызстане: откровенный диалог с представителями партии "Улуу-Журт" и китайским бизнесом", посвященная актуальным проблемам, с которыми сталкиваются инвесторы в Кыргызстане. В мероприятии приняли участие лидер партии "Улуу-Журт" Орозбаев Мирлан Кубатбекович, заместитель председателя партии Катаганов Анарбек Искакович, а также представитель китайского бизнеса, инвестор Баатыр Анвар.



"Инвестор - это человек, который рискует своими деньгами ради развития страны. Но, к сожалению, сегодня инвесторы сталкиваются с произволом чиновников среднего звена, бюрократией, незащищенностью прав и нестабильностью законодательства. Мы, как партия, видим своей задачей создать благоприятный и защищенный климат для частного капитала", - говорится в заявлении политобъединения.



