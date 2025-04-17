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Пятница, 18.04.2025
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Вечерний Бишкек: Как кыргызстанские бизнес-партнеры кинули инвестора из Китая
00:25 21.04.2025

Проблемы инвесторов в КР: откровенный диалог с китайским инвестором

18 апреля 2025 года в пресс-центре "ВБ" состоялась пресс-конференция: Проблемы инвесторов в Кыргызстане: откровенный диалог с представителями партии "Улуу-Журт" и китайским бизнесом", посвященная актуальным проблемам, с которыми сталкиваются инвесторы в Кыргызстане. В мероприятии приняли участие лидер партии "Улуу-Журт" Орозбаев Мирлан Кубатбекович, заместитель председателя партии Катаганов Анарбек Искакович, а также представитель китайского бизнеса, инвестор Баатыр Анвар.

"Инвестор - это человек, который рискует своими деньгами ради развития страны. Но, к сожалению, сегодня инвесторы сталкиваются с произволом чиновников среднего звена, бюрократией, незащищенностью прав и нестабильностью законодательства. Мы, как партия, видим своей задачей создать благоприятный и защищенный климат для частного капитала", - говорится в заявлении политобъединения.



Как кыргызстанские бизнес-партнеры обманули инвестора из Китая

В редакцию издания VB.KG обратился инвестор из Китайской Народной Республики Баатыр Анвар и выступивший в его защиту председатель политической партии "Улуу Журт" Мирлан Орозбаев.

По словам лидера партии, Баатыр Анвар прибыл в Кыргызстан с намерением вложить инвестиции в размере 20 миллионов сомов. Однако в ходе совместной деятельности партнеры по бизнесу обманули инвестора.

"Баатыр Анвар на протяжении уже более полугода обращается в соответствующие государственные органы - Министерство внутренних дел, органы прокуратуры и другие инстанции. Однако, несмотря на обращения, дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. В Китайской Народной Республике, благодаря системам видеонаблюдения и слаженной работе правоохранительных органов, подобные преступления раскрываются в кратчайшие сроки.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявлял: "Если к нам приезжают инвесторы - создайте для них все условия". Однако в случае инвестора из Китая условия не просто не были созданы - его попросту обманули.

Баатыр Анвар занимается поставками строительной техники из Китайской Народной Республики. Подобные случаи наносят серьезный удар по инвестиционному имиджу нашей страны.

Почему граждане вынуждены обращаться напрямую к президенту Садыру Жапарову или председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву? Почему соответствующие органы не реагируют своевременно и не решают такие вопросы в рамках своей компетенции? Что будет, если к нам приедут более крупные инвесторы?

Баатыр Анвар неоднократно направлял обращения в органы прокуратуры, однако никакой результативной реакции со стороны должностных лиц до сих пор не последовало.

Мы надеемся, что после нашего обращения руководство соответствующих государственных органов проследит за действиями своих сотрудников. Если же отдельные должностные лица не справляются со своими обязанностями, они должны освободить занимаемые должности", - заявил Орозбаев.

Источник - Вечерний Бишкек
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