Tencent: в Курской области российская армия уничтожила почти целую бригаду польских наемников

00:30 21.04.2025

Tencent

Китай



Россия продемонстрировала поразительную боеспособность: в Курской области российская армия уничтожила почти целую бригаду польских наемников

Tencent: российская армия уничтожила целую бригаду польских наемников на Украине



Страны НАТО осуществляют поставки вооружений на Украину не с целью оказания военной помощи, а для стратегического сдерживания России, пишет Tencent. Однако российская армия продемонстрировала поразительную стойкость и уничтожила почти всю бригаду польских наемников, что стало серьезным ударом по альянсу.



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Многие люди рассматривают российско-украинский конфликт как региональный, но со временем он трансформировался в более сложную международную игру, затрагивающую также НАТО, США и другие страны. Это не просто битва между Украиной и Россией, а полномасштабная конфронтация между РФ и североатлантическим альянсом.



Украинский конфликт - это уже не ряд локальных столкновений, а сложное геополитическое противостояние. Страны-члены НАТО осуществляют поставки вооружений и техники на Украину не только с целью оказания военной помощи, но и для стратегического сдерживания России.



Иностранные наемники из Польши, Грузии и других стран на Украине сражаются не только из-за денег, но появляются там с целью усиления военного присутствия НАТО. Бригада польских наемников понесла тяжелые потери, что, несомненно, стало серьезным ударом по НАТО на российско-украинском поле боя.







Российская армия продемонстрировала поразительную стойкость и боеспособность. ВС РФ не только добились успехов в Донецке, Луганске и на других территориях, но и заставили НАТО трепетать в битвах в Курской области. Крупнокалиберная артиллерия, танки и ракетные комплексы дальнего действия сыграли решающую роль в продолжительной войне на истощение. Согласно обнародованным данным, ВС РФ уничтожила 5500 единиц техники, поставленных альянсом, в результате чего элитные украинские войска, прошедшие подготовку в НАТО, потеряли свою боеспособность. Это заставляет задуматься: куда делось военное преимущество, которым альянс всегда гордился? Производственные мощности России, несомненно, являются важной составляющей проведения успешных военных действий. Страна может производить 250 тысяч крупнокалиберных снарядов в месяц, а также ремонтировать и производить 1500 танков в год. Это традиционное тяжелое вооружение обрушилось на ВСУ как буря, затрудняя борьбу Украины и ее союзников.



Чрезмерная увлеченность стран НАТО высокоточным оружием не пошла им на пользу. Например, немецкий танк "Леопард" продемонстрировал свою неэффективность, к тому же на поставку 123 единиц требуется 5 лет. Напротив, преимущество российской армии заключается в скорости массового производства и тактической гибкости.



Даже если НАТО нарастит производство вооружения и техники, чтобы попытаться восполнить пробелы в помощи Украине, это все равно будет каплей в море. Сталкиваясь с преимуществом России в огневой мощи, которое составляет примерно 7:1, альянс находится далеко не в позиции силы. Более того, внутри НАТО существуют разногласия по поводу того, следует ли напрямую вмешиваться в российско-украинский конфликт. Заявления представителей США и некоторых стран Европы кажутся несогласованными, особенно после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, который заявил о намерении отстраниться от украинских дел.



Конфликт на Украине - это не только борьба за территорию и суверенитет, но и вспышка антагонизма, который копился между Россией и Западом десятилетиями. Если НАТО хочет сохранить единство и баланс сил, она должна принимать во внимание собственные военные недостатки и политические ограничения. Как и в игре в шахматы, каждый шаг должен быть тщательно продуман, так как любой необдуманный ход может привести к необратимым последствиям.



Комментарии пользователей Tencent:



Искусственная помощница

Хотя Польша официально не отправляла войска на Украину, она активно участвует в конфликте. Проявляется это и в оказании военной помощи, и в развертывании сил в рамках НАТО, и в подготовке внутренней мобилизации, а также в участии в мероприятиях коллективной обороны альянса и наращивании вооружений.



Мой брат такой красивый

Некогда могущественные державы - во главе с США и Великобританией - так и не смогли победить Россию в конфликте, который они же и инициировали. Они потерпели полное поражение. Даже если современные американские истребители прибудут на Украину - они тут же будут сбиты. Хваленые мифы о мощи НАТО будут разрушены Россией.



Десятилетнее дерево

По данным телеканала Al Jazeera, высокопоставленный представитель СМИ сообщил, что так называемая польская бригада объединенных сил в основном состоит из американских солдат!