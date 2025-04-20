В Узбекистане ужесточат нормы беспошлинного ввоза товаров для физических лиц

00:32 21.04.2025

20 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Кабинет министров Узбекистана утвердил новые правила беспошлинного ввоза товаров для физических лиц, которые вступят в силу с 1 мая 2025 года. В соответствии с постановлением, снижены лимиты на беспошлинный ввоз товаров различными видами транспорта, включая воздушный, железнодорожный и речной. Также были изменены нормы для международных курьерских отправлений.



Согласно нововведениям, для пассажиров воздушного транспорта лимит составит 1 000 долларов вместо прежних 2 000 долларов, а для перевозок железнодорожным и речным транспортом - 500 долларов вместо 1 000 долларов. Для международных курьерских отправлений новый лимит составит 200 долларов в месяц, вместо прежних 1 000 долларов за квартал. Порог для ввоза товаров через автомобильные и пешеходные пункты пропуска останется на уровне 300 долларов, а для международных почтовых отправлений - 100 долларов.



Одновременно с изменениями в правила беспошлинного ввоза, правительство отменило все ограничения на импорт сухого молока и упразднило акциз на белый сахар. Меры были анонсированы президентом Шавкатом Мирзиеевым на совещании 18 апреля, и направлены на улучшение доступности продуктов для населения и поддержку отечественного производства.



Кроме того, с 20 июля 2025 года вступят в силу новые ограничения на беспошлинный ввоз биологически активных добавок. Будет разрешено ввозить до 10 флаконов жидких препаратов или сиропов, до 0,5 килограмма порошковых добавок или сушеных растительных компонентов, а также до 100 таблеток, 100 капсул или 4 упаковки ПЭТ-капсул без уплаты пошлин.



Изменятся и нормы ввоза табачных изделий. Беспошлинно можно будет ввозить до 200 сигарет, 5 сигар или 100 граммов табака в другой форме. Ранее для всех табачных изделий действовал единый лимит в 10 пачек.