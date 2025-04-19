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Трамп не просто устраивает сцены. Он именно атакует. Психический характер его атак вызван недостатком ресурса, - Ростислав Ищенко
00:53 21.04.2025

Психическая атака
19.04.2025

Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру

Наблюдатели давно отметили характерный стиль трамповской политики: начинать с угроз, по возможности быстро переходить к переговорам, если переговоры не дают результата переключаться на другой объект, делая вид, что ничего не произошло.

Этот метод почему-то связывают с его прошлым бизнесмена. Между тем, любой человек, который попытается заниматься бизнесом в таком стиле, прогорит практически моментально.

Каждый следующий атакуемый Трампом объект не рождается в момент атаки. Нынешний мир не случайно называют информационной цивилизацией. Нашим современникам не надо двадцать лет путешествовать по миру, ездить "за три моря", чтобы собрать хотя бы отрывочные сведения, о дальних странах, других народах и их правителях.

Это в тринадцатом-четырнадцатом веках пока купец возвращался домой, пока писал книгу о своем путешествии, не только правители в дальних странах успевали по два-три раза смениться, но и некоторые страны исчезали. Сегодня вся информация доступна в режиме реального времени – потенциальные объекты атаки Трампа знают все о его стратегии задолго до того, как с ней сталкиваются. Тем не менее, формат трамповских атак не меняется.

При этом Трамп – не безумный Байден, за которого управлял коллективный разум окружения. Система управления "вместо Байдена" требовала, чтобы его окружение, принимающее решения за президента, приобрело черты виртуальной личности – любое нарушение баланса в этом окружении угрожало разрушением этой виртуальной личности и парализацией механизма принятия решений. Поэтому пространство для маневра байденовской системы было существенно ограничено потребностью первооче6редного сохранения ее стабильности.

Система Трампа наоборот предполагает постоянное взаимодействие амбициозных и не всегда комплементарных личностей. Ее пространство для маневра должно быть значительно шире, а набор стратегий гораздо разнообразнее. Получается же наоборот – если байденовская команда пыталась хоть как-то импровизировать и маневрировать, то команда Трампа жестко придерживается раз избранного стратегического формата.

Это противоречие может быть объяснено только если мы обратимся к принципиальному отличию трамповской концепции от байденовской. Байден и его команда представляли ту часть американского политического спектра, которая считала, что США все еще располагают достаточным политическим, экономическим, финансовым, информационным, дипломатическим и военным ресурсом, чтобы позволить себе длительную конфронтацию с Россией и расширяющимся набором ее ситуативных союзников. Они реально пытались работать с позиции силы и потому позволяли себе, хоть и ограниченный, но маневр, в рамках избранной стратегии.

Трампизм же изначально, еще в первый срок Трампа и даже ранее, когда сходные (хоть и не столь радикальные, как у Трампа) концепции выдвигал впервые избиравшийся Обама, исходил из того, что США переоценили свои возможности, недооценили возможности своих противников и теперь, для того, чтобы сохранить шанс "сделать Америку вновь великой" должны проводить крайне экономную внешнюю политику. Трамп не случайно постоянно признается в любви и уважении к Путину. Он реально хочет повторить для США, то, что Путин сделал для России – восстановить американский международный авторитет и влияние, за счет концентрации ресурсов, восстановления промышленной базы, возвращения баланса между финансовой и экономической системами США, которые уже больше тридцати лет живут независимо друг от друга, разойдясь настолько, что в американской политике впервые за полтора столетия, начали бороться за власть две разные "Америки" - состоялся раскол американских элит.

Трамп понимает, что для возвращения Америке величия нужен внутриполитический консенсус, а также отказ от крайне затратного формата внешней политики, перевода ее в формат окупаемости, а еще лучше прибыльности. В общем, набор политических механизмов, применяемых Трампом определяется двумя вещами:

· необходимостью "по одежке протягивать ножки" (осознанием относительной слабости ресурсной базы США, не позволяющей больше расходовать средства "по желанию", диктующей необходимость перехода к расходованию даже не "по потребности", а "по возможности");

· необходимостью восстановления, сохранения и развития внутриполитического консенсуса, преодоления раскола элит, возврата Америки в эпоху единой, последовательной, неизменной, двухпартийной внутренней и, особенно, внешней политики.

Остальные проблемы администрации Трампа, в том числе очевидный дефицит времени, связанный с американскими избирательными циклами, необходимостью продлить трампистскую политику за пределы президентства собственно Трампа и вытекающего из этого требования добиться хотя бы одного очевидного внешнеполитического успеха до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в конце следующего (2026) года, являются существенными, но не решающими. Они определяют темп, а не принципы стратегии команды Трампа.

Стратегия же эта является классической психической атакой. Еще в первую каденцию Трампа выдвижение к берегам КНДР трех американских АУГ выглядело как калька (разумеется в совершенно ином масштабе) кадров из фильма "Чапаев" с надвигавшимися на позиции 25-й дивизии РККА офицерскими колоннами. Так же бурно начинались и тихо завершались анонсы планов Трампа по быстрому достижению мира на Украине, по получению от киевских властей "дани" в сотни миллиардов долларов, прежде чем США окончательно выйдут из проекта "Украина". Не отличается и нынешняя кампания угроз в адрес ЕС, который Трамп пытается запугать тем, что США окончательно откажутся от участия в урегулировании украинского кризиса.

России, кстати, Трамп параллельно тоже предъявляет ультиматумы, с требованием в ближайшие недели определиться с принятием "плана Трампа" или отказом от него. Характерно, что самого плана пока нет – он так и не вышел из стадии предварительных наметок.

Все эти действия могут показаться хаотичными и вызванными безвыходным положением теряющей поддержку американских избирателей республиканской администрации. В такой оценке будет даже какая-то часть правды. Но именно часть и не основная.

Трамп не просто устраивает сцены. Он именно атакует. Психический же характер его атак вызван теми же причинами, по которым в психические атаки ходили белые офицерские полки – недостатком ресурса (у белых мобилизационного, у Трампа общего политического и экономического). В таких условиях победить противника можно только если он сам прекратит оборону позиций и побежит, а достичь такого результата можно только демонстрацией собственной непобедимости и неустрашимости, что и должна обеспечить психическая атака.

Заметьте, Трамп атакует сразу всех: России предъявлен ультиматум (хоть и не подкрепленный угрозой каких-бы то ни было рестрикций в случае его игнорирования), от Украины Трамп фактически требует заранее согласиться с любым форматом мира, который США сочтут приемлемым для себя. Чтобы Зеленский был сговорчивее, его Трамп пугает тем, что "Путин уничтожит Украину", а США ничего не сделают, для ее спасения. Их согласие вести с Россией переговоры о мире без участия Украины и есть, по словам Трампа, путь к спасению киевского режима (киевский режим этому утверждению не верит). Евросоюзу Трамп угрожает бросить его один на один с Россией в военном плане. Китаю США угрожают войной пошлин до тех пор, пока не будет уничтожена китайская экономика.

Сами американские эксперты заявляют, что во всех случаях либо США как государство, либо команда Трампа, либо и Трамп, и Америка понесут огромные невосполнимые политические и экономические потери, вплоть до угрозы распада государства, если оппонент не испугается и не "побежит". В частности по поводу противостояния с Китаем американские политики и экономисты утверждают, что если проявляемая Пекином воля к борьбе останется неизменной, то будут уничтожены обе (американская и китайская) экономики, а остальной мир понесет столь чувствительные потери, что глобальная торговля будет практически убита (в лучшем случае останутся какие-то скромные региональные торговые связи).

То есть стратегия Трампа не может обеспечить физический слом сопротивления противника, но во всех случаях психических атак Трампа, ресурсные потери оппонента будут (или потенциально могут оказаться) крайне велики, настолько велики, что могут составить угрозу его национальной безопасности.

Поскольку американская стратегия рассчитана на то, что оппонент "моргнет первым", не желая испытывать судьбу, доводя противостояние до взаимной катастрофы, подход Трампа, согласно которому психическая атака организовывается на всех стразу, позволяет Вашингтонской администрации без увеличения задействованного ресурса создать угрозу сразу всем потенциальным и реальным оппонентам, тот же факт, что их много, увеличивает шанс, что кто-то один не выдержит и "моргнет первым", а больше Трампу и не нужно.

Многие скажут, что это авантюра. Так оно и есть, но мы должны понимать, что все американские стратегии последних пятнадцати лет, начиная с Обамы после того, как однопартийцы заблокировали его программу реформ, являются авантюрными. Не авантюрой будет только "сдача на милость победителя" - отказ от борьбы за единоличную гегемонию даже в перспективе. Но именно этого-то все вашингтонские политики и пытаются не допустить. Именно ради достижения победы в совершенно ресурсно не обеспеченной борьбе за гегемонию США и бросаются в военно-политическое и экономические авантюры.

Так что политический стиль Трампа не просто по-своему логичен, а является единственно возможным, исходя из поставленных вашингтонской администрацией перед собой целей и их наличным ресурсным обеспечением. Трампу не нужно побеждать всех, ему нужен лишь один прорыв и он жаждет его получить.

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745185980


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