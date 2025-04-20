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Суверенная Грузия вышла на тропу войны с евробюрократами, - Игорь Селезнев
01:49 21.04.2025

Грузия пошла по стопам Вануату
Суверенная демократия вышла на тропу войны с евробюрократами

Игорь Селезнев
20.04.2025

Грузинская оппозиция уверена, что официальный Тбилиси делает все для того, чтобы лишиться безвизового режима с Евросоюзом. Брюссель может принять соответствующее решение осенью. В "Грузинской мечте" призывают сограждан не поддаваться на шантаж евробюрократов.

В 2025 году Евросоюз планирует упростить процедуру приостановки безвизового режима для 61 страны, включая Грузию, Молдавию и Украину. Поводом для этого будут в том числе "серьезные нарушения прав человека". Впервые об этой реформе Еврокомиссия задумалась в 2023-м в контексте нарастающих требований европейцев в области борьбы с нелегальной миграцией. В апреле начались первые консультации по грядущим изменениям между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом. Евробюрократы надеются завершить реформу осенью.

В отличие от других решений Евросоюза приостановление безвизового режима не требует единогласного согласия всех членов организации – достаточно 15 из 27 голосов. До сих пор приостановку безвизового режима применяли только против Вануату. Это случилось в декабре 2024-го из-за запущенной в этой стране программы предоставления гражданства для инвесторов, "представляющей потенциальные угрозы для безопасности и миграции в странах ЕС".

Учитывая, что последние несколько лет правительство "Грузинской мечты" подвергается серьезной критике со стороны Евросоюза, грузины заподозрили, что следующими в очереди на лишение безвиза станут именно они. В пользу этой версии говорит то, что в январе Совет ЕС принял решение о его приостановке для грузинских дипломатов и должностных лиц. Кроме того, в феврале Европарламент принял резолюцию с призывом отменить безвиз для Грузии из-за ее отхода от демократических ценностей, а в апреле об этом же рассказала постоянный докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене.

Несмотря на это, правительство Грузии не намерено идти на уступки Брюсселю. Как сказал спикер парламента республики Шалва Папуашвили, Тбилиси не поддастся на шантаж евробюрократов.

"Люди, которые говорят нам о европейских ценностях, на деле хотят использовать хладнокровное давление на людей как инструмент воздействия на политику других государств… Разве безвизовый режим – это манна небесная? У нас тоже есть безвизовый режим для немцев – и что? Безвизовый режим подразумевает, что грузинские туристы едут в Германию, Францию, тратят там деньги и вливают деньги в их экономику. Может, это и есть тот самый высокомерный взгляд на какую-то периферию, будто нам, с их точки зрения, достается некая благодать: вот, мол, вам дают возможность к нам приехать. То, что сегодня рост экономики Евросоюза составляет 1%, а Грузии – 10%, это все потому, что мы мыслим экономически правильно. Если они отменят безвизовый режим и не впустят туристов, которые тратят деньги в их стране, то и этого у них не будет", – сказал Папуашвили.

Оппозиция, напротив, обвинила правящую "Грузинскую мечту" в войне против собственного народа. "В рамках объявленной гибридной войны "мечта" пытается подготовить нас к потере свободного, безвизового режима в Европу и винит в этом всех, кроме себя", – утверждает глава оппозиционной партии "Гахария за Грузию", бывший премьер-министр Георгий Гахария.

Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия уверен, что у режима "Грузинской мечты" просто не может быть шансов сохранить безвизовый режим с ЕС. "Никто не отдаст безвизовый режим автократическому режиму, сговорившемуся с Россией, повязавшемуся с Ираном и Китаем, оскорбляющему и вредящему Европе", – подчеркнул Гварамия.

Неправительственные организации (НПО) также заявили, что власти ставят под угрозу европейское будущее республики. "Грузинская мечта" своей политикой и антизападной пропагандой делает все возможное, чтобы Евросоюз как можно скорее принял решение о прекращении визовой либерализации, что поставит грузинский народ в тяжелейшее положение. Режим пытается уйти от ответственности, используя пропагандистские методы. Они точно знают, что в случае отмены восстановление безвизового режима займет много лет", – говорится в совместном заявлении 23 грузинских НПО.

Как объяснил "НГ" политолог Ника Читадзе, если Грузия лишится безвизового режима с ЕС, прежде всего пострадают те, кто учится и работает за границей. "Ежегодно в Грузию из-за границы переводят около 3 млрд долл. – примерно 12% ВВП республики. Большая часть средств приходит из стран ЕС, прежде всего Италии. Там наши соотечественники работают домработницами, сиделками… Кроме того, 20% грузинских бизнесменов ориентированы на ЕС, им тоже станет сложнее работать. Перечисления из России падают", – отметил он.

Источник - НГ
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