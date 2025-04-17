СП: Кремль правильно делает, вынуждая Трампа уйти из "мирного процесса"

02:02 21.04.2025

Кремль правильно делает, вынуждая Трампа уйти из "мирного процесса"

Смешно говорить о денацификации Украины со спонсорами ее нацизма



Дмитрий Родионов

20 апреля

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Андрей Милюк

Владимир Блинов

Всеволод Шимов



США готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого соглашения о мире между Москвой и Киевом, утверждает Bloomberg.



Этот шаг, по словам источников издания, свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться соглашения о прекращении огня. При этом отмечается, что признание Крыма противоречило бы международному праву и договорам, поскольку итоги референдума, марта 2014 года не признали большинство государств.



Ранее источники Bloomberg сообщили, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, числе которых: оставить под контролем России территории, которые Москва заняла во время конфликта с Украиной, смягчить антироссийские санкции, снять с повестки дня стремление Украины вступить в НАТО.



Эти предложения якобы были озвучены на нескольких встречах в Париже с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также представителей Британии и Украины.



При этом один из источников сообщил, что планы США, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию, и что европейские союзники не признают российскими территории, которые утратила Украина.



Ранее глава американского Госдепа заявил, что США прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки.



А "сделка" заключается в том, что они признают Крым? И все? Ну, может, еще Донбасс? И, скорее, не юридически, а фактически. Они нам по частям хотят продавать нашу же территорию?



- По большому счету, происходящее - это разговор администрации Трампа с самой собой, когда вбрасываются через разные источники противоречивые слухи о продвижении переговоров, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Подобное должно создать впечатление о шагах, прорывах и изменениях в позиции сторон, но к реальности это отношения не имеет. Путин, Трамп и Зеленский не заключат соглашение, это противоречит законам здравого смысла.



Военный конфликт закончится тем, что одна из сторон будет вынуждена признать свое поражение, но пока это еще перспектива не ближайшего времени.



В подобном вбросе единственное, что вызывает воодушевление, - это слова Дональда Трампа о возможности уйти из переговорного процесса. Будем считать, что его пристальное внимание этой истории будет зачтено избирателями как исполнение предвыборного обещания, и он умоет руки.



Рано или поздно ему придется это сделать. Для России было бы выгодно, чтобы этот уход был бесповоротным и однозначным. Ради это Кремль делает натужный вид, что воспринимает инициативу Трампа всерьез, но вряд ли кто-то по-настоящему верит в реальность компромисса по украинским переговорам.



- Думаю, в этом году не имеет смысла реагировать на подобные "инсайды", - говорит политолог Андрей Милюк.



- Их достоверность под очень большим вопросом. Как на самом деле проходят переговоры, мы точно не знаем, да это не особо и важно.



Что бы там ни предложил Трамп, это будет немедленно отвергнуто Зеленским. Ведь известно, что он выступает категорически против любых, даже самых незначительных уступок Кремлю.



В этом отношении Владимир Зеленский - главный гарант того, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина способна поставить под ружье хоть кого-то.



Надо полагать, что терпение Трампа закончится раньше, чем иссякнет его фантазия на переговорах. Реальное значение имеет только то, что не относится к перемирию: снятие санкций, какие-то экономические проекты, нормализация дипломатических отношений.



Правда, и в этих вопросах хоть какой-то прогресс не заметен. Все больше декларации о намерениях и речи Трампа с обилием прилагательных в превосходной степени.



- Трамп о возможности признания говорил и раньше, так что здесь ничего особо сенсационного нет, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



"СП": Речь о признании де фактор или де юре? Как это может выглядеть?



- Да, Трамп, по всей видимости, готов на юридическое признание. Но такое признание он постарается продать максимально дороже, как невероятную уступку России.



"СП": Даже не Херсон с Запорожьем, даже не Донецк с Луганском, а только Крым - на этом "спасибо" скажите? Чем они руководствуются?



- Опять же, в логике трамповских сделок, актив лучше разделить на части, и каждый кусок продать подороже. Сейчас он будет "продавать" Крым, затем - все остальное. Циничная логика дельца.



"СП": То есть они нам предлагают поторговаться за российские территории? Есть ли смысл с ними о чем-то вообще говорить? Обсуждать надо Одессу и Харьков, а не Херсон и Донецк, и уж тем более - Крым…



- Одесса и Харьков остаются под контролем Украины, значит, с точки зрения США, и обсуждать там нечего.



Одессу они точно отдавать не намерены, т.к. это выход к морю. Учитывая, что с точки зрения Запада присоединение бывших украинских территорий к России нелегитимно, обсуждать они готовы только вопрос принадлежности этих территорий.



Соответственно, чтобы в пакет переговоров попали Харьков и Одесса, они должны быть под фактическим контролем России.



"СП": Ну, а что еще они могут предложить? Что значит в рамках более широкого соглашения? Что там может быть более?



- Например, вопрос контроля над транзитной газовой трубой и условия поставок российского газа через территорию Украины.



"СП": Россия на переговорах с США по Украине настаивала на ее денацификации, что означает смену Зеленского, утверждает The New York Times. Денацификация - это не смена Зеленского и даже не повешение главных нацистских преступников и запрет нацистских партий, а переустройство украинского государства. Но это они признать не хотят. Навязывают уход Зеленского и признание Крыма. И все. Поведемся?



- Денацификация возможна только как в 1945 году - путем полного разгрома нацистского режима. Запад нынешняя Украина вполне устраивает. Более того, именно такая Украина ему и нужна. Поэтому ничего иного ни Трамп, ни кто-либо другой не предложит. Денацификация - это не предмет переговоров со спонсорами нацизма, а украинский нацизм спонсируют и ЕС, и США.