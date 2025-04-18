 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.04.2025
02:55  Саммит "Центральная Азия – ЕС" обозначил раскол тюркского мира. Брюссель оказался ближе Анкары, - Дмитрий Минин
02:36  Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
02:02  СП: Кремль правильно делает, вынуждая Трампа уйти из "мирного процесса"
01:49  Суверенная Грузия вышла на тропу войны с евробюрократами, - Игорь Селезнев
01:04  Как понять, что у банка проблемы? На примере Таджикистана
00:53  Трамп не просто устраивает сцены. Он именно атакует. Психический характер его атак вызван недостатком ресурса, - Ростислав Ищенко
00:33  В конечном счете Западу придется признать, что он не исключителен, - Мохаммад Маранди
00:32  В Узбекистане ужесточат нормы беспошлинного ввоза товаров для физических лиц
00:30  Tencent: в Курской области российская армия уничтожила почти целую бригаду польских наемников
00:25  Вечерний Бишкек: Как кыргызстанские бизнес-партнеры кинули инвестора из Китая
00:21  Wildberries пришел в Таджикистан
00:20  Турция не спешит открывать свой рынок труда для мигрантов из Средней Азии, - Александр Шустов
00:10  Филиал МГУ имени М. Ломоносова в Душанбе налаживает сотрудничество с узбекским и казахским вузами
00:05  ВСУ демонстративно срывают объявленное пасхальное перемирие - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:02  "Не лезьте в политику": Власти Киргизии обеспокоены активностью российских релокантов
Воскресенье, 20.04.2025
23:30  Министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров раскрыл коррупционные схемы в системе закупки лекарств
23:00  Кыргызстан намерен стать экспортером электроэнергии. Уникальная экскурсию на крупнейшие энергообъекты страны
22:27  МИД Афганистана похвалил и поблагодарил правительство России за исключение Талибан из черного списка
22:06  Кадровые перестановки в Казахстане: новые назначения в акиматах, АНК и квазигоссекторе
15:04  Дмитрий Рогозин: "Я не "предсказывал" банкротство OneWeb. Я его тщательно спланировал"
14:40  Неожиданные последствия попыток поделить постсоветскую Центральную Азию, - Петр Акопов
04:00  Посольство России в Германии представляет книгу Натальи Нарочницкой "Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?"
00:10  Путин поручил сформировать условия для иностранных бизнес-возвращенцев
Суббота, 19.04.2025
23:30  Америка уходит - Трампу не нужны посольства и дипмиссии за границей
22:25  "Великому Турану" грош цена, когда на кону миллиарды от Евросоюза и Китая, - Станислав Тарасов
20:37  Президент России сделал неожиданный ход - объявил пасхальное перемирие
19:58  Москва не будет терпеть враждебные акции Токио, - Анатолий Кошкин
18:17  Власти Кыргызстана опровергли причастность к схемам обхода санкций и связь "Капитал Банка" с Иланом Шором
14:30  "Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского, - Axios
13:32  Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй анонсировала июньский саммит "Китай – Центральная Азия" в Казахстане
13:24  В какой церкви крестился князь Владимир, - П.В.Густерин
12:38  Казахстан доставил в Афганистан 36 вагонов гуманитарной помощи при содействии KazAID
12:28  В Узбекистане самса подорожала почти в 7 раз за 11 лет
12:25  Ближневосточный рейх. США и Израиль запустили новый круг геноцида, - Сергей Кожемякин
01:43  ВС РФ ворвались в Малую Токмачку на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 апреля
Пятница, 18.04.2025
23:39  ProFinance: США предложили смягчить санкции против России
22:42  Узбекистан увеличил импорт угля из Кыргызстана в полтора раза
22:36  В Монголии "реанимируют" древнюю столицу Каракорум
21:52  Украину приговорили к разделу. Америка убедила Европу обменять Одессу и Киев на деньги и земли, - Антон Трофимов
20:31  В Ташкенте проходит форум Crypto Week Uzbekistan 2025. Узбекистан подтверждает статус крипто-хаба ЦА
20:24  Deutsche Bank: китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги
19:44  Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане
19:38  Власти Таджикистана насчитали в стране официально безработными 50 тысяч человек
19:23  Бахтиер Эргашев: "Водный вопрос - самый острый вызов для Центральной Азии за последние три десятилетия"
17:24  Клавдий Птолемей о Каспии и Казахстане: открытие таинственного города античного времени
16:20  Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану
15:00  Таджикистан майнит криптовалюту кишлаками. Служба госнадзора и прокуратура изучают приписки местных электросетей
14:41  Британские ученые научились считать счастье. Самой счастливой страной Центральной Азии признан Казахстан
14:25  На Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила ряд инициатив
14:18  Эрдоган потребует от дипломатов объяснений по ситуации с Центральной Азией и Кипром
14:16  Кыргызстан. Атамбаев признан виновным по делу Батукаева, но не наказан из-за срока давности
14:12  Таджикистан. Эссе о гендерном следе в биографии Шотемура-младшего, - Халима Хушкадамова
14:05  Инвесторы из Афганистана впервые вошли в топ-5 по числу фирм в Узбекистане
14:02  Туристов шокировало состояние комплекса "Шымкала" на юге Казахстана
13:19  Внеочередное заседание Правительства Таджикистана по устранению последствий землетрясения
11:54  S&P Global: Прогноз по рейтингу "Uzauto Motors" пересмотрен на "развивающийся"
10:13  В Кыргызстане скончался Мамадияр Исабаев – бывший председатель Верховного суда Республики
03:39  Президент Туркменистана встретился с Императором Японии Нарухито
02:04  Fitch Ratings о приватизации госбанков, передаче активов Franklin Templeton и рисках финансового сектора Узбекистана
01:05  В Грузии начнут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного
00:50  Океанариум в Новом Ташкенте на берегу реки Чирчик будет самым большим в Центральной Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
02:36 21.04.2025

В Москве состоялся торжественный прием с участием потомков российских ветеранов, воевавших в Китае

Москва, 19 апреля /Синьхуа/ -- Торжественный прием по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоялся в пятницу в посольстве КНР в РФ. В китайское диппредставительство были приглашены потомки российских ветеранов, воевавших в Китае, а также представители военных, политических, академических кругов и общественных организаций России.

Приветствуя гостей, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия ценой колоссальных жертв внесли значительный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. "История навсегда сохранит в памяти огромные национальные жертвы, принесенные Китаем и Россией ради победы во Второй мировой войне, а также неизгладимый исторический вклад, внесенный народами двух стран в дело мира и прогресса человечества", -- заявил он.

Как подчеркнул китайский дипломат, отмечая 80-летие Победы, Китай и Россия будут непрерывно углублять стратегическое взаимодействие, защищать международную справедливость, активно утверждать правдивую историческую концепцию Второй мировой войны, твердо отстаивать ее итоги, совместно продвигать построение сообщества единой судьбы человечества. "Будем прилагать неустанные усилия для повышения благосостояния народов двух стран и созидания еще более прекрасного будущего всего человечества!" -- призвал он.



В свою очередь, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что Россию и Китай объединяют долгие годы дружбы, основанной на уважении, учете интересов друг друга, а также общие взгляды по наиболее важным международным вопросам.

"Период Второй мировой войны был судьбоносным для СССР и Китая. Речь шла об их существовании на мировой арене в качестве самостоятельных государств. Борьба с фашистской Германией и империалистической Японией объединила СССР и Китай, их жизненные интересы оказались взаимосвязанными", -- сказал он, добавив, что Победа была бы труднодостижима без организации взаимного сотрудничества.

Приглашенный на прием первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов в беседе с корр. Синьхуа рассказал, что очень рад тому, что посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и китайское посольство пригласили потомков российских военных героев, которые помогали Китаю в борьбе с японскими милитаристами, вместе отметить предстоящее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. "Это очень важное событие, оно заставляет еще раз пережить те моменты, которые связывают наши страны и наши народы", -- сказал он.

Первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы /ОРКД/ Галина Куликова поблагодарила китайскую сторону за организованный прием. Она отметила, что Россия и Китая воевали вместе на Западном и Восточном фронтах. "Если бы не было Восточного фронта, если бы в 1931 году Китай не начал войну против японской агрессии, России было бы сложнее одержать ту Победу, которую страна празднует 9 мая. Мы были вместе в защиту наших интересов, нашей безопасности", -- подчеркнула она в интервью Синьхуа.

На приеме было представлено китайское издание книги "Авиация Великого соседа", рассказывающей о зарождении и развитии авиации и авиапромышленности в Китае. Отдельные главы этого объемного двухтомного труда посвящены военной помощи СССР китайскому народу, а также участию советских летчиков-добровольцев в антияпонской войне в Китае в 1937-1941 годах.

Гости также посетили фотовыставку "Искренние друзья, закаленные в испытаниях", организованную Азиатско-Евразийским бюро Синьхуа и China Image Group. Исторические кадры ярко демонстрируют героическую борьбу китайского народа против японских захватчиков, операции советских военных против японских войск и развитие китайско-российского военного сотрудничества в последние годы.

Как сказала в интервью корр. Синьхуа внучка участника операции Красной Армии по освобождению Северо-Востока Китая Махмута Гареева Дарья, такие мероприятия очень важны для сохранения памяти о событиях тех лет и о людях, которые принимали в них участие. "Выставка потрясающая, я очень люблю рассматривать архивные фотографии. Это всегда будоражит, как будто окунаешься в ту обстановку, понимаешь, как тогда люди жили, как они все это преодолели. Это просто чудо!" -- поделилась она своими впечатлениями.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745192160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нацеленный на увеличение объема взаимных инвестиций среди стран СНГ закон одобрили сенаторы
- Новые точки роста экономики: Олжас Бектенов проверил в Кордае работу по строительству транспортно-логистического комплекса
- Про преемников и дедлайны
- Кадровые перестановки
- Конституционный Суд: определение и указание национальности должно быть в соответствии с Конституцией
- Глава МИД Казахстана обсудил с представителями турецкого бизнеса реализацию инвестпроектов
- Мажилисмены обсудили вопросы государственной поддержки садоводческих товариществ
- Инвестиционные проекты по развитию автомобильных и железных дорог рассмотрели в Правительстве
- Национальный день книги: новые векторы поддержки чтения и издательского дела
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  