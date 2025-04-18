Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае

02:36 21.04.2025

В Москве состоялся торжественный прием с участием потомков российских ветеранов, воевавших в Китае



Москва, 19 апреля /Синьхуа/ -- Торжественный прием по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоялся в пятницу в посольстве КНР в РФ. В китайское диппредставительство были приглашены потомки российских ветеранов, воевавших в Китае, а также представители военных, политических, академических кругов и общественных организаций России.



Приветствуя гостей, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия ценой колоссальных жертв внесли значительный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. "История навсегда сохранит в памяти огромные национальные жертвы, принесенные Китаем и Россией ради победы во Второй мировой войне, а также неизгладимый исторический вклад, внесенный народами двух стран в дело мира и прогресса человечества", -- заявил он.



Как подчеркнул китайский дипломат, отмечая 80-летие Победы, Китай и Россия будут непрерывно углублять стратегическое взаимодействие, защищать международную справедливость, активно утверждать правдивую историческую концепцию Второй мировой войны, твердо отстаивать ее итоги, совместно продвигать построение сообщества единой судьбы человечества. "Будем прилагать неустанные усилия для повышения благосостояния народов двух стран и созидания еще более прекрасного будущего всего человечества!" -- призвал он.



