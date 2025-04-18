|Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
02:36 21.04.2025
В Москве состоялся торжественный прием с участием потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
Москва, 19 апреля /Синьхуа/ -- Торжественный прием по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоялся в пятницу в посольстве КНР в РФ. В китайское диппредставительство были приглашены потомки российских ветеранов, воевавших в Китае, а также представители военных, политических, академических кругов и общественных организаций России.
Приветствуя гостей, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия ценой колоссальных жертв внесли значительный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. "История навсегда сохранит в памяти огромные национальные жертвы, принесенные Китаем и Россией ради победы во Второй мировой войне, а также неизгладимый исторический вклад, внесенный народами двух стран в дело мира и прогресса человечества", -- заявил он.
Как подчеркнул китайский дипломат, отмечая 80-летие Победы, Китай и Россия будут непрерывно углублять стратегическое взаимодействие, защищать международную справедливость, активно утверждать правдивую историческую концепцию Второй мировой войны, твердо отстаивать ее итоги, совместно продвигать построение сообщества единой судьбы человечества. "Будем прилагать неустанные усилия для повышения благосостояния народов двух стран и созидания еще более прекрасного будущего всего человечества!" -- призвал он.
В свою очередь, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что Россию и Китай объединяют долгие годы дружбы, основанной на уважении, учете интересов друг друга, а также общие взгляды по наиболее важным международным вопросам.
"Период Второй мировой войны был судьбоносным для СССР и Китая. Речь шла об их существовании на мировой арене в качестве самостоятельных государств. Борьба с фашистской Германией и империалистической Японией объединила СССР и Китай, их жизненные интересы оказались взаимосвязанными", -- сказал он, добавив, что Победа была бы труднодостижима без организации взаимного сотрудничества.
Приглашенный на прием первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов в беседе с корр. Синьхуа рассказал, что очень рад тому, что посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и китайское посольство пригласили потомков российских военных героев, которые помогали Китаю в борьбе с японскими милитаристами, вместе отметить предстоящее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. "Это очень важное событие, оно заставляет еще раз пережить те моменты, которые связывают наши страны и наши народы", -- сказал он.
Первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы /ОРКД/ Галина Куликова поблагодарила китайскую сторону за организованный прием. Она отметила, что Россия и Китая воевали вместе на Западном и Восточном фронтах. "Если бы не было Восточного фронта, если бы в 1931 году Китай не начал войну против японской агрессии, России было бы сложнее одержать ту Победу, которую страна празднует 9 мая. Мы были вместе в защиту наших интересов, нашей безопасности", -- подчеркнула она в интервью Синьхуа.
На приеме было представлено китайское издание книги "Авиация Великого соседа", рассказывающей о зарождении и развитии авиации и авиапромышленности в Китае. Отдельные главы этого объемного двухтомного труда посвящены военной помощи СССР китайскому народу, а также участию советских летчиков-добровольцев в антияпонской войне в Китае в 1937-1941 годах.
Гости также посетили фотовыставку "Искренние друзья, закаленные в испытаниях", организованную Азиатско-Евразийским бюро Синьхуа и China Image Group. Исторические кадры ярко демонстрируют героическую борьбу китайского народа против японских захватчиков, операции советских военных против японских войск и развитие китайско-российского военного сотрудничества в последние годы.
Как сказала в интервью корр. Синьхуа внучка участника операции Красной Армии по освобождению Северо-Востока Китая Махмута Гареева Дарья, такие мероприятия очень важны для сохранения памяти о событиях тех лет и о людях, которые принимали в них участие. "Выставка потрясающая, я очень люблю рассматривать архивные фотографии. Это всегда будоражит, как будто окунаешься в ту обстановку, понимаешь, как тогда люди жили, как они все это преодолели. Это просто чудо!" -- поделилась она своими впечатлениями.