|Саммит "Центральная Азия – ЕС" обозначил раскол тюркского мира. Брюссель оказался ближе Анкары, - Дмитрий Минин
02:55 21.04.2025
Саммит "Центральная Азия – Евросоюз" обозначил раскол тюркского мира
Для стран Центральной Азии Брюссель оказался ближе Анкары
21.04.2025 | Дмитрий МИНИН
В глобальной неоосманской политике Турции, проводимой президентом Р. Эрдоганом на протяжении всего своего правления, случился серьезный сбой. Центральноазиатские члены тщательно выпестованной им Организации тюркских государств (ОТГ) на состоявшемся первом саммите "Центральная Азия – Евросоюз" в Самарканде открыто выразили свои предпочтения к развитию отношений именно с этой организацией и проигнорировали усиленно навязывавшуюся им Анкарой "общетюркскую повестку". Это выразилось не только в общем объеме согласованного ими сотрудничества с ЕС, значительно превышающего все программы Турции, но и в их согласии признать в Заключительной декларации встречи полный суверенитет Республики Кипр, – по сути, греческой части острова – и не признавать опекаемой Эрдоганом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Это тем более унизительно для турецкого президента, что он лично просил "братьев – тюркских лидеров" не делать этого. Однако, достигнув естественного предела имеющихся возможностей, "неоосманизм", судя по всему, естественным образом начинает клониться к упадку, а вместе с ним и авторитет "верховного вождя". Само дальнейшее функционирование ОТГ оказывается под вопросом. В частности, как дальше может ТРСК считаться официальным наблюдателем в организации, если большинство ее членов не признает ее субъектом международного права?
По заявлениям турецкой печати, консолидированное решение центральноазиатских стран установить дипломатические отношения с киприотами-греками и присоединиться к резолюциям Совета Безопасности ООН (СБ ООН), которые поддерживают статус кипрско-греческой администрации как единственного законного правительства Кипра, вызвало резкую критику в Анкаре. Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Кюршад Зорлу подчеркнул, что "эта часть заявления неприемлема". Особо расстроило Анкару, что декларацию подписали все пять стран региона, хотя ранее Киргизия и "наблюдатель" Туркмения вроде бы демонстрировали "больше гибкости" в отношении ТРСК. В связи с этими событиями Зорлу созвал встречу с послами тюркских государств, хотя это дело МИД и выглядело как "вызов на ковер". Он подчеркнул "важность сохранения солидарности между тюркскими народами и призвал их уделять приоритетное внимание сотрудничеству по региональным вопросам, в том числе по кипрскому вопросу". Но этот "ковер-самолет" никуда не полетел, члены ОТГ от ЦА остались при своем.
Организация создана 3 октября 2009 года под названием "Тюркский совет в азербайджанской Нахичевани". 12 ноября 2021 года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле "Тюркский совет" был переименован в Организацию тюркских государств (ОТГ). Там же находится секретариат ОТГ, Парламентская ассамблея – в Баку, Международная тюркская академия – в Астане, Международный тюркский университет – в Ташкенте.
Учрежден даже "Высший орден Тюркского мира" с 24 бриллиантами. Его первым обладателем в 2019 году стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В целом на саммитах ОТГ и ее других совместных мероприятиях всегда было много пафоса и бравурных речей о том, что "тюркский мир станет доминирующим фактором на евразийском пространстве от Балкан до Китайской стены", а XXI век – "веком тюрок". В действительности в рамках этого формата довольно бурно развивалось гуманитарное сотрудничество, а на фундаментальные экономические и военно-политические вопросы "амуниции" уже не хватало.
Нынешний кризис в организации во многом и является результатом такого перекоса, а также завышенных амбиций инициаторов его создания, прежде всего самой Турции. Ее "этнические братья" охотно принимали от ведущего тюркского государства помощь и поддержку на этапе своего становления, но никогда не забывали про свои национальные интересы и, в общем-то, не горели превращаться в бойцов за создание некоего всемирного моноэтнического "каганата". Наметившееся сближение стран региона с Евросоюзом в ущерб сотрудничеству с Анкарой они не считают никаким предательством, а элементарным проявлением здравого смысла.
Пока из стран ОТГ, кроме самой Турции, о возможности признания в обозримом будущем ТРСК заявляет только Азербайджан. Его президент Ильхам Алиев напомнил, в частности, недавно на международном форуме в бакинском университете ADA, что Азербайджан сыграл ключевую роль в предоставлении ТРСК статуса наблюдателя в ОТГ. По-восточному витиевато он заявил: "Среди наших братьев в Северном Кипре нет и тени сомнения в том, что мы будем с вами до конца - до тех пор, пока не будет создано независимое государство. И, конечно, мы с вами до тех пор, пока это государство не будет признано международным сообществом".
На деле, как полагают эксперты, и Азербайджан не станет торопиться с признанием ТРСК, поскольку активная поддержка со стороны Баку, включая прямые контакты президента Ильхама Алиева с лидером ТРСК Эрсином Татаром, безусловно, создает дополнительные риски для его отношений с Европейским союзом.
Турецкий политолог Эльхан Шахиноглу задается вопросом, что побудило тюркские государства Центральной Азии официально признать греческую Республику Кипр и даже открыть там посольства? "Ведь лидеры этих стран должны были понимать, что подобный шаг нанесет ущерб как отношениям с Турцией, так и будущей деятельности Организации тюркских государств, членами которой они являются". По словам политолога, "тот факт, что государства Центральной Азии почти одновременно начали выстраивать отношения с греческим Кипром, создает впечатление, что этот шаг был осуществлен скоординированно и по заранее согласованному плану. Ни Анкара, ни Баку об этом плане заранее ничего не знали". По его мнению, страны Центральной Азии приняли "антитюркское решение" под давлением ЕС, который пообещал им инвестиции на миллиарды евро в реализацию совместных проектов.
Известный журналист-международник Ардан Зентюрк назвал произошедшее "геополитическим ударом" по Турции: "Я не видел ничего подобного за 50 лет своей карьеры. Мы имеем дело с настоящим политическим предательством. Эти четыре тюркские страны – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан – своими подписями подтвердили, что не признают Турецкий Кипр. Они встали в один ряд с Европой, США и Россией, которые называют Турцию оккупантом на Кипре". "Если эти государства подписываются под резолюциями, отрицающими ТРСК, то Организация тюркских государств теряет всякий смысл. Закрывайте ее".
Зато не скрывает своего удовлетворения греческая печать, которая пишет: "Страны Центральной Азии пообещали поддержать суверенитет Кипра, фактически положив конец попыткам Анкары использовать эти государства для признания оккупированной северной части страны".
Есть еще одно важное обстоятельство, по которому тюркские государства Центральной Азии постепенно отдаляются от Анкары. Это ее нарастающая вовлеченность в дела Ближнего Востока с серьезными издержками для всех, кого она может попутно туда затянуть. Пиррова победа Турции в Сирии привела к тому, что она, с одной стороны, теперь вынуждена взять на полное финансирование не только Идлиб, как прежде, но и все это государство, провоцируя бунты и недовольство собственного населения, а также дефицит средств для других целей. А с другой – в сирийские властные элиты, в том числе силовые, неожиданно влились десятки тысяч исламских боевиков – выходцев из стран Центральной Азии. Эти закаленные в боях моджахеды не скрывают своих намерений рано или поздно вернуться в страны исхода и установить там "правильный порядок" по шариату. По сути дела, Анкара вместе со своими прокси-силами в Сирии в одночасье превратилась из гаранта безопасности стран Центральной Азии в одну из основных угроз для нее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что регион вступил в фазу активного поиска альтернативных путей обеспечения своих основных нужд, в том числе в военно-политической области.