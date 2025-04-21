Саммит "Центральная Азия – ЕС" обозначил раскол тюркского мира. Брюссель оказался ближе Анкары, - Дмитрий Минин

02:55 21.04.2025

Саммит "Центральная Азия – Евросоюз" обозначил раскол тюркского мира

Для стран Центральной Азии Брюссель оказался ближе Анкары



21.04.2025 | Дмитрий МИНИН



В глобальной неоосманской политике Турции, проводимой президентом Р. Эрдоганом на протяжении всего своего правления, случился серьезный сбой. Центральноазиатские члены тщательно выпестованной им Организации тюркских государств (ОТГ) на состоявшемся первом саммите "Центральная Азия – Евросоюз" в Самарканде открыто выразили свои предпочтения к развитию отношений именно с этой организацией и проигнорировали усиленно навязывавшуюся им Анкарой "общетюркскую повестку". Это выразилось не только в общем объеме согласованного ими сотрудничества с ЕС, значительно превышающего все программы Турции, но и в их согласии признать в Заключительной декларации встречи полный суверенитет Республики Кипр, – по сути, греческой части острова – и не признавать опекаемой Эрдоганом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Это тем более унизительно для турецкого президента, что он лично просил "братьев – тюркских лидеров" не делать этого. Однако, достигнув естественного предела имеющихся возможностей, "неоосманизм", судя по всему, естественным образом начинает клониться к упадку, а вместе с ним и авторитет "верховного вождя". Само дальнейшее функционирование ОТГ оказывается под вопросом. В частности, как дальше может ТРСК считаться официальным наблюдателем в организации, если большинство ее членов не признает ее субъектом международного права?



