 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 21.04.2025
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Воскресенье, 20.04.2025
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15:04  Дмитрий Рогозин: "Я не "предсказывал" банкротство OneWeb. Я его тщательно спланировал"
14:40  Неожиданные последствия попыток поделить постсоветскую Центральную Азию, - Петр Акопов
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00:10  Путин поручил сформировать условия для иностранных бизнес-возвращенцев
Суббота, 19.04.2025
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13:24  В какой церкви крестился князь Владимир, - П.В.Густерин
12:38  Казахстан доставил в Афганистан 36 вагонов гуманитарной помощи при содействии KazAID
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Пятница, 18.04.2025
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21:52  Украину приговорили к разделу. Америка убедила Европу обменять Одессу и Киев на деньги и земли, - Антон Трофимов
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19:44  Организация онлайн-казино станет лицензируемой в Узбекистане
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16:20  Госдеп США отменил многомиллионные гранты, в том числе Узбекистану
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Умер папа римский Франциск
11:04 21.04.2025

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Умер папа римский Франциск, передает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

"Папа Римский Франциск скончался", - говорится в публикации.

Папе было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций, в частности в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу - вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Источник - РИА Новости
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