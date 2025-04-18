Умер папа римский Франциск

11:04 21.04.2025

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Умер папа римский Франциск, передает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.



"Папа Римский Франциск скончался", - говорится в публикации.



Папе было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.



Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций, в частности в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу - вице-президента США Джей Ди Вэнса.



