NYT 80 лет назад: Немецкие пленные будут восстанавливать разрушенные Германией в СССР города, - перевод ИноСМИ

11:10 21.04.2025

The New York Times

США

21 апреля 2025



На Ялтинской конференции достигнута договоренность об использовании труда немецких пленных

Первая страница газеты Нью-Йорк таймс от 21 апреля 1945 года



При рассмотрении вопроса о репарациях на Ялтинской конференции было принято решение обязать Германию компенсировать ущерб в максимально возможной степени, говорится в статье NYT от 21 апреля 1945 года. ИноСМИ приводит эксклюзивный перевод архивной публикации.



