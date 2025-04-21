|NYT 80 лет назад: Немецкие пленные будут восстанавливать разрушенные Германией в СССР города, - перевод ИноСМИ
11:10 21.04.2025
The New York Times
США
21 апреля 2025
На Ялтинской конференции достигнута договоренность об использовании труда немецких пленных
Первая страница газеты Нью-Йорк таймс от 21 апреля 1945 года
При рассмотрении вопроса о репарациях на Ялтинской конференции было принято решение обязать Германию компенсировать ущерб в максимально возможной степени, говорится в статье NYT от 21 апреля 1945 года. ИноСМИ приводит эксклюзивный перевод архивной публикации.
Ч. Сульцбергер
МОСКВА, 20 апреля - Президент Рузвельт, премьер Сталин и премьер-министр Черчилль договорились в феврале на конференции в Крыму использовать немецких военнопленных на работах по восстановлению того, что было разрушено германскими войсками в странах-союзницах.
Слухи об этом ходили давно, но сегодня они подтвердились, когда профсоюзная газета "Труд" написала:
"На конференции в Ялте было решено взыскать компенсацию натурой за тот ущерб, который причинила Германия. Это включает использование физического труда немцев на работах по восстановлению разрушенных ими жилых кварталов.
Идея о восстановительных работах руками тех, кто наносил ущерб и причинял разрушения, набирает все большую популярность среди общественности демократических стран".
В заявлении Ялтинской конференции по вопросу репараций говорится:
"Мы рассмотрели вопрос об ущербе, причиненном Германией странам-союзницам, и признаем справедливым обязать Германию компенсировать этот ущерб натурой в максимально возможной степени. Будет создана комиссия по компенсации ущерба. Комиссии будет поручено рассмотреть вопрос о размерах и способах компенсации за ущерб, причиненный Германией странам-союзницам. Комиссия будет работать в Москве".
Невозможно установить точно, какой ущерб немцы нанесли Советскому Союзу. Комиссия в составе специалистов, включая представителей наркоматов, работает над решением этой проблемы, и ее выводы станут известны в скором будущем.
В свежем номере журнала "Большевик" говорится, что только на оккупированных землях Советского Союза ущерб превышает 250 миллиардов золотых рублей, что примерно равно 50 миллиардам долларов.
Советскому Союзу понадобится огромное количество рабочих рук для восстановления Сталинграда, Киева, Одессы и Севастополя, а также таких объектов как Днепрогэс.
Мнение Москвы по вопросам безопасности было вновь подчеркнуто сегодня в опубликованном ответе редактора коммунистической газеты "Правда" на заявление американского обозревателя Уолтера Липпмана.
Несколько недель тому назад "Правда" подвергла критике книгу Липпмана "Цели США в войне". Липпман отправил в редакцию "Правды" свое опровержение. Оно было опубликовано сегодня утром вместе с примечанием редактора и контр-опровержением.
В нем говорится, что идея послевоенного устройства с делением мира на орбиты очень сильно напоминает систему "противоборствующих военно-политических блоков". Автор выражает обеспокоенность по поводу предложения о том, чтобы группа сильных западных стран противостояла советскому блоку, включающему земли к востоку от Германии.
"Правда" выразила сомнение по поводу Китая, заявив, что китайская сфера "еще неопределеннее, а автор ничего не говорит о том, что произойдет с Китаем и всей Восточной Азией до того, как Китай сможет стать центром третьей стратегической системы".
Газета также выражает сомнения по поводу Ближнего Востока и Индии.
Автор объясняет на страницах "Правды", что в интересах стратегической безопасности Советский Союз должен поддерживать дружественные отношения со своими соседями, "гарантией чего станут двусторонние договоры между заинтересованными государствами", процесс подготовки которых идет уже несколько недель.
В газете говорится, что это вполне укладывается в общую схему организации всемирной безопасности, однако идея Липпмана о "разделе мира на гигантские военно-политические блоки противоречит схеме достижения прочного и надежного мира".
Суть статьи содержится в следующем предложении: "Невозможно сформировать организацию всемирной безопасности, если мир будет организован по схеме Липпмана. Атлантическое сообщество - это такой обширный блок, что его нельзя включить в организацию всемирной безопасности".
Редактор "Правды" выразил уверенность, что у господина Липпмана благие намерения, однако отметил: "Хорошо известно, что благими намерениями вымощена дорога в ад".