В Астане посадят миллион зеленых насаждений. Аким представил президенту план по благоустройству столицы

14:01 21.04.2025

Главе государства были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы



21 апреля 2025 года



Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств.



Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш.Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.



