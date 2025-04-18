Таможня Узбекистана: норма беспошлинного ввоза товаров была высокой, теперь будет международной

14:05 21.04.2025 ТК обосновал снижение нормы беспошлинного ввоза: защита экономики и борьба с "челноками"



В Таможенном комитете заявили, что норма беспошлинного ввоза товаров в Узбекистане была высокой, а теперь она будет ближе к международным. Там указали на злоупотребления действующим порядком и заверили, что изменения послужат улучшению жизни граждан.



Таможенный комитет Узбекистана опубликовал заявление, в котором обосновывается снижение с 1 мая норм беспошлинного ввоза гражданами товаров для личных нужд. Как писала "Газета.uz", по решению правительства при въезде через аэропорты этот лимит снижается с 2000 до 1000 долларов, по железной дороге - с 1000 до 500. Норма для курьерских посылок сокращается с 1000 долларов в квартал до 200 в месяц. При этом вводятся сроки минимального пребывания за границей (два-три дня) для получения возможности беспошлинного ввоза.



Поддержка отечественной экономики



В заявлении говорится, что экономические потрясения, происходящие в мире, серьезно влияют на различные отрасли и секторы. "Изменчивые отношения в международной политике и экономике, а также различные тарифы и ограничения оказывают цепное влияние и на нашу страну, как и на другие государства, что приводит к замедлению мировой экономики и сокращению международной торговли".



"В условиях, когда объем международной торговли сокращается на 3,5 трлн долларов, а уровень инфляции в мире, по прогнозам, достигает 7,5−8%, мы решительно движемся вперед, опираясь на собственные силы и внутренние ресурсы", - заявили в ТК.



Постановление правительства от 19 апреля "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу" направлено на эффективную поддержку отечественных производителей и экспортеров в условиях резких изменений в мировой экономике, внешних угроз и глобальной конкуренции, обеспечения справедливой конкурентной среды на внутреннем рынке, а также создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, подчеркнули в ТК.



Сравнение с другими странами



Таможенный орган привел сравнение норм беспошлинного ввоза в Узбекистане с другими странами и заявил, что эти нормы были высокими.



"Обратите внимание: в странах Европейского союза физические лица могут ввозить товары без уплаты пошлины на сумму до 480 долларов США при въезде воздушным транспортом и только до 330 долларов США при въезде автомобильным, железнодорожным транспортом или пешим способом".



В Турции, говорится в сообщении, независимо от вида транспорта, разрешается беспошлинный ввоз товаров только на сумму до 480 долларов США. В Китае этот лимит составляет 722 доллара, отметили в ТК.



В Таможенном комитете заявили, что в Узбекистане "значительно возрос масштаб использования норм беспошлинного ввоза товаров для личных нужд в коммерческих целях".



Это стало причиной принятия решения об установлении минимального срока пребывания за границей для получения возможности беспошлинного ввоза товаров: два (железнодорожные, речные или автомобильные пункты пропуска) или три (аэропорты) календарных дня.



"Подобная практика существует в таких странах, как Сингапур, США, Турция, Бразилия, Аргентина", - сообщили в ТК.



"Злоупотребление действующим порядком"



Согласно ТК, "некоторые граждане, пересекающие пограничные таможенные посты, занимаются „челночной" деятельностью, перенося за определенную плату товары, которые им не принадлежат".



"Учитывая, что некоторые из них пересекают границу до 100 раз в месяц, становится очевидно, что под видом товаров для личного пользования на самом деле ввозятся товары коммерческого назначения", - заявили в ТК.



Благодаря "челнокам", крупные партии товаров ввозятся в Узбекистан небольшими партиями без уплаты каких-либо таможенных платежей, отметили в ведомстве.



Далее Таможенный комитет сообщил, что в последние годы число людей, выезжающих за границу с коммерческими целями, а также совершаемых ими правонарушений, в последние годы стремительно растет.



Некоторые пассажиры совершают в среднем от 100 до 150 авиарейсов в год. Из этого "становится очевидным, что они ввозят коммерческие товары под видом товаров для личных нужд. Только в столичном аэропорту таких пассажиров насчитывается более 500 человек. Каждый из них ввозит в страну в среднем от 2 до 3 тонн товаров в год. Возникает закономерный вопрос: являются ли эти товары действительно товарами для личных нужд?" заявил ТК.



В ведомстве напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный ввоз товаров через пограничные таможенные посты под видом некоммерческих.



Согласно статистике ТК, в 2024 году неоднократно таможенные нарушения совершили почти 600 человек, пересекавших границу. Некоторые граждане в течение года привлекались к ответственности в среднем от 10 до 20 раз. В течение года 1190 человек пытались ввезти товары на сумму около 21 млрд сумов через "зеленый" коридор без декларирования.



Ограничения на курьерские отправления



С 1 мая физическим лицам будет разрешено получать курьерские отправления без уплаты таможенной пошлины стоимостью до 200 долларов США в месяц. Ранее этот лимит составлял 1000 долларов в квартал.



В Таможенном комитете сообщили, что при установлении лимита учитывалось, что средняя стоимость курьерских отправлений, поступающих в Узбекистан, составляет около 200 долларов.



В ТК вновь обратились к международному опыту и привели такие цифры: нормы беспошлинного ввоза товаров через курьерские отправления составляют в Китае 288 долларов, в Южной Корее - 150 долларов, в Грузии - 125 долларов, в Украине - 100 евро, в Великобритании - 188 долларов, в странах ЕС - от 41 до 175 долларов, в Турции - 79 долларов. Там добавили, что указанные нормы применяются только в части таможенной пошлины, при этом НДС взимается в полном объеме. В Узбекистане же НДС не взимается.



Рост курьерских отправлений и нарушения, согласно данным ТК



В Таможенном комитете сообщили, что в стране "участились попытки злоупотребления нормой беспошлинного ввоза товаров через курьерские отправления". В 2023-2024 годах госорган выявил 1100 нарушений таможенных правил на общую сумму 8,3 млрд сумов.



Там привели пример: на имя гражданина К. А. в течение года было отправлено 408 партий, на имя другого гражданина - 381 партия, что "свидетельствует о том, что данные отправления предназначались не для личного пользования, а для коммерческих целей".



В течение 2024 года в Узбекистан на имя более 687 тысяч граждан поступило в среднем по 8 отправлений из-за рубежа. По сравнению с 2023 годом их количество почти утроилось и достигло 5,735 миллиона.



Через эти отправления в страну поступило почти 22,3 тысячи тонн товаров общей стоимостью 167 млн долларов. По сравнению с 2023 годом рост составил 1,4 раза по стоимости и 1,3 раза по количеству.



В ТК заявили, что среди получателей были и умершие лица, а "в большинстве случаев сами граждане даже не знали о том, что на их имя поступали отправления из-за рубежа".



"В этих случаях применяется схема ввоза товаров в страну с разделением на мелкие партии и использованием поддельных сопроводительных документов и незаконным использованием персональных (паспортных) данных граждан", - сообщили в комитете.



"Изменения послужат улучшению жизни граждан"



Изменение порядка приведет нормы беспошлинного ввоза в соответствие с международными стандартами и сыграет важную роль в обеспечении здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, а также в борьбе с теневой экономикой, заявили в ТК.



"Каждое государство в нынешних условиях глубоких экономических изменений и глобальных санкций формирует свою экономическую политику, исходя из национальных интересов и благополучия своего народа", - говорится в заявлении.



Изменения, вносимые постановлением правительства, "полностью соответствуют международным стандартам и опыту развитых зарубежных стран", отмечается в нем.



"Самое важное - эти изменения будут служить исключительно на благо нашего общества: за счет увеличения поступлений благодаря упорядочению предпринимательства они будут способствовать устойчивому росту экономики, свободной деятельности предпринимателей, созданию новых рабочих мест, строительству новых детских садов, школ, медицинских учреждений и развитию инфраструктуры и в конечном итоге улучшению уровня жизни наших граждан", - заключили в Таможенном комитете. Источник - Газета.uz

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