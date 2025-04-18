Китай призвал все страны встать на правильную сторону истории и защитить международную торговлю от закона джунглей

14:13 21.04.2025

Минкоммерции КНР: Китайская сторона решительно выступает против любой сделки в ущерб интересам Китая



Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против любой сделки между США и их торговыми партнерами в ущерб интересам Китая, заявил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР.



"Если возникнет такая ситуация, Китай не смирится с этим и решительно предпримет соответствующие контрмеры", - сказал официальный представитель ведомства, добавив, что у Китая есть как решимость, так и возможности для защиты своих законных прав и интересов.



Официальный представитель Минкоммерции КНР сделал такое заявление, комментируя то, что США готовятся оказать давление на другие страны с целью ограничения их торговых связей с Китаем в обмен на освобождение от тарифов с американской стороны.



По словам официального представителя Минкоммерции КНР, в последнее время под предлогом так называемой "взаимности" США злоупотребляют тарифными мерами в отношении всех своих торговых партнеров, оказывая на них давление с целью начала переговоров о так называемых "взаимных тарифах".



"По сути, это проведение политики гегемонизма и одностороннего буллинга в международной торгово-экономической области", - сказал официальный представитель Минкоммерции КНР.



Официальный представитель Минкоммерции КНР подчеркнул, что умиротворение не приносит мира, компромисс не приводит к уважению, а попытки ущемлять интересы других взамен на освобождение от тарифов обречены на провал и в конечном итоге нанесут ущерб всем вовлеченным сторонам.



Китай уважает все стороны, которые стремятся урегулировать разногласия с США в торгово-экономической области путем равноправных консультаций, заявил официальный представитель ведомства, призвав все стороны встать на сторону равенства и справедливости, на правильную сторону истории и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.



По словам официального представителя Минкоммерции КНР, перед лицом унилатерализма и протекционизма ни одна страна не может остаться в стороне. Как только международная торговля попадет вновь под господство закона джунглей, т. е. "притеснение слабых сильными", пострадают все страны.



Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для укрепления солидарности и координации, совместного противодействия одностороннему буллингу, защиты своих законных прав и интересов и поддержания международного равенства и справедливости, заключил официальный представитель Минкоммерции КНР.