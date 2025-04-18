Десять мэров Кыргызстана направлены на недельное обучение в Российскую академию народного хозяйства

14:29 21.04.2025

Десять мэров Кыргызстана перенимают международный опыт управления городами



Бишкек, 21.04.25 /Кабар/. Мэры ряда городов Кыргызстана проходят недельное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщили в Госагентстве по делам государственной службы и местного самоуправления при кабмине КР.



Указывается, что программа под названием "Новые технологии управления современным развитием городов" проводится в формате интенсивного недельного курса и предоставляет мэрам возможность изучить передовой международный опыт управления городами, освоить новые технологии и стратегические инструменты.



В составе делегации:



Директор Госагентства Кудайберген Базарбаев, сотрудники администрации президента и кабинета министров, руководство Академического государственного университета по подготовке кадров, а также следующие мэры:



Абыкеев Темирболот Асаналиевич - мэр города Баткен;

Арнабек уулу Азамат - мэр города Балыкчы;

Нусувалиев Максат Орозбекович - мэр города Токмок;

Джекшенов Мирлан Ратынбекович - мэр города Кара-Балта;

Жумаев Алтынбек Токтомуратович - мэр города Майлуу-Суу;

Бектемиров Келсинбек Базаркулович - мэр города Таш-Көмүр;

Майлибашев Улан Бекболотович - мэр города Кант;

Абдыжапаров Болот Шаршеналиевич - мэр города Сулюкта;

Бектуров Алтынбек Жунусович - мэр города Кызыл-Кыя;

Орозбаев Нуртилек Орозбаевич - мэр города Кара-Куль.



В рамках данной программы участники получают знания по следующим темам:

- цифровое управление и развитие городской инфраструктуры;

- инновационное и экологически устойчивое городское планирование;

- коммуникация с обществом и удовлетворение потребностей населения;

- международный опыт муниципального управления;

- структурные реформы и эффективные лидерские навыки.



В ходе программы мэры принимают участие в специальных семинарах, мастер-классах и практических тренингах, обмениваясь опытом успешного городского управления в разных странах.



Отмечается, что образовательное мероприятие проводится в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Агентством и РАНХиГС 21 октября 2024 года. Основной целью программы является укрепление местного самоуправления за счет устойчивого развития городов, модернизации управления, применения инновационных решений и обмена международным опытом.



Проект реализуется по инициативе директора агентства Кудайбергена Базарбаева, направлен на повышение профессионального уровня местных руководителей, укрепление их способности эффективно взаимодействовать с населением и выход на качественно новый уровень регионального развития.



"Такие обучающие мероприятия способствуют развитию креативного мышления и принятию эффективных решений в сфере государственного управления. Несмотря на то, что это только первый этап, в будущем программа планируется к расширению и будет доступна для других государственных и муниципальных руководителей", - говорится в сообщении агентства.



Назгуль Нурманбетова