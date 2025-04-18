В Каире открылась штаб-квартира Африканского космического агентства. Цель - активизировать континентальное сотрудничество

16:38 21.04.2025

В Египте открылась новая штаб-квартира Африканского космического агентства



Каир, 21 апреля (Пренса Латина) В столице Египта Каире открылась новая штаб-квартира Африканского космического агентства (AFSA), цель которой - активизировать континентальное сотрудничество в этой сфере, сообщила сегодня газета Al Ahram.



По данным газеты, в церемонии приняли участие министр иностранных дел страны Бадр Абдельатти и министр высшего образования и научных исследований Айман Ашур, а также глава национального космического агентства Шериф Седки.



В ходе мероприятия также был представлен новый логотип AFSA, выбранный по итогам конкурса дизайна среди молодых африканцев в возрасте от 18 до 29 лет.



Организация была создана для руководства и координации космических задач африканского континента.



Со своей стороны, МИД Египта заявил, что целью учреждения является оказание помощи африканским странам в разработке космических технологий для поддержки социального и экономического роста.



Он подчеркнул, что агентство будет работать над решением ключевых проблем в регионе путем сбора и анализа данных в различных областях, включая продовольственную безопасность, производство и распределение сельскохозяйственных культур, мониторинг экосистем и грунтовых вод, профилактику заболеваний, измерение количества осадков и мониторинг деградации прибрежных районов.



В своем вступительном слове Абделатти подтвердил, что AFSA расширит сотрудничество между африканскими странами в области мирного использования космического пространства и будет способствовать обмену опытом, развитию навыков и объединению позиций на международных форумах.



Седки выразил схожее мнение, подчеркнув, что новая штаб-квартира знаменует собой важную веху для континента в исследовании космоса и применении космической науки для поддержки целей устойчивого развития.