Кто может позволить себе посмотреть на запуск ракеты в Байконуре

17:19 21.04.2025

Почему казахстанский космодром проигрывает американскому по количеству туристов?



21 Апреля



Многие казахстанцы хотели бы увидеть запуски ракет. Но всем ли это шоу по карману? В вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



В начале апреля вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев сказал, что на каждый старт приезжает более двух тысяч туристов. По его словам, "в год где-то с десяток запусков происходит" (бывает и больше. Но в этом году чуть меньше). То есть в год "Байконур" принимает "где-то" 25 тысяч любопытных граждан?



