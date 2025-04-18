 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто может позволить себе посмотреть на запуск ракеты в Байконуре
17:19 21.04.2025

Почему казахстанский космодром проигрывает американскому по количеству туристов?

21 Апреля

Многие казахстанцы хотели бы увидеть запуски ракет. Но всем ли это шоу по карману? В вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

В начале апреля вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев сказал, что на каждый старт приезжает более двух тысяч туристов. По его словам, "в год где-то с десяток запусков происходит" (бывает и больше. Но в этом году чуть меньше). То есть в год "Байконур" принимает "где-то" 25 тысяч любопытных граждан?



Зашел на сайт NASA (американское аэрокосмическое агентство). Космодром на мысе Канаверал во Флориде каждый год посещают более ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ зевак! Эта площадка зарабатывает сотни миллионов (если не миллиардов) долларов. Особенно в дни запусков. В "пустые" (сухие) дни гостям предлагают экскурсии по стартовым площадкам, музею астронавтики. Минимальный чек – 65-70 долларов. Хочешь залезть в скафандр или в спускаемую капсулу и сфотаться там – отвали еще 25-27 баксов.

Хочешь увидеть старт вживую? Цена уже выше – от 550 до 3500 долларов с носа. Есть три зоны: ближняя, средняя и дальняя. Фото-, видеосъемка разрешены. Объект режимный. Поэтому отары туристов сопровождают мрачнолицые сотрудники в штатском. Мало ли… Но иногда улыбаются, когда их просят заселфиться. Это входит в их работу.

Сколько стоит посмотреть?

Есть сайт, который зовет туристов на "Байконур". Ближайший запуск - 3 июля. Заезд - 29 июня, вылет домой - 4 июля. Цена – 320 тысяч рублей. Да-да, цены в рублях! И это почти три тысячи долларов без учета дороги туда-обратно. Многие ли казахстанцы могут заплатить такую сумму, чтобы увидеть старт ракеты, которая навечно "зарисует" в их памяти эффектную картинку?

Для кого-то, возможно, эти деньги – мелочь. Так, погулять на досуге по степи. Но для большинства казахстанцев деньги несусветные. Кызылординская область могла бы зарабатывать на космическом туризме миллионы. Но пока не получается.

Почему? Потому что космодром – режимный объект. И рулят на нем российские военные и компания "Роскосмос". Под ними трутся российские турагенства. В основном они, а не наши, и снимают сливки с туристов.

Справка "Каравана"
Годовой бюджет Кызылординской области – около 543-544 миллионов долларов.

Казахстан мог бы зарабатывать на этих туристах, но россияне выставили свои условия. Понятно, что это режимный объект, как и стартовый комплекс на мысе Канаверал. Понятно, что там должны работать специальные службы. А Россия еще и платит за аренду "Байконура"…

Но почему российские туроператоры рулят на этом казахстанском "пятаке"?

Есть какое-то тайное соглашение между "Роскосмосом" и турфирмами?

Кстати, на этом российском сайте обнаружил все необходимые рекомендации для желающих посетить "Байконур". Там все четко указано: сроки, цены, условия, услуги. И (это важно!) "оформление необходимых допусков и согласований".

Справка "Каравана"
Авиабилет в США из Казахстана сейчас стоит 580-630 тысяч тенге.

Упс-с-с…

Между Флоридой и Кызылордой – космос?

Моя однокурсница Маша уже лет 30 гражданка США. Живет в штате Флорида и не раз бывала на тамошнем космодроме. Позвонил ей среди ночи (все-таки многочасовая разница во времени). Поинтересовался: как можно туда попасть, у кого и какие допуски и согласования нужно получить?

- Туник, ты что, до сих пор в СССР живешь, с ума сошел? Какие допуски? Купить билет на космодром, это, ну, как в кино, в аквапарк или в Диснейленд. Приезжай – гуляй и смотри. Если на своей машине передвигаешься по территории, то или за отдельную плату, или если ты VIP-визитер. Там большие музеи, куча сувенирных магазинов, ресторанов, кафе, всяких развлекаловок. Хочешь покувыркаться в невесомости, залезть в какой-нибудь настоящий шаттл – заплати и качни себе адреналина. Какие допуски? Вы с ума сошли? На космодроме работают реальные астронавты, с которыми можно заселфиться. Они и автограф дадут. NASA на всем этом делает большой бизнес. Космодром имени Кеннеди – это здоровенный парк развлечений. Хочешь увидеть? Прилетай. Покажу. Достаточно удостоверения личности. Ну…

Между Харибдой поручений и Сциллой исполнений

В начале апреля премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать план по созданию единой цифровой платформы в сфере туризма. Минтуризма и министерству цифрового развития (внимание!) – в трехмесячный срок утвердить этот детальный план. И при этом "обеспечить проведение активной информационной кампании внутри страны и за рубежом о туристическом потенциале Казахстана". Заодно премьер обязал акимов регионов "обеспечить туристические объекты необходимой инфраструктурой, улучшать придорожный сервис… Надо провести ревизию всей инфраструктуры на предмет безопасности и комфорта, начиная от аэропортов и отелей, торговых точек, мест питания, концертных площадок". Первое поручение было год назад. Что сделано?

Тут возникает три вопроса.

Первый. Акимы забыли о прошлогоднем поручении президента Токаева обратить внимание на развитие туризма во вверенных им областях? "За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7 % до 3,2 %… Мы уступаем соседним странам со схожим климатом и культурой, хотя у нас есть все возможности для роста".

Вернемся к поручению премьер-министра. Что именно значит "провести ревизию всей инфраструктуры на предмет безопасности и комфорта, начиная от аэропортов и отелей, торговых точек, мест питания, концертных площадок"? Кто и как, в рамках каких законов будет это все ревизовать? Сроки не указаны, полномочия не уточнены. Какой результат должен быть в финале этой акции?

Второй. По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития туризма Казахстан занимает 70-е место из 119 на планете. А во всемирном валовом продукте доля туризма достигает 10 %. Кто-то ответил, почему у нас так случилось? Может, потому, что то паводки, то засухи, то инфраструктурные проекты надо как-то до ума доводить? Какой, к черту, туризм?

Третий. В конце января (уже в этом году) Касым-Жомарт Кемелевич поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране и приступить к внедрению его в государственных органах и национальных компаниях. И вот тут возвращаемся к первому вопросу.

Зачем ТРИ МЕСЯЦА на создание цифровой платформы в сфере туризма? Если бы натренированные клерки подключили искусственный интеллект, они (если бы ввели правильные задания) получили бы более-менее подходящий вариант желаемой платформы через пару минут. Потом дошлифовали бы его своим бюрократическим языком до более-менее вменяемого состояния. Но тогда бы пришлось переписывать концепцию развития туристической сферы и вносить поправки в кучу законов…

Но "Байконур" – это все равно частично российская территория. Хотя и арендованная. Поэтому остается "священной коровой"?

Справка "Каравана"
С космодрома "Байконур" в космос отправился и первый искусственный спутник Земли и первый в мире космонавт Юрий Гагарин. И первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова. Где-то в амбаре стоит первый советский шаттл "Буран".

А еще в городе продают магнитики на холодильники. На память о визите.

Автор: Сергей ТУНИК

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745245140


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