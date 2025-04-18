|17:49 Подготовка трудовых мигрантов для поездки в Россию будет осуществляться в самом Узбекистане
17:45 "Гагаринский старт" на Байконуре претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:19 Кто может позволить себе посмотреть на запуск ракеты в Байконуре
16:38 В Каире открылась штаб-квартира Африканского космического агентства. Цель - активизировать континентальное сотрудничество
16:32 Афганистан собирается быть транзитным хабом для Центральной Азии, - Виктория Панфилова
14:29 Десять мэров Кыргызстана направлены на недельное обучение в Российскую академию народного хозяйства
14:13 Китай призвал все страны встать на правильную сторону истории и защитить международную торговлю от закона джунглей
14:05 Таможня Узбекистана: норма беспошлинного ввоза товаров была высокой, теперь будет международной
14:01 В Астане посадят миллион зеленых насаждений. Аким представил президенту план по благоустройству столицы
11:10 NYT 80 лет назад: Немецкие пленные будут восстанавливать разрушенные Германией в СССР города, - перевод ИноСМИ
11:04 Умер папа римский Франциск
02:55 Саммит "Центральная Азия – ЕС" обозначил раскол тюркского мира. Брюссель оказался ближе Анкары, - Дмитрий Минин
02:36 Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
02:02 СП: Кремль правильно делает, вынуждая Трампа уйти из "мирного процесса"
01:49 Суверенная Грузия вышла на тропу войны с евробюрократами, - Игорь Селезнев
01:04 Как понять, что у банка проблемы? На примере Таджикистана
00:53 Трамп не просто устраивает сцены. Он именно атакует. Психический характер его атак вызван недостатком ресурса, - Ростислав Ищенко
00:33 В конечном счете Западу придется признать, что он не исключителен, - Мохаммад Маранди
00:32 В Узбекистане ужесточат нормы беспошлинного ввоза товаров для физических лиц
00:30 Tencent: в Курской области российская армия уничтожила почти целую бригаду польских наемников
00:25 Вечерний Бишкек: Как кыргызстанские бизнес-партнеры кинули инвестора из Китая
00:21 Wildberries пришел в Таджикистан
00:20 Турция не спешит открывать свой рынок труда для мигрантов из Средней Азии, - Александр Шустов
00:10 Филиал МГУ имени М. Ломоносова в Душанбе налаживает сотрудничество с узбекским и казахским вузами
00:05 ВСУ демонстративно срывают объявленное пасхальное перемирие - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:02 "Не лезьте в политику": Власти Киргизии обеспокоены активностью российских релокантов
|"Гагаринский старт" на Байконуре претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:45 21.04.2025
Россия и Казахстан рассматривают возможность создания на базе "Гагаринского старта" на космодроме Байконур музейного комплекса с последующим включением его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Инициатива направлена на сохранение исторического значения легендарного стартового комплекса, с которого 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.
Баканов также отметил растущую популярность космического туризма и подчеркнул, что посещение "Гагаринского старта" входит в туристическую программу. Пилотируемый пуск, состоявшийся 8 апреля, привлек рекордное количество зрителей – около 3000 человек.
Эта инициатива приобретает особое значение в контексте предстоящей передачи Россией Казахстану стартового комплекса №1 ("Гагаринский старт") в 2025 году. Создание музейного комплекса и включение его в список ЮНЕСКО позволит сохранить историческую память о "Гагаринском старте" и сделать его доступным для будущих поколений, а также привлечь больше туристов на космодром Байконур.