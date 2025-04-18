"Гагаринский старт" на Байконуре претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

17:45 21.04.2025

Россия и Казахстан рассматривают возможность создания на базе "Гагаринского старта" на космодроме Байконур музейного комплекса с последующим включением его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.



Инициатива направлена на сохранение исторического значения легендарного стартового комплекса, с которого 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.



