Подготовка трудовых мигрантов для поездки в Россию будет осуществляться в самом Узбекистане

17:49 21.04.2025

Ташкент и Москва обсуждают вопросы переноса в Узбекистан миграционных процедур, медицинского осмотра и сдачи экзамена по русскому языку



ТАШКЕНТ, 18 апреля. ИА "Дуне". Вчера в МИД прошла встреча двусторонней рабочей группы в составе ответственных сотрудников Министерства иностраных дел, Генпрокуратуры, МВД, Агентства миграции при Кабинете Министров Узбекистана и Посольства России, сообщает корреспондент ИА "Дуне".



Встреча состоялась в рамках реализации указа Президента Узбекистана от 17 октября 2024 года "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".



В переговорах приняли участие ответственный за миграцию первый секретарь Посольства России Алексей Ругачев, директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН) Артем Антохин, руководитель представительства РУДН Андрей Колесников, советник генерального директора ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Олег Костюк.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы переноса в Узбекистан миграционных процедур, медицинского осмотра и сдачи экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов в Ташкенте, возобновления деятельности представительства ФГУП "Паспортно-визовый сервис" и представительства Многопрофильного миграционного центра "Сахарово" в Ташкенте, открытия центров подготовки к сдаче языкового экзамена, в частности организации курсов по русскому языку, истории и законодательству России, изучения возможностей по открытию в Узбекистане специализированной медицинской клиники для прохождения медосвидетельствования и проведения анализов ("Гемотест"), привлечения российских специалистов, в том числе участия педагогов и мастеров производственного обучения в подготовке местных педагогических кадров для последующего обучения трудовых мигрантов.



Российская сторона подтвердила свою готовность положительно рассмотреть обращение МВД Узбекистана о перезапуске деятельности представительства ФГУП "Паспортно-визовый сервис" в Ташкенте.



Стороны договорились о необходимости привлечения к работе в ходе следующей встречи рабочей группы представителей Минздрава, а также представительства Многопрофильного миграционного центра "Сахарово" в Ташкенте.



Кроме того, стороны договорились включить выше обсужденные вопросы в повестку дня планируемой 27-30 апреля в Москве встречи узбекско-российской межведомственной рабочей группы.