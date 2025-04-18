Медленная поступь центральноазиатского шенгена

20:58 21.04.2025

Центральная Азия, включающая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, занимает территорию около 4 миллионов квадратных километров с населением свыше 75 миллионов человек по данным на 2025 год.



Регион обладает значительным потенциалом для развития туризма и экономического сотрудничества благодаря богатому культурному наследию, природным ресурсам и стратегическому географическому положению.



В 2018 году в Душанбе представители Казахстана и Узбекистана предложили концепцию визы "Шелковый путь", которая позволила бы туристам, въехавшим в одну из стран, свободно перемещаться по другим государствам региона.



По словам Майнюры Мурзамадиевой, главы Комитета туризма Казахстана в 2018 году, проект на начальном этапе предполагал участие только двух стран, но в перспективе мог охватить весь регион.



