Когда твоя война идет не по-твоему, втяни в нее ...двух китайцев, - Алекс Ло

21:33 21.04.2025

South China Morning Post

Гонконг



Китай не хочет уподобляться Западу и вязнуть в трясине украинского и ближневосточного конфликтов

SCMP: западная пропаганда лжет, обвиняя Китай в военной помощи России



На Западе обвиняют Китай в том, что он якобы поставляет России товары двойного назначения, пишет South China Morning Post. Эти "смертоносные" товары – это грузовики и тому подобное. А сами западные страны заваливают Украину оружием, но считают, что это в порядке вещей.



Алекс Ло



Западная пропаганда, твердящая о прямой военной помощи Китая России и Йемену, стала такой нелепой, что граничит с абсурдом.



Когда твоя война идет не по-твоему, втяни в нее Китай. Судя по рассказам украинского руководителя Владимира Зеленского и Вашингтона, Китай сегодня напрямую вооружает Россию и оказывает военную помощь хуситам, являющимся фактической властью в Йемене. Если такие утверждения соответствуют действительности, это равноценно серьезной эскалации сразу на двух фронтах: в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Со стороны Китая это было бы провокацией уровня третьей мировой войны.



В начале месяца украинские военные заявили, что взяли в плен двух китайских солдат. Зеленский выставил их напоказ перед мировыми СМИ. Время было выбрано весьма удачно, вскоре после его скандальной словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом, который пригрозил прекратить американскую помощь и помириться с Россией.



Давайте предположим, что они действительно граждане Китая. И что с того? Чтобы разобраться в обстановке, следует знать, что война на Украине, как магнит, притягивает иностранцев, которые воюют за обе стороны. Между тем по всей России живет и работает, наверное, более полумиллиона китайских граждан, хотя точной информации о численности этой большой диаспоры нет. Что удивительного в том, что несколько китайцев оказались вовлечены в боевые действия, несмотря на отказ Пекина втягиваться в этот конфликт?



С обеих сторон, особенно в Донбассе, воюют бойцы из бывших советских республик и государств-сателлитов. Против регулярной российской армии вместе с небольшим количеством польских, прибалтийских, немецких, канадских, французских и американских наемников сражаются даже проукраинские белорусские и русские боевики. […]



В последнее время Зеленский заявляет о наличии у него "надежных" разведданных о том, что китайцы производят оружие в России. Какое оружие? По-видимому, порох и материалы для артиллерии. Каких типов? Россия получает оружие готовым или в разобранном виде, чтобы собирать его, как мебель ИКЕА? Зеленский не сказал.



Мы знаем, что китайцы до сих пор продают русским такие "смертоносные" товары "двойного назначения" как грузовики, радиостанции, игровые чипы и шарикоподшипники, о чем сообщается в докладе НАТО. Этим они отличаются от Брюсселя и Вашингтона с их полным спектром поставок в виде танков, истребителей, ракет малой, средней и большой дальности, спутниковой связи, нескончаемого потока боеприпасов, отправкой спецназовцев, предоставлением разведданных в режиме реального времени и оказанием иной материально-технической поддержки. То есть Запад занимается тем, что обычно называют опосредованной войной.



На самом деле НАТО уже воюет, правда, не отправляя на Украину своих солдат. Я имею в виду регулярные войска, потому что спецназовцев там великое множество, возможно, даже на российской территории.



Между тем Вашингтон обвинил компанию Chang Guang Satellite Technology в предоставлении качественных спутниковых снимков хуситам, чтобы те могли наносить удары по военным кораблям США и зарубежным грузовым судам в Красном море. Он это серьезно? Chang Guang Satellite Technology и Пекин эти обвинения отвергли, поскольку они в таких действиях не заинтересованы. Но Вашингтон говорит, что Chang Guang Satellite Technology напрямую связана с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Но чем эта компания отличается от Amazon, Google (Alphabet), Meta*, Microsoft, Nvidia, Oracle и SpaceX, у которых с Пентагоном подписано огромное множество военных контрактов?



Мы должны поверить, что НОАК заставила Guang Satellite Technology предоставлять спутниковые снимки разношерстной повстанческой группировке, чтобы та нарушала работу самых загруженных в мире морских торговых путей, в том числе, мешая движению китайских судов? И это несмотря на то, что Пекин совершенно четко пообещал не влезать в ближневосточную трясину - ведь если китайцы действительно помогут хуситам наносить удары по американским кораблям, это верный путь к третьей мировой войне. И действительно ли хуситам нужны современные спутниковые снимки для нанесения ударов своими старыми советскими и иранскими ракетами по судам, проходящим вблизи их берегов?



Знаете, кто на самом деле убивает людей? Би-би-си на прошлой неделе ясно сказала об этом, сообщив следующее: "В результате американских авиаударов по ключевому нефтяному терминалу на побережье Красного моря в Йемене, контролируемому движением хуситов, были убиты по меньшей мере 74 человека, а еще 171 человек получил ранения". Это лишь один из многих бомбовых ударов США и Израиля.



* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская