На принципах мира, доверия и равенства. Отчет о деятельности руководства Туркменистана за неделю 14-20 апреля

На принципах мира, доверия и равенства



Опубликовано 20.04.2025



В Туркменистане под руководством главы государства успешно реализуется внешнеполитическая стратегия, основанная на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и равноправного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. В данном контексте большое значение придается расширению торгово-экономических отношений с заинтересованными странами мира.



Наглядным тому подтверждением стали визит Президента Сердара Бердымухамедова в Японию и участие главы государства в торжественных мероприятиях, посвященных Национальному дню Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025.



На этом глобальном смотре наша страна первой провела свой Национальный день, в рамках которого были представлены история, богатое культурное наследие туркменского народа и современные достижения Отчизны.



В своей приветственной речи Президент Туркменистана отметил особое значение выставки, так как она проходит в год, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН "Международным годом мира и доверия". Как подчеркнул глава государства, мир, доверие и равенство должны стать основой глобальных экономических отношений.



14 апреля в рамках визита в Японию Президент Сердар Бердымухамедов встретился с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки.



В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан уделяет большое внимание расширению и укреплению межгосударственного диалога с Японией, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Одним из ключевых направлений является межпарламентское сотрудничество.



В рамках визита Президент Сердар Бердымухамедов 15 апреля встретился с Императором Нарухито, Премьер-министром Сигэру Исибой, а также с представителями деловых и научно-образовательных кругов дружественной страны.



Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Как было отмечено, Япония известна своими высокими технологиями и динамичными темпами индустриализации. В свою очередь Туркменистан, обладающий колоссальными природными ресурсами, стремится к их эффективному использованию с привлечением японских технологий.



Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Япония является одним из ведущих партнеров нашей страны в сфере высоких технологий, и выразил уверенность в результативности для обоих государств дальнейшего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии, экология и устойчивое развитие.



В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Император Японии Нарухито заявили, что стратегическое партнерство будет и далее укрепляться во благо народов двух дружественных стран.



Состоялись также переговоры на высшем уровне между главой Туркменистана и Премьер-министром Японии Сигэру Исибой, в ходе которых рассмотрены приоритетные векторы сотрудничества.



Президент Туркменистана акцентировал внимание на взаимодействии в политико-дипломатической сфере, расширении торгово-экономических контактов и сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, а также укреплении межпарламентских связей.



В рамках визита Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем Японского банка международного сотрудничества Хаяси Нобумицу.



Как отмечалось, стратегия государственного развития нашей страны предусматривает создание научно обоснованных производств, широкое внедрение во все отрасли национальной экономики передовых и экологически чистых технологий, инноваций и ноу-хау. В данном контексте акцент был сделан на значении реализуемых проектов совместно с японскими компаниями в этом направлении.



Подчеркнув эффективный характер экономической политики Туркменистана, руководитель Банка отметил заинтересованность бизнес-кругов и финансовых учреждений Японии в расширении двустороннего взаимодействия.



В этот же день Президент Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Университета Цукуба Кесукэ Нагата, где также приняли участие члены официальных делегаций обеих стран.



В рамках встречи состоялась церемония вручения главе Туркменистана диплома о присвоении академического звания "Почетный доктор" Университета Цукуба за заслуги в развитии сотрудничества в научно-образовательной сфере.



Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил за оказанную честь и отметил, что воспринимает эту награду как знак огромного уважения к Туркменистану и символ высокого уровня межгосударственных отношений.



Глава государства также встретился с представителями деловых кругов Японии. Во встрече приняли участие руководители и представители Туркмено-японского экономического комитета, компаний "Mitsubishi Corporation", "Sumitomo Corporation", "Komatsu Ltd.", "Toyo Engineering Corporation", "Kawasaki Heavy Industries, Ltd", "Sanko Seikа Co. Ltd.", "Muroosystems Corporation", "Tokyo Boeki Eurasia Limited", "Mitsubishi Heavy Industries Ltd.", "Sumitomo Heavy Industries Ltd.", "Tohkemy Corporation", "Itochu Corporation".



В своем выступлении Президент Туркменистана акцентировал внимание на вопросах укрепления экономического партнерства на базе технологических решений, устойчивого развития и долгосрочных инвестиций.



Говоря о благоприятном инвестиционном климате и росте экономики Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов привел конкретные цифры, аргументированно подтверждающие это.



В числе приоритетных направлений для инвестиций и взаимовыгодного партнерства были выделены энергетика, транспорт и логистика. Также констатировалось большое значение развития высокотехнологических и экологически чистых производств, модернизации системы водной инфраструктуры, подготовки специалистов.



Среди конкретных предложений, озвученных Президентом Сердаром Бердымухамедовым, – продвижение японских технологий и продукции на рынок Туркменистана, особенно в таких областях, как электроника, машиностроение и химическая промышленность; внедрение передовых японских технологий в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, "зеленой" и водородной энергетики; активное привлечение малого и среднего бизнеса обеих стран и развитие совместных производств.



Как отмечалось, Туркменистан готов приступить к обсуждению данных предложений, имея все предпосылки для уверенного планирования экономического и делового взаимодействия.



По итогам встречи было подписано 15 двусторонних документов, принят Совместный пресс-релиз. Состоялся также обмен Меморандумом о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским агентством по страхованию экспорта и инвестиций, подписанным в Астане 9 августа прошлого года. Все это призвано способствовать дальнейшему укреплению договорно-правовой базы плодотворных туркмено-японских отношений.



В рамках визита Президента Сердара Бердымухамедова в Японию члены делегации Туркменистана провели двусторонние встречи с руководителями государственных и частных структур, в том числе банковских учреждений дружественной страны, в ходе которых были обсуждены нынешнее состояние партнерства в соответствующих направлениях и перспективы его расширения.



17 апреля глава государства принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амера бин Али Аль-Шехри, который вручил верительные грамоты.



Посол передал от имени Слуги Двух Святынь, Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мохаммеда бин Салмана бин Абдельазиза Аль Сауда теплые слова приветствия главе государства, а также в адрес Героя-Аркадага.



В ходе обмена мнениями о нынешнем развитии и перспективах межгосударственного партнерства в торгово-экономической сфере был отмечен нарастающий год от года взаимный торговый оборот, а также наличие всех возможностей для дальнейшей активизации целевого сотрудничества.



В числе основных векторов двустороннего взаимодействия названы топливно-энергетический, торговый, инвестиционный, транспортно-коммуникационный секторы, химическая индустрия, текстильная и сельскохозяйственная отрасли. Отмечалось также наличие больших возможностей для совместной работы в сферах культуры, науки, искусства и творчества.



18 апреля Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором был рассмотрен ряд вопросов государственной жизни.



Были обсуждены такие темы, как совершенствование национального законодательства, модернизация водных инфраструктурных объектов и систем ТКНПЗ, ввод в действие системы межведомственного электронно-информационного обмена, повышение эффективности научных исследований в Туркменистане, ход работ в сельскохозяйственном комплексе, подготовка к Национальному празднику туркменского скакуна.



Кроме того, прозвучала информация о подготовке к первому министерскому форуму по устойчивому развитию Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который намечено провести в апреле текущего года в городе Аркадаг.



Основная цель форума – продвижение партнерства в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе ОЭС. В ходе мероприятия будут рассмотрены пути решения задач ЦУР, а также обсуждена всесторонняя и устойчивая стратегия для определения приоритетных направлений взаимодействия. По результатам встречи планируется принятие Итогового документа.



В Торгово-промышленной палате в период 29 апреля–1 мая текущего года планируется организация выставки-ярмарки "Международная торговля и услуги" и Международной конференции "Обеспечение в Туркменистане качества, соответствующего международным стандартам".



В рамках выставки пройдут консультативные встречи с участием международных экспертов, бизнес-консультации по вопросам развития экспорта, цифрового маркетинга, сертификационных требований.



Ведется также подготовка к Дням культуры Государства Ливия в нашей стране. Церемония открытия состоится в Музее изобразительного искусства, где планируется провести выставку арабской каллиграфии и национальных костюмов Ливии, книг и национальных блюд, конференцию "Роль туркменских ученых в раскрытии культурного развития человечества и в обогащении арабского языка и исламского просвещения".



Прозвучала информация о претворении в жизнь Концепции международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы, утвержденной Постановлением главы государства в августе 2023 года.



В данной связи на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова был представлен ряд предложений, в том числе по изучению возможностей проведения в ближайшие годы в нашей стране совместно с Международным бюро выставок специализированной международной выставки "EXPO" по сельскому хозяйству.



Наряду с этим озвучены предложения, касающиеся подготовки проекта соответствующего документа, направленного на дальнейшее совершенствование международной выставочной деятельности нашей страны, обеспечение участия Туркменистана на высоком уровне в предстоящих всемирных специализированых выставках. В их числе – Green EXPO-2027, посвященная экологической и природоохранной тематике, которая пройдет в Иокогаме (Япония) с 19 марта по 26 сентября 2027 года, и EXPO-2027, намеченная к проведению с 15 мая по 15 августа 2027 года в Белграде (Республика Сербия) под девизом "Игра для человечества: спорт и музыка для всех".



Предлагается также подготовить соответствующую Программу на 2025–2027 годы в целях организации совместно с представителями ведущих стран мира и международных организаций семинаров для туркменских специалистов по выставочно-ярмарочной деятельности, а также повышения их квалификации в зарубежных образовательных центрах.



На минувшей неделе Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где провел совещание с участием вице-президентов Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.



На совещании были обсуждены вопросы деятельности Фонда и направления его дальнейшего развития, подчеркнута важность решения задач укрепления принципов здорового образа жизни среди подрастающего поколения на научной основе, обеспечения нормального раннего развития детей и укрепления законодательной базы соответствующих направлений.



Вице-президент Огулджахан Атабаева выдвинула ряд предложений по совершенствованию системы здравоохранения страны в соответствии с требованиями времени и внедрению в медицинские учреждения передовых методов и цифровых технологий.



Отметив, что деятельность Фонда направлена на благополучие юных граждан не только нашей страны, но и всего мира, Герой-Аркадаг сделал акцент на целесообразности организации первого визита в соседнюю Республику Узбекистан, а также дал ряд поручений, касающихся предстоящих поездок представителей Фонда в велаяты для контроля за работой медицинских учреждений и ходом выполнения Государственной программы "Saglyk".



Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева, руководствуясь данными поручениями Героя-Аркадага, совершила рабочую поездку в Ахалский велаят.



Она ознакомилась с работой регионального Реабилитационного учебно-тренировочного комплекса, многопрофильной больницы, а также Центра охраны здоровья матери и ребенка, занимающихся восстановлением здоровья детей и предоставлением им соответствующего образования. Особое внимание было уделено современным методикам восстановления здоровья детей с ограниченными возможностями и созданию необходимых условий для их гармоничного развития.



Кроме того, на минувшей неделе вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с прибывшей в нашу страну с визитом делегацией телеканала "Аль-Арабия" во главе с ведущим телеканала Ризваном Ханом, а также дала интервью для более широкого ознакомления с деятельностью Благотворительного фонда.



Таким образом, события минувшей недели в очередной раз стали подтверждением нацеленности государственной политики Президента Сердара Бердымухамедова на стратегическое партнерство во имя всеобщего мира, безопасности и прогресса, социально-экономическое процветание Отчизны, повышение благосостояния родного народа. Источник - Туркменистан сегодня

