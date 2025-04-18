Товарно-сырьевую биржу Узбекистана возглавил Асадулла Каюмов, экс-замглавы Комитета по конкуренции

22:22 21.04.2025

Асадулла Каюмов назначен председателем правления "Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи". До этого он занимал пост замглавы Комитета по развитию конкуренции.



Асадулла Уролович Каюмов назначен председателем правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ). Его кандидатура была утверждена Наблюдательным советом, сообщила пресс-служба биржи.



