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|Товарно-сырьевую биржу Узбекистана возглавил Асадулла Каюмов, экс-замглавы Комитета по конкуренции
22:22 21.04.2025
Асадулла Каюмов назначен председателем правления "Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи". До этого он занимал пост замглавы Комитета по развитию конкуренции.
Асадулла Уролович Каюмов назначен председателем правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ). Его кандидатура была утверждена Наблюдательным советом, сообщила пресс-служба биржи.
Ранее, с 2022 года, он занимал пост заместителя председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
С 2019 года УзРТСБ возглавлял Зиявуддин Бадриддинов. Теперь он утвержден на пост директора Национального агентства по энергоэффективности при Кабинете министров.
Асадулла Каюмов родился в 1984 году. В 2007 году он окончил Университет мировой экономики и дипломатии, а в 2013 году - Университет Васэда в Японии.
Начал свою карьеру в 2007 году в должности ведущего специалиста в Государственном комитете по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства и до 2010 года работал в должности главного специалиста, заместителя начальника отдела.
В 2010-2011 годах Каюмов занимал должность заместителя начальника отдела в том же комитете, а в 2013-2017 годах - начальником отдела и управления в Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. В 2017-2019 годах он возглавлял управление экономического анализа и прогнозирования производства, а затем главное управление в ассоциации "Узбекипаксаноат".
В 2019-2022 годах он работал главным инспектором в ряде секторов Администрации президента.