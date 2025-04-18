|По сети железных дорог Новороссии в Крым прибыл первый контейнерный поезд
00:01 22.04.2025
Он дал старт новому виду перевозки грузов в контейнерах по этой ветке, сообщили в Росжелдоре
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд, проехавший по территории Новороссии, прибыл на Крымский полуостров. Он дал старт новому виду перевозки грузов в контейнерах по этой ветке, сообщается в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
"В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог Новороссии. Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3 тыс. км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута - порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров, это новая ступень развития полуострова: "Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона".
Подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям началась в феврале, уточнили в Росжелдоре. За это время власти проделали масштабную работу совместно с ведущими операторами контейнерных перевозок и морским терминальным оператором. Сейчас продолжается развитие транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.
"Запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению предприятия "Железные дороги Новороссии" к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ", - сообщили в Росжелдоре