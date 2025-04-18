По сети железных дорог Новороссии в Крым прибыл первый контейнерный поезд

00:01 22.04.2025

Он дал старт новому виду перевозки грузов в контейнерах по этой ветке, сообщили в Росжелдоре



СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд, проехавший по территории Новороссии, прибыл на Крымский полуостров. Он дал старт новому виду перевозки грузов в контейнерах по этой ветке, сообщается в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).



"В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог Новороссии. Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3 тыс. км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута - порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда", - говорится в сообщении.



