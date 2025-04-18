Глава Башкирии о трудовых мигрантах: предупредил представителей всех диаспор...

00:34 22.04.2025

"Будем избавляться": Глава Башкирии высказался о трудовых мигрантах

21 Апреля



Иностранных граждан, которые приехали в Башкирию на заработки, будут выдворять, если они не будут соблюдать обычаи и законы нашей страны.



Радий Хабиров заявил на оперативном совещании правительства в ЦУРе по итогам встречи с представителями национальных диаспор



"Мы видим, что в подавляющем большинстве регионов страны произошли достаточно серьезные ограничения видов деятельности, куда могут привлекаться иностранные рабочие. Мы ни одного такого решения не приняли. Ни одного. Пока не видим такой необходимости. Но я предупредил представителей всех диаспор, что, если будем видеть, что люди не хотят жить в мире и согласии, мы будем достаточно резко и быстро принимать решения. Будем избавляться от таких людей", – отметил руководитель региона.



Между тем Глава Башкирии подчеркнул, что республике нужны трудовые мигранты. Он отметил, что на территории республики работают более 84 тысяч иностранных специалистов. Поэтому Радий Хабиров намерен встретиться с их работодателями, чтобы они создавали достойные условия труда.



"Когда следующая встреча с застройщиками будет, поставьте этот вопрос. Потому что основную долю трудовых мигрантов везут они, и еще руководители крупных промышленных и сельхозпредприятий. До конца мая я хочу с ними тоже поговорить. Если они завезли к нам ребят, они должны создавать им условия. Чтобы не было такого, что их на улицу положили и прикрыли тентом. Если хотят, чтобы они работали, пусть создадут нормальные условия", – подчеркнул Глава Башкирии.



