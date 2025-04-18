|ВС РФ возобновили боевые действия по всей линии боевого соприкосновения после пасхального перемирия
00:41 22.04.2025
– итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 апреля в разрезе СВО. Был рассмотрен феномен пасхального перемирия, а также потенциальные последствия для Украины, чьи войска его нарушали.
Проверка на совесть
С 18 часов 19 апреля до 0 часов 21 апреля действовало объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Русские войска отдали должное Пасхе – главному христианскому празднику, общему для всего православного мира, ныне разделенного линией фронта и границами блоков. ВС РФ полностью прекратили огонь. Но по ту сторону ЛБС картина была другая. Определенные участки погрузились в тишину, а на других ВСУ продолжили артобстрелы и активно проводили атаки на русские позиции при помощи FPV-дронов. Отдельно стоит остановиться на том, что украинская сторона во время действия перемирия запустила по территории России и БПЛА самолетного типа. Летающие бомбы были перехвачены нашими силами ПВО.
Какие выводы можно сделать из всего этого? Киев не готов и по множеству причин не пригоден к таким соглашениям, как прекращение огня. Прежде всего, ВСУ неоднородны с точки зрения мировоззрения личного состава. Среди частей противника много мобилизованных из городов и сел, для которых религиозные и гуманитарные мотивы прекратить огонь на Пасху не пустой звук. Кроме того, неоднородность личного состава войск незалежной объясняется еще и тем, что на Украине много наемников. А вот им смысл Пасхи и православия вообще чужд. И из этого можно сделать определенные выводы. Киев лишь отчасти контролирует свои войска, и приказы о прекращении огня рядом частей и соединений ВСУ были проигнорированы. Второй вариант – приказы прекратить огонь не исходили от Банковой. А тишина на ряде участков была достигнута лишь благодаря адекватности украинских военных на местах, решивших добровольно присоединиться к российской стороне в этой гуманитарной акции. Так или иначе, эта ситуация показала, что с Зеленским какие-либо договоры невозможны.
Из этой истории вынесен может быть и другой вывод. Озвученная выше неоднородность в стане противника четко выразила то, что взгляд на происходящее по ту сторону линии фронта разный. Причем подразделение N ВСУ, что соблюдало тишину, было подставлено соседствующим подразделением, его нарушившим. И так почти на всей линии ЛБС. В условиях боевых действий, особенно когда оборонительные порядки украинских войск перемешаны ввиду дробления частей, это может привести к серьезным последствиям для самих ВСУ. Не стоит исключать и того, что в неприятельских окопах при слове "враг" начнут смотреть не только в сторону фронта, но и в тыл, и по флангам. В войсках, особенно в боевых условиях, работает принцип "коллективной ответственности". Если участок фронта и стоящие на нем части были готовы не стрелять, но нашелся нарушитель, то ответственность ляжет на всех. Да и многие украинские военные находятся в условиях морального истощения, поэтому на завершение или хотя бы временное прекращение конфликта надеются многие.
И самое удивительное в этой ситуации состоит в том, что Зеленский призвал продлить режим прекращения огня в случае тишины еще вечером 19 апреля. Но мир – это верный путь к выборам на Украине. А Зеленскому они не нужны. Это может объяснить то, что противник стрельбу полностью не прекратил.
Вчера, 20 апреля, редакция подвела итоги недели.