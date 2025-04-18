ВС РФ возобновили боевые действия по всей линии боевого соприкосновения после пасхального перемирия

00:41 22.04.2025

– итоговая сводка Readovka за 21 апреля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 апреля в разрезе СВО. Был рассмотрен феномен пасхального перемирия, а также потенциальные последствия для Украины, чьи войска его нарушали.



Проверка на совесть



