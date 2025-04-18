Turmush: На Иссык-Куле провели спецоперацию по противодействию скотокрадству

00:50 22.04.2025

Turmush - На территории Иссык-Кульской области 18-20 апреля прошла специальная оперативно-профилактическая операция под наименованием "Мал уурулук" ("Скотокрадство").



Как проинформировала пресс-служба областной милиции, целью мероприятия стало предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с хищением сельскохозяйственных животных.



Основные задачи спецоперации включали:

- выявление лиц и преступных групп, причастных к кражам скота;

- пресечение каналов незаконного сбыта мясной продукции;

- установление фактов выдачи фиктивных документов со стороны должностных лиц.



В рамках операции были проверены нелегальные скотобойни, мясоперерабатывающие цеха и торговые точки. Проведены мероприятия по регистрации объектов, выявлению нарушений и принятию соответствующих правовых мер.



На въездах и выездах районов области действовали контрольно-пропускные посты с участием сотрудников уголовного розыска, инспекторов по безопасности дорожного движения и уполномоченных участковых инспекторов милиции. Транспортные средства, перевозящие скот и мясную продукцию, проходили обязательную проверку на наличие необходимых документов и соответствие требованиям законодательства.



УВД Иссык-Кульской области обращает внимание, что в весенний период наблюдается рост случаев краж скота и дорожно-транспортных происшествий, вызванных бесконтрольным выпасом.



В случае обнаружения фактов краж скота или иных противоправных действий милиция просит незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.