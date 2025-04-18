 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Turmush: На Иссык-Куле провели спецоперацию по противодействию скотокрадству
00:50 22.04.2025

Turmush - На территории Иссык-Кульской области 18-20 апреля прошла специальная оперативно-профилактическая операция под наименованием "Мал уурулук" ("Скотокрадство").

Как проинформировала пресс-служба областной милиции, целью мероприятия стало предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с хищением сельскохозяйственных животных.

Основные задачи спецоперации включали:
- выявление лиц и преступных групп, причастных к кражам скота;
- пресечение каналов незаконного сбыта мясной продукции;
- установление фактов выдачи фиктивных документов со стороны должностных лиц.

В рамках операции были проверены нелегальные скотобойни, мясоперерабатывающие цеха и торговые точки. Проведены мероприятия по регистрации объектов, выявлению нарушений и принятию соответствующих правовых мер.

На въездах и выездах районов области действовали контрольно-пропускные посты с участием сотрудников уголовного розыска, инспекторов по безопасности дорожного движения и уполномоченных участковых инспекторов милиции. Транспортные средства, перевозящие скот и мясную продукцию, проходили обязательную проверку на наличие необходимых документов и соответствие требованиям законодательства.

УВД Иссык-Кульской области обращает внимание, что в весенний период наблюдается рост случаев краж скота и дорожно-транспортных происшествий, вызванных бесконтрольным выпасом.

В случае обнаружения фактов краж скота или иных противоправных действий милиция просит незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745272200


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