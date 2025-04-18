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Миссия Трампа – организовать отступление Запада перед Россией
01:00 22.04.2025

ИноСМИ
Россия

Эммануэль Тодд: Трамп – это попытка "белого реванша" в Америке (часть 1)

Борис Тихонов, обозреватель ИноСМИ

Год спустя после публикации своего фундаментального труда "Поражение Запада" выдающийся французский историк и антрополог Эммануэль Тодд дал оценку ситуации, сложившейся в мире весной 2025 года. В интервью независимому французскому интернет-порталу Elucid он отметил, что мы живем в поворотный момент мировой истории и даже не представляем всех последствий происходящих в Америке изменений для Европы, Запада и всего мира.

Эммануэль Тодд выдвигает свою гипотезу "трамповской контрреволюции" и связывает ее с попыткой "белого реванша" в Америке. Это принципиально новое объяснение американской политики при Дональде Трампе, основанное на расовом факторе, который до сих пор мало учитывался современными политологами. Как и в случае своей прорывной работы, предсказывавшей гибель СССР в далеком 1976 году, Тодд берет не политический, а антропологический аспект проблемы, который, в отличие от политики и экономики, невозможно исказить или фальсифицировать. Историк известен тем, что в середине 70-х годов прошлого века в эссе La Chute finale (Окончательный крах) предсказал распад СССР на основе объективных демографических и социальных процессов. В другой книге Après l’empire (После империи) он еще 20 лет назад четко обозначил признаки исторического упадка американской мощи.

По словам Тодда, Америка стоит перед выбором – продолжать мировую экспансию или сосредоточиться на внутренней повестке, которая ведет к расовому конфликту и гражданской войне. Деградирующее белое население Соединенных Штатов намерено дать последний бой силам этнического многообразия, неолиберализма и мультикультурализма. Оно хочет вернуть себе страну, которую некогда создало, и именно в этом заключается смысл лозунга Трампа "Сделаем Америку снова великой". В современной Америке средний белый класс становится маргинальным нищающим меньшинством, он не находит себе места в постиндустриальном обществе, основанном на финансовых спекуляциях и моральной вседозволенности.

Шоком для западных союзников стала атака Трампа на Европейский союз, а также его непредсказуемая политика на Ближнем Востоке. Выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, угроза выйти из НАТО, агрессивная торговая политика, включающая пошлины против Европы, Китая и большинства стран мира. Что стоит за всем этим?

По мнению Эммануэля Тодда, избрание Трампа президентом США есть прямое следствие поражения Запада и конкретно США в необъявленной войне против России. Историк убежден, что если бы США выиграли войну, добились бы разрушения российской экономики и армии, то Демократическая партия, которая все вложила в поддержку Украины, осталась бы у власти. Но поскольку избрание Трампа есть прямой результат поражения Запада, то на него возложена задача "управлять отступлением", минимизировать последствия этого поражения. Именно это объясняет изменившееся отношение Трампа к Путину, а также его стремление переложить последствия поражения на европейских и украинских вассалов. По словам Тодда, хозяин прямо говорит своим подчиненным, что поражение – это их вина, а Путин (что весьма тонко с его стороны) с этим молча соглашается, дабы не унижать самого Трампа.

Эммануэль Тодд уверен, что на Украине имело место первое большое поражение Америки в ее истории, хотя США и не дали себя вовлечь в украинский конфликт по полной. Речь идет о поражении как военном, так и экономическом. На самом деле американцы привыкли проигрывать войны – будь то во Вьетнаме, Афганистане или Ираке, но это было не столь важно, поскольку Америка терпела поражение в полуколониальных войнах на периферии своей сферы влияния. Однако поражение от России носит стратегический характер и имеет место на европейском континенте. Поражение от равного по силе соперника – это совсем другая история. Если рассматривать произошедшее в исторической перспективе, то создается впечатление, что в конечном счете не Америка, а Россия победила в холодной войне.

То, что делает Дональд Трамп – это действительно глобальная переоценка американской внутренней и внешней политики. В идеологической области на первый план выходит борьба с гендерной повесткой, идеологией "вокизма", экологическими движениями и нелегальной миграцией. Что касается поведения Америки на международной арене, то происходит смена курса в отношении Китая, НАТО, Гренландии, Панамы, Мексики и Украины.

В своем анализе Эммануэль Тодд пытается нащупать объединяющий мотив, скрывающийся за всеми этими разнонаправленными действиями. Как бы парадоксально это не звучало, историк приходит к выводу, что за всем этим стоит кардинальное явление, проходящее красной нитью через всю американскую историю – это белый расизм, направленный против чернокожих и других меньшинств и народов. Современные политологи и аналитики упускают из виду тот факт, что расовый аспект во многом определяет действия администрации Трампа.

Американская демократия изначально была основана на принципе исключительности белых при одновременной демонизации чернокожих и индейцев. Этот подход заложен в самой идеологии протестантизма, которая подразумевает разделение на "избранных" и "проклятых". Отмена сегрегации для черных в 60-е годы 20 века породила кризис традиционной американской демократии: из этого факта следовало, что если черные американцы более не низшая каста, то и белые более не защищены в своей привилегированной матрице. Особенно это противоречие проявилось с наступлением "горячей" фазы американского неолиберализма начиная с президентства Рональда Рейгана, когда усилился рост неравенства за счет белых.

Что мы видим сегодня? Достаточно взглянуть на состав новой администрации Трампа – она почти вся представлена белыми американцами. Согласно подсчетам Би-би-си, в нее входят 38 белых, три индуса, один китаец и всего один чернокожий – это министр жилищного строительства Скотт Тернер. Стремительно из руководства исчезли все чернокожие кадры, назначенные президентом Байденом, в том числе глава объединенного комитета начштабов генерал Чарльз Браун. Если суммировать первые шаги администрации Трампа, то они выглядят как отмена всего неолиберального курса предыдущей администрации, включая этническое равенство, БЛМ, ЛГБТ*, права мигрантов и т.д. По мнению Эммануэля Тодда, традиционный американский консерватизм, он же в своей основе расизм, снова заговорил о себе с прежней силой. Либеральные СМИ возмущены тем, что "белые христианские националисты" (White Christian nationalists) продвигаются на ответственные государственные позиции.

Атака против федерального государства вписывается в эту тенденцию, поскольку оно в последние десятилетия активно проводило линию на преодоление сегрегации, используя механизмы "позитивной дискриминации". Операцию "зачистки" госорганов, которую сегодня проводит Илон Маск, надо понимать правильно: это в том числе очищение госаппарата от чернокожих, поскольку округ Колумбия, в котором находятся правительство и министерства, населен преимущественно афроамериканцами.

Не стоит забывать, что Илон Маск – южноафриканец, и расизм у него присутствует на генетическом уровне. Недаром администрация Трампа стремительно ввела санкции против Южной Африки, поддержав белых фермеров, которым грозила конфискация земель, а также предложила им вид на жительство в США. Белый расизм очень хорошо коррелирует с динамикой населения в США. Согласно американскому бюро статистики, белые (Non-Hispanic Whites) составляют пока относительное большинство американского населения - 57,8 %, однако их доля быстро сокращается: к 2043 году они станут меньшинством. Биография вице-президента Джей Ди Вэнса, выходца из депрессивных районов США, где белое население деградирует, подтверждает тезис о расовой тенденциозности нового американского руководства, хотя лично Трамп как уроженец космополитичного Нью-Йорка не должен быть подвержен "расистской заразе".

Нынешний белый расизм видоизменился, он вынужден включать в свой внутренний круг азиатов, тем самым признавая их деловую хватку и интеллект. Это объясняет, почему технологические олигархи Силиконовой долины поддержали Трампа: у них в составе работников практически нет афроамериканцев, но при этом много китайцев и индийцев. Даже жена Джей-Ди Вэнса имеет индийские корни. Поэтому мы имеем перед собой не белый расизм традиционного толка, а его модифицированную версию.

(продолжение следует).

*Движение признано экстремистским и запрещено в России

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745272800


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