МВД Таджикистана: Граждане по-прежнему позволяют себе излишества во время различных праздников и церемоний

01:32 22.04.2025

Нарушения продолжаются: милиция Душанбе следит за соблюдение закона об обрядах



Граждане по-прежнему позволяют себе излишества во время различных праздников и церемоний, напомнили в управлении МВД Таджикистана



ДУШАНБЕ, 21 апр - Sputnik. В столице Таджикистана участковыми инспекторами милиции зафиксировано восемь случаев нарушения закона республики "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".



Об этом сообщает пресс-служба Управления Министерства внутренних дел республики по Душанбе.



Так, нарушения были выявлены в результате рейдов и проверочных мероприятий.



"Граждане нарушили требования Закона Таджикистана "Об упорядочении торжеств и обрядов", допустили расточительство при проведении различных обрядов", - отметили в ведомстве.



В отношении правонарушителей составлены административные протоколы в соответствии с требованиями статьи 481 Уголовного кодекса Таджикистана. Материалы уже переданы для рассмотрения в суд.



Правоохранительные органы призывают население строго соблюдать положения закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", подчеркивая его значимость для сохранения общественного порядка, социальной справедливости и экономической стабильности.



"В противном случае нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями законодательства", - отметили в ГУ МВД.



Напомним, в Таджикистане закон определяет порядок проведения торжеств и обрядов, направлен на защиту истинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверия и фанатизма, повышение духовности, социального и экономического уровня жизни народа Таджикистана.