|В Омскую область России приехал 50-ти тысячный участник программы переселения соотечественников
01:44 22.04.2025
В Омскую область переехал из-за границы 50 тысячный участник программы переселения соотечественников
В Омскую область по госпрограмме переселения соотечественников вернулся 50 тысячный человек - им стала Ксения Пфайф, которая окончила школу в Германии, а далее девушка обучалась в ВШЭ в Москве по линии Россотрудничества. Затем она вернулась в Омск, где планирует получить педагогическое образование, чтобы обучать иностранным языкам. В город переехали сперва мать и братья девушки, а вскоре и сама Ксения. С ней и ее семьей встретился первый замглавы Минтруда и соцразвития области Александр Рыскалкин, который узнал их дальнейшие планы.
Согласно статистике, в Омскую область переезжают соотечественники из 20 разных стран. Известно, что 90% вернувшихся граждан были из Республики Казахстан, 5,6% - из Украины, 1,3% - из Киргизии, 0,6% - из Германии. Из других стран около 2,5%. В региональном министерстве труда заявили, что на данный момент отмечается рост числа соотечественников, проживающих за границей, которые хотели бы вернуться в Россию, по итогам 2024 года Омская область стала 4 субъектом РФ по числу прибывших граждан.
В регионе также действуют меры поддержки переселенцев. Например, участнику программы выдаются подъемные пособия в размере ₽15 тыс, и каждому члену семьи по ₽7,5 тыс. Производят частичную компенсацию в размере ₽70 тыс на расходы жилищного обустройства семьям с детьми. Делают выплаты в размере ₽300 тыс на открытие собственного дела и многое другое.