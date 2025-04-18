В Омскую область России приехал 50-ти тысячный участник программы переселения соотечественников

01:44 22.04.2025

В Омскую область переехал из-за границы 50 тысячный участник программы переселения соотечественников



В Омскую область по госпрограмме переселения соотечественников вернулся 50 тысячный человек - им стала Ксения Пфайф, которая окончила школу в Германии, а далее девушка обучалась в ВШЭ в Москве по линии Россотрудничества. Затем она вернулась в Омск, где планирует получить педагогическое образование, чтобы обучать иностранным языкам. В город переехали сперва мать и братья девушки, а вскоре и сама Ксения. С ней и ее семьей встретился первый замглавы Минтруда и соцразвития области Александр Рыскалкин, который узнал их дальнейшие планы.



